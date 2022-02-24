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Агент Лаутаро Матинеса высказался об интересе «Барселоны» и «Ман Юнайтед»

вчера, 13:29

Алехандро Камано, агент нападающего «Интера» Лаутаро Матинеса, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».

В этих слухах нет никаких проблем. Лаутаро не собирается уходить, так как он действительно счастлив в «Интере».

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Все комментарии
marut
marut
вчера в 19:23
Как решит так и будет
протон
протон
вчера в 17:37
Значит его все устраивает
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:25
По стилистике игры идеальный вариант для клубов ЛаЛиги (Реалу, Барселоне, Атлетико)
Что касается АПЛ, то это точно не для МЮ вариант, скорее для Арсенала, Ливерпуля или МС
А так да, зачем менять сейчас клуб? Интер сейчас в поряде и по игре лучше и Барселоны, и тем более МЮ(с Рангником похоже играют еще хуже)
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 14:22
Нет дыма без огня.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:11
Там ему хорошо,там титулы!
drug01
drug01
вчера в 13:48
Он доволен своей игрой
Cat01
Cat01
вчера в 13:47
Ему виднее
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:47
Предложат хорошую комиссию и по другому запоет
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:46
Пи-ть не мешки ворочить)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:40
Работа у него такая...
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