Мостовой: «Все говорят, что „Бетис“ должен пройти дальше»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой порассуждал о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы «Бетис» — «Зенит».

Несправедливо, что у «Бетиса» нет дополнительного преимущества после трёх голов в гостях. Отмена правила выездного гола нивелирует их достижение. Можно забивать на выезде три-четыре мяча — и это не сыграет никакой роли. Сейчас испанцы могут 1:0 проиграть, затем будет дополнительное время. Все говорят, что «Бетис» должен пройти дальше. А почему все так уверены в этом? Один глупый рикошет — и всё. Но испанцы поняли, что «Зенит» можно обыгрывать. Поэтому думаю, будет ничья или победа «Бетиса» 1:0.