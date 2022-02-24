Колосков: «Никакого повода для приостановки чемпионата нет»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможной остановке чемпионата России.

С моей точки зрения, никакого повода для приостановки чемпионата нет. Официально закрыли некоторые аэропорты, в основном на юге. Там есть команды РПЛ , ФНЛ , и понятно, что для того, чтобы провести матч, нужен соперник, который должен добраться до города.

Да, такая возможность не у всех есть, но те, кто располагается рядом, могут доехать на автобусе или поезде. В случае, если клубы не сумеют добраться за обусловленное регламентом время, то матчи должны быть перенесены.