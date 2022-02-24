Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Колосков: «Никакого повода для приостановки чемпионата нет»

вчера, 14:13

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможной остановке чемпионата России.

С моей точки зрения, никакого повода для приостановки чемпионата нет. Официально закрыли некоторые аэропорты, в основном на юге. Там есть команды РПЛ, ФНЛ, и понятно, что для того, чтобы провести матч, нужен соперник, который должен добраться до города.

Да, такая возможность не у всех есть, но те, кто располагается рядом, могут доехать на автобусе или поезде. В случае, если клубы не сумеют добраться за обусловленное регламентом время, то матчи должны быть перенесены.

Все новости
В «Динамо» прокомментировали выход ВТБ из числа акционеров клуба
Вчера, 21:57
Колосков: «Юридически нет основания для переноса стыковых матчей из России»
Вчера, 20:25
Мостовой: «Все говорят, что „Бетис“ должен пройти дальше»
Вчера, 17:45
Орлов: «Если „Зенит“ не проявит себя с „Бетисом“, надо менять полкоманды»
Вчера, 16:05
Цорн: «Легионеры „Локомотива“ готовы вернуться в Москву»
Вчера, 15:30
Смородская: «Будет очень обидно и ужасно потерять финал Лиги чемпионов»
Вчера, 13:53
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 