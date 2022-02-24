Агент Лаутаро Матинеса высказался об интересе «Барселоны» и «Ман Юнайтед»

Алехандро Камано, агент нападающего «Интера» Лаутаро Матинеса, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».
В этих слухах нет никаких проблем. Лаутаро не собирается уходить, так как он действительно счастлив в «Интере».
Что касается АПЛ, то это точно не для МЮ вариант, скорее для Арсенала, Ливерпуля или МС
А так да, зачем менять сейчас клуб? Интер сейчас в поряде и по игре лучше и Барселоны, и тем более МЮ(с Рангником похоже играют еще хуже)
Что касается АПЛ, то это точно не для МЮ вариант, скорее для Арсенала, Ливерпуля или МС
А так да, зачем менять сейчас клуб? Интер сейчас в поряде и по игре лучше и Барселоны, и тем более МЮ(с Рангником похоже играют еще хуже)