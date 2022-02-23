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МЮ летом оформит большие трансферы, даже если не выйдет в ЛЧ

вчера, 20:12

«Манчестер Юнайтед» планирует потратить большую сумму на трансферы в летнее трансферное окно, сообщает ESPN. Покупки «красные дьяволы» сделают вне зависимости от итогового места в турнирной таблице АПЛ. Летом команду возглавит новый наставник, все приобретения будут согласовываться с ним.

Главными трансферными целями «Юнайтед» являются нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн и хавбек «Вест Хэма» Деклан Райс.

МЮ сейчас занимает в турнирной таблице АПЛ 4-е место, набрав 46 очков в 26 играх.

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ОПС
ОПС
сегодня в 03:53
Ну, а мы посмотрим.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 00:00
Чтобы купить что-то нужное, надо сначала много чего продать ненужного, а уж этого "добра" в нынешнем составе хоть отбавляй - через одного, стОит только посмотреть один тайм с Атлетико из Мадрида...
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 23:20
Все трансферы будут согласовываться с новым тренером говорят но цели уже есть)
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:41
Самое главное это нормальный главный тренер. А там, он выберет тех, кто ему нужны и поставит игру.
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:36
дома грЯзьпром))
Bensurr
Bensurr
вчера в 22:36
Мю нужен авторитетный толковый тренер может Почеттино стрехнет эту команду, вроде в Тоттенхэме у него не плохо получалось,вывел команду в финал Лч,как раз у Аргентинца есть опыт работать в Англии, он легко найдёт обший язык с футболистами мю, и да Почеттино знает как конкурировать Пепу, просто в Тоттенхэме не было много футболистов высокого класса, так Кейн и Сон,остальные средние игроки, а в мю вроде есть и бюджет хороший, вот и под свою схему можно подписывать нужных футболистов, чтобы конкурировать с Ливерпулем и Мс.
112910415
112910415
вчера в 22:02
цель - ничто, финансирование - всё !
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:52
Сначала пусть тренера топового подпишут, а он уже решит кто ему нужен, а то с дуру накупят всякого шлака. Бабки есть - ума не надо!
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 21:42
Надеясь на лето, опу надо морщить уже сейчас
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:41
Большие трансферы это куда ?
A.S.A
A.S.A ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:30
)))) Зенит хоть во внутреннем чемпионате побеждает
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:11
Захотят ли только большие игроки идти в МЮ если он не попадет в ЛЧ?
Абдурахман Джантемиров 1
Абдурахман Джантемиров 1
вчера в 21:08
Сначала нужен тренер хороший, а там уж он разберётся кто ему нужен
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 20:53
Так только в РПЛ может прокатить ,больше это значит меньше)
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:46
МЮ! Хуже Зенита))
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 20:40
Чтобы просадить сотни миллионов большого ума не надо
протон
протон
вчера в 20:39
Идеальный расклад На вход
1. Тчуамени
2. Тилеманс
3. Страйкер (нет мнения), запасной страйкер
4. В первую команду Гарнера, Лейрда, Ганнибала и Менги
5. Хороший правый защитник
6. Хороший центр защитник в основу вместо маги

На выход
1. Донни
2.. марсиаль
3. Хендерсон
4. Биссака
5. Далот
6. Матич
7. Мата
8. Джонс
9. Магвайр
10. Байи
11. Роналду
протон
протон
вчера в 20:37
Интересно, хватит ли когда-нибудь ума, что надо тратиться не только на игроков, но и на тренера. Эконом варианты вроде Сульшера или Рангника с любым составом будут безнадёжными.
В идеале:
1. Назначить Тен Хага
2. Подписать Райса и форварда (Желательно Холланда конечно, но ДКЛ и Нуньес из Бенфики тоже хорошие варианты)
3. Распродать неликвид.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:36
Вест Хэм отпустит Райса за сотню фунтов, они открыто дали это понять и МЮ, и Челси....Кейн...ну думаю тоже около соточки....больше он явно не стоит, тем более сейчас....это значит МЮ нужно будет спустить примерно 200 млн £ на двух игроков... а оно того стоит???
allemz
allemz
вчера в 20:34
Они так уже 9 лет делают и вся Англия довольна!) Такой сосед на вес золота!)
particular
particular
вчера в 20:28, ред.
Если состоится сначала оформитель, а потом оформляемые, то тогда процесс будет логичным и последовательным 🤔 Но не наоборот...
dimagas2
dimagas2
вчера в 20:24
Уход Погбуна будет лучшим трансфером))))
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 20:16
О да...
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