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Селюк: «Мне кажется, что матч „Бетис“ — „Зенит“ состоится»

вчера, 13:07
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о возможной отмене ответного матча плей-офф Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

Если честно, то я только проснулся и не могу понять, что происходит. Пока что в Испании все тихо и об этом ничего не говорят. Но если вдруг этот матч отменят, это будет говорить о том, что всем российским клубам запретят играть в еврокубках. По идее, спорт вне политики, но здесь могут и ввести определенные санкции — не пускать в Европу футболистов из России. Ситуация не понятная, конечно. ФИФА, УЕФА еще до конца ничего не знают. «Зенит» сейчас находится в Испании, зачем его отменять? Не понимаю. Но мне кажется, что матч все-таки состоится. Санкции против спортсменов никому не нужны.

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