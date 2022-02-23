МЮ летом оформит большие трансферы, даже если не выйдет в ЛЧ

«Манчестер Юнайтед» планирует потратить большую сумму на трансферы в летнее трансферное окно, сообщает ESPN. Покупки «красные дьяволы» сделают вне зависимости от итогового места в турнирной таблице АПЛ. Летом команду возглавит новый наставник, все приобретения будут согласовываться с ним.
Главными трансферными целями «Юнайтед» являются нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн и хавбек «Вест Хэма» Деклан Райс.
МЮ сейчас занимает в турнирной таблице АПЛ 4-е место, набрав 46 очков в 26 играх.
1. Тчуамени
2. Тилеманс
3. Страйкер (нет мнения), запасной страйкер
4. В первую команду Гарнера, Лейрда, Ганнибала и Менги
5. Хороший правый защитник
6. Хороший центр защитник в основу вместо маги
На выход
1. Донни
2.. марсиаль
3. Хендерсон
4. Биссака
5. Далот
6. Матич
7. Мата
8. Джонс
9. Магвайр
10. Байи
11. Роналду
1. Тчуамени
2. Тилеманс
3. Страйкер (нет мнения), запасной страйкер
4. В первую команду Гарнера, Лейрда, Ганнибала и Менги
5. Хороший правый защитник
6. Хороший центр защитник в основу вместо маги
На выход
1. Донни
2.. марсиаль
3. Хендерсон
4. Биссака
5. Далот
6. Матич
7. Мата
8. Джонс
9. Магвайр
10. Байи
11. Роналду
В идеале:
1. Назначить Тен Хага
2. Подписать Райса и форварда (Желательно Холланда конечно, но ДКЛ и Нуньес из Бенфики тоже хорошие варианты)
3. Распродать неликвид.
В идеале:
1. Назначить Тен Хага
2. Подписать Райса и форварда (Желательно Холланда конечно, но ДКЛ и Нуньес из Бенфики тоже хорошие варианты)
3. Распродать неликвид.