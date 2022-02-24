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«Челси» хочет арендовать Азара

вчера, 12:42

Нападающий «Реала» Эден Азар может вернуться в «Челси».

Лондонский клуб заинтересован в подписании бельгийца летом. «Синие» уже вступили с «Реалом» в переговоры относительно потенциальной аренды форварда.

В нынешнем сезоне Азар провёл 22 матча за «сливочных», записав на свой счёт 1 гол и 2 результативные передачи.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:36
Забирай его скорей, увози за сто морей!
И в Макдоналдс отвези, у него там на мази !
dadrail
dadrail
вчера в 19:18
Хотелка хорошая...
протон
протон
вчера в 17:39
Это будет просто замечательно.
azkan
azkan
вчера в 16:44
В аренду можно. Посмотрим на нашего Эденчика. А вдруг вспомнит старое и разыграется)
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:00
Зачем он им? Это уже не тот Азар что был раньше. Сбитый летчик.
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:28
Думаю Реал будет рад отпустить Азара.
1 984
1 984
вчера в 14:21
Надо договариваться.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 14:07
Не нужен.
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:42
Азар в Челси пожалуйста.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:35
В аренду я был бы не против его видеть у нас.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:05
Интересно каким он туда вернётся
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 12:50
А зачем? Да Эден Азар играл в Челси и очень даже хорошо, но после его ошибочного перехода в Реал он по сути закончил карьеру. Сейчас он уже старый больной человек, который не может выступать на высоком уровне, который подходит Челси.
Может кто то решил реанимировать карьеру Азара и в уже ставшем родном Челси это проще? Но если Азару и его окружению это выгодно, получится хорошо, не получится хоть денег заработают, то Челси это не выгодно не при каком условии. Покупать, потом лечить игрока, который не уровень Челси это большая роскошь. Думаю это не больше чем фейк.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:45
Не думаю что он им нужен
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:45
Ну пусть попробуют...
drug01
drug01
вчера в 12:44
Нужный игрок
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 12:43
Любопыное решение по Азару
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