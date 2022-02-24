Лукаку готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы вернуться в «Интер»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку хочет вернуться в «Интер».
По данным источника, бельгиец намерен снова выступать за миланский клуб. Ради этого форвард готов пойти на сокращение заработной платы. Однако единственным вариантом для Лукаку является аренда, потому что «Интер» не готов платить большие деньги за трансфер Ромелу.
Кроме того, на данный момент «нерадзурри» заинтересованы в переходе нападающего «Сассуоло» Джанлуки Скамакки, поэтому неизвестно, захочет ли «Интер» возвращать Лукаку.
Сначала наговорил, потом извинился, а сейчас опять своими действиями доказывает, что сказанное ранее это правда, а извинения это насмешка над болельщиками Челси!
Но тут есть одно, "НО", которое может подшутить уже над самим Лукаку. Интер может просто не купить Лукаку, а аренда не устроит Челси. И как тогда сам Лукаку сможет оставаться в Челси и самое главное это реакция болельщиков.
Выбирать конечно Лукаку и фанатам, но история щепетильная.
Сначала наговорил, потом извинился, а сейчас опять своими действиями доказывает, что сказанное ранее это правда, а извинения это насмешка над болельщиками Челси!
Но тут есть одно, "НО", которое может подшутить уже над самим Лукаку. Интер может просто не купить Лукаку, а аренда не устроит Челси. И как тогда сам Лукаку сможет оставаться в Челси и самое главное это реакция болельщиков.
Выбирать конечно Лукаку и фанатам, но история щепетильная.