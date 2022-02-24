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Мостовой: «Все говорят, что „Бетис“ должен пройти дальше»

вчера, 17:45
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой порассуждал о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы «Бетис» — «Зенит».

Несправедливо, что у «Бетиса» нет дополнительного преимущества после трёх голов в гостях. Отмена правила выездного гола нивелирует их достижение. Можно забивать на выезде три-четыре мяча — и это не сыграет никакой роли. Сейчас испанцы могут 1:0 проиграть, затем будет дополнительное время. Все говорят, что «Бетис» должен пройти дальше. А почему все так уверены в этом? Один глупый рикошет — и всё. Но испанцы поняли, что «Зенит» можно обыгрывать. Поэтому думаю, будет ничья или победа «Бетиса» 1:0.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:42
Защита Бетиса не намного лучше зенитовской, поэтому только атака даст нужный результат
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 23:52
Бетис??? до сих пор не пойму за счёт чего они на третьем месте в Ла Лиге? уже третий там с Зенитом они ничего не создали да и сам Зенит сегодня играет так себе ну нет мастерства что поделать
протон
протон
вчера в 22:29
На самом деле, Зениту самое время показать, стоит ли он по-спортивному хоть чего-то. Их все так уверенно в аутсайдеры записали, но в соперниках не Реал, Атлетико, или Барса, а Бетис, пусть и проводящий классный сезон. У Зенита и еврокубкового опыта побольше, и ситуация не должна давить, поскольку все от них теперь ждут только поражения, в то же время, Зенит почувствовал в первой игре, что может играть и забивать этому Бетису. Все голы в свои ворота необязательные, достаточно просто победить даже 1-0, и вот уже овертайм. Ситуация мне не кажется безнадёжной. Единственный по-настоящему серьёзный фактор в пользу испанцев - это домашние трибуны, полный стадион, который считается очень неуступчивым в Испании...
berda2003
berda2003
вчера в 21:06
...кто говорит?
мостовой: "Я"
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:22
А я верю в Зенит!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 19:53
Поживём - увидим.
Loko57
Loko57
вчера в 19:52
Если только случай... А так всё шансы у Бетиса!
Любoмир
Любoмир
вчера в 19:39
Удачи и везения Зениту...пусть залетит все что полетит в их ворота
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 19:29
дядьки всё-таки решили поиграть в войнушку, а на дворе-то 22 год, не 41, не 57, не 69
lotsman
lotsman
вчера в 19:27
Зенит даст бой Бетису.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:26
Должен пройти и пройдет.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:15
Правильно говорят
Orloff Den
Orloff Den
вчера в 19:00
Крицюк еслиб сыграл и казах с Ловреном в центре обороны , можно былоб поиграть ,все м целиться в голову Дзюбы!!!
Накир
Накир
вчера в 18:58
Как бы политика в это игру не вмешалась бы...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:54
Нас засудят, и это не обсуждается.
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:48
Если Семак опять выберет ссыкливую автобусную тактику, то Зенит привычно проиграет, причём, возможно, крупно. Если Зенит попытается сыграть на встречных курсах и не будут косячить Кержаков с обороной, как в первом матче, то призрачные шансы на победу в один мяч останутся.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:47
У Зенита есть шанс, главное не допускать ошибок в обороне как было в Питере.
shlomo
shlomo
вчера в 18:43
Мячик круглый, ворота прямоугольные.... все может быть
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:30
Мостовой,как и положено перевёртышу,больше беспокоится о судьбе "Бетиса". Сгинь,нечистая сила!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:19
Сегодня я за зенит, надо побеждать европейцев.
drug01
drug01
вчера в 18:18
Игра покажет
Cat01
Cat01
вчера в 18:17
Всё может быть
kasyak7
kasyak7
вчера в 18:16
Скорее всего будет ничья. 1-1.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:09
Смотря как будет играть Зенит,если как в первом тайме дома,то проиграет.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:07
Но испанцы поняли, что «Зенит» можно обыгрывать.

Они ЗНАЛИ это.
beefs
beefs
вчера в 18:02
чего гадать скоро все сами увидим...
протон
протон
вчера в 17:59
Вполне возможно такое.
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 17:58
Справедливо или нет, это все вопросы к УЕФА
Mekail
Mekail
вчера в 17:54
Посмотрим... ждать осталось не долго
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:53
Скоро всё узнаем...
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