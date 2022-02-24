«Челси» хочет арендовать Азара

Нападающий «Реала» Эден Азар может вернуться в «Челси».
Лондонский клуб заинтересован в подписании бельгийца летом. «Синие» уже вступили с «Реалом» в переговоры относительно потенциальной аренды форварда.
В нынешнем сезоне Азар провёл 22 матча за «сливочных», записав на свой счёт 1 гол и 2 результативные передачи.
Может кто то решил реанимировать карьеру Азара и в уже ставшем родном Челси это проще? Но если Азару и его окружению это выгодно, получится хорошо, не получится хоть денег заработают, то Челси это не выгодно не при каком условии. Покупать, потом лечить игрока, который не уровень Челси это большая роскошь. Думаю это не больше чем фейк.
Может кто то решил реанимировать карьеру Азара и в уже ставшем родном Челси это проще? Но если Азару и его окружению это выгодно, получится хорошо, не получится хоть денег заработают, то Челси это не выгодно не при каком условии. Покупать, потом лечить игрока, который не уровень Челси это большая роскошь. Думаю это не больше чем фейк.