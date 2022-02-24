Орлов: «Если „Зенит“ не проявит себя с „Бетисом“, надо менять полкоманды»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о предстоящем матче плей-офф Лиги Европы между «Бетисом» и «Зенитом».

Шансов на выход «Зенита» в следующий этап мало. Соперник идёт на третьем месте в испанском чемпионате — это намного выше в рейтинге, чем «Зенит» на первом в РПЛ . Да и по игрокам и мастерству они лучше… «Зенит» может рассчитывать лишь на какое-то чудо. Но самое главное, это самоотдача. Но учитывая, как играла оборона в первом матче, — всё это ненадёжно. Хотя с 0:2 ушли, стало 2:2 — могли и вничью сыграть.

Пускай ребята, которые играют за «Зенит», покажут мастерство. Они живут очень хорошо с точки зрения бытовой культуры, у них прекрасные контракты, всем обеспечены. Болельщик ждёт, что они могут выступать на уровне. Сегодня — момент истины. Должны себя проявить. Если нет — надо менять полкоманды не задумываясь.