«Челси» хочет арендовать Азара

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вчера, 12:42

Нападающий «Реала» может вернуться в «Челси».

Лондонский клуб заинтересован в подписании бельгийца летом. «Синие» уже вступили с «Реалом» в переговоры относительно потенциальной аренды форварда.

В нынешнем сезоне Азар провёл 22 матча за «сливочных», записав на свой счёт 1 гол и 2 результативные передачи.