Лукаку готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы вернуться в «Интер»

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вчера, 14:46

Нападающий «Челси» хочет вернуться в «Интер».

По данным источника, бельгиец намерен снова выступать за миланский клуб. Ради этого форвард готов пойти на сокращение заработной платы. Однако единственным вариантом для Лукаку является аренда, потому что «Интер» не готов платить большие деньги за трансфер Ромелу.

Кроме того, на данный момент «нерадзурри» заинтересованы в переходе нападающего «Сассуоло» , поэтому неизвестно, захочет ли «Интер» возвращать Лукаку.