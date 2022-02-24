Селюк: «Мне кажется, что матч „Бетис“ — „Зенит“ состоится»

Известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о возможной отмене ответного матча плей-офф Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

Если честно, то я только проснулся и не могу понять, что происходит. Пока что в Испании все тихо и об этом ничего не говорят. Но если вдруг этот матч отменят, это будет говорить о том, что всем российским клубам запретят играть в еврокубках. По идее, спорт вне политики, но здесь могут и ввести определенные санкции — не пускать в Европу футболистов из России. Ситуация не понятная, конечно. ФИФА , УЕФА еще до конца ничего не знают. «Зенит» сейчас находится в Испании, зачем его отменять? Не понимаю. Но мне кажется, что матч все-таки состоится. Санкции против спортсменов никому не нужны.