МЮ летом оформит большие трансферы, даже если не выйдет в ЛЧ

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вчера, 20:12

«Манчестер Юнайтед» планирует потратить большую сумму на трансферы в летнее трансферное окно, сообщает ESPN. Покупки «красные дьяволы» сделают вне зависимости от итогового места в турнирной таблице АПЛ . Летом команду возглавит новый наставник, все приобретения будут согласовываться с ним.

Главными трансферными целями «Юнайтед» являются нападающий «Тоттенхэма» и хавбек «Вест Хэма» .