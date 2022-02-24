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Лукаку готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы вернуться в «Интер»

вчера, 14:46

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку хочет вернуться в «Интер».

По данным источника, бельгиец намерен снова выступать за миланский клуб. Ради этого форвард готов пойти на сокращение заработной платы. Однако единственным вариантом для Лукаку является аренда, потому что «Интер» не готов платить большие деньги за трансфер Ромелу.

Кроме того, на данный момент «нерадзурри» заинтересованы в переходе нападающего «Сассуоло» Джанлуки Скамакки, поэтому неизвестно, захочет ли «Интер» возвращать Лукаку.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:01
Зачем вообще переходил в Челси? Наверное, за бабками, а теперь и сам не рад играть у Тухлого. Вот и будет теперь бегать по Европе. Не подпишет Интер, так подпишет какой-нибудь другой топ, туда и отправится. Вообщем, ничего хорошего от этих перебежек ждать не приходится, только новая адаптация и потеря времени и спортивной формы.
Djebrael
Djebrael
вчера в 19:28
Не нужен он Интеру
протон
протон
вчера в 17:35
Вот уж воистину проблемный актив. Будет смешно, если его в Тотенхэм сплавят на деньги от продажи Кейна.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:00
Плохо негру совсем
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:54
Он большой, ему виднее
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 15:51
Ну и черт с ним!
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:42
Думает в Интере будет лучше.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 15:39
Если это так, то такое ощущение, будто трансфер имеет много закулисных мутных выкрутасов. «Интер» пригрел Лукаку долей с трансферных денег или еще что.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 15:38
Ну и молодец.
ДСА
ДСА
вчера в 15:30
Не самые сладкие времена настали для Лукаку.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:27
Двуличность Лукаки проявилось ещё раз.
Сначала наговорил, потом извинился, а сейчас опять своими действиями доказывает, что сказанное ранее это правда, а извинения это насмешка над болельщиками Челси!
Но тут есть одно, "НО", которое может подшутить уже над самим Лукаку. Интер может просто не купить Лукаку, а аренда не устроит Челси. И как тогда сам Лукаку сможет оставаться в Челси и самое главное это реакция болельщиков.
Выбирать конечно Лукаку и фанатам, но история щепетильная.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:12
Лично я буду ждать этого перехода!
Mekail
Mekail
вчера в 15:09
Я не фанат "Интера", но с уважением относился к Лукаку за то, что он сделал для клуба за 2 года. Но сейчас обратно в Милан ?????...... а нужен ли??? ... этот переход в "Челси" не состоялся бы без желания самого бельгийца, а то что он поспешил уйти из команды после ухода Конте и продажи Хакими на фоне очень большого скепсиса в отношении дальнейших перспектив "сине-чёрных" - для "интеристов" это выглядело если и не предательством, то чем-то очень близким к этому. Однако Симоне Индзаги удалось построить команду, которая не зависит от одного игрока и в которой за полсезона уже успел отличиться почти весь заявочный лист на сезон, причём 1-й круг чемпионата 2021/2022 "Интер" прошёл даже мощнее, чем триумфальный 2-й круг предыдущего чемпионского сезона.... и зачем сейчас что то менять и брать фактически балласт в виде Лукаку????... пусть едет куда ни будь в Китай, ОАЭ, МЛС и доигрывает там...
kasyak7
kasyak7
вчера в 15:07
А вот Рукаку на это никогда не пойдет
Накир
Накир
вчера в 15:04
Самовлюблённый игрок с завышенной самооценкой, он и в Юнайтед вечно ныл, убежал в Интернете, орал что всю жизнь мечтал играть в Италии, бабок больше дали побежал в Челси и опять ноет. Слабый для АПЛ игрок, в который раз убеждаюсь, может выдать несколько неплохих матчей за сезон, но не более.... ну а так что, Лукаку стоило промолчать (я имею ввиду его скандальное интервью...). Игра его не совсем уровень АПЛ, может играть хорошо, но в большей степени отбывал номер, за что и садился на банку. Сейчас вроде снова более-менее норм играет и язык подвёл....НО сейчас обратно в Милан, как мне кажется, его действительно не ждут.... сейчас раскошеливаться на обратный трансфер и огромную зарплату и вновь затачивать игру "под Лукаку" не имеет никакого смысла...
drug01
drug01
вчера в 14:59
Надо это сделать
beefs
beefs
вчера в 14:57
нечего бегать по всей Европе...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:56
Не поперло в "Челси".
Мaлик
Мaлик
вчера в 14:54
Афера века. Купить неструктурного, габаритного напа, который не может в прессинг играть для Тухеля. Самый загадочный трансфер, вообще непонятно для чего он был в Челси, так ещё и оказался токсичным... ленивый игрок со скверным характером. Ему нужен кто-то вроде Конте, лютый мотиватор, который может вставить по первое число. Даже не уверен, что он сильно нужен Интеру, ведь Конте там уже нет.... ну а так что, с самого начала этот трансфер для Челси виделся провальным. Скорее всего, взяли из идейных соображений, мол мы вернули в "Родной дом" Нового Дрогба. Но новый Дрогба оказался Новым Моратой, вернее, его худшей версией....
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:50
О как скрутило негра)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:47
Только окно уже закрылась...
shlomo
shlomo
вчера в 14:47
Интеру нужно ушами не хлопать..... и срочно договариваться...
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