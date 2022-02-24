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Орлов: «Если „Зенит“ не проявит себя с „Бетисом“, надо менять полкоманды»

вчера, 16:05
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о предстоящем матче плей-офф Лиги Европы между «Бетисом» и «Зенитом».

Шансов на выход «Зенита» в следующий этап мало. Соперник идёт на третьем месте в испанском чемпионате — это намного выше в рейтинге, чем «Зенит» на первом в РПЛ. Да и по игрокам и мастерству они лучше… «Зенит» может рассчитывать лишь на какое-то чудо. Но самое главное, это самоотдача. Но учитывая, как играла оборона в первом матче, — всё это ненадёжно. Хотя с 0:2 ушли, стало 2:2 — могли и вничью сыграть.

Пускай ребята, которые играют за «Зенит», покажут мастерство. Они живут очень хорошо с точки зрения бытовой культуры, у них прекрасные контракты, всем обеспечены. Болельщик ждёт, что они могут выступать на уровне. Сегодня — момент истины. Должны себя проявить. Если нет — надо менять полкоманды не задумываясь.

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Все комментарии
морозз
морозз
вчера в 21:44
Зениту удачи и главное победы и прохода дальше по сетке турнира! Думаю, что сейчас Семака менять поздно … ввиду войны на Украине, мало кто к нам поедет из хороших тренеров Европы!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:54, ред.
Лично у меня нет претензий к футболистам легионерам "Зенита" за исключением серба, который валяет на поле дурака и спит и видит, чтобы уехать поскорее из России. Мне почему-то кажется, что сегодня будет матч со взаимными шансами, и наша команда будет очень близка к выходу в следующий круг, но для этого не хватит самой малости. А вообще, очень хочется, чтобы "Зенит" обыграл испанцев по результатам двух матчей. Очень. Вопрос к г-ну Орлову по теме: а кто придёт на место этой "полкоманды", думаете, что более сильные игроки ? Напрасно надеетесь.
boris_spartak
boris_spartak
вчера в 20:15
Сегодня как агрессоров крупно натянут.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:49
у нас весь футбол такой и как показали последние ОИ и хоккей то же да и спорт в целом так что что менять никто не знает и как с этим бороться тоже
Борислaв
Борислaв
вчера в 19:30
Эх Гена.... это все уже не первый год такое твориться, а ты и не замечал
112910415
112910415
вчера в 19:04
возможны варианты
старина
старина
вчера в 18:30
Ага и тренером поставить Боярского
4RT
4RT
вчера в 18:15
Эти пол команды хорошо пожили,набирём других.Пусть и они хорошо поживут
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:03
Сколько меняют и всё бестолку
протон
протон
вчера в 17:33
Половина команды сменилось за 3,5 года работы Семака. Аргентинцев сменили бразильцы, плюс Ракицкий, Барриос, Ловрен. Тут уже даже больше пол команды, а 17 матчей подряд на выезде в еврокубках без побед. Нужно для начала поменять тренера, который не может играть на выезде. Проблемы с выездными матчами не только в Европе, но и в России.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:17
Не надо нечего менять, всё норм! 😜
kasyak7
kasyak7
вчера в 17:15
Было бы кем менять.
berda2003
berda2003
вчера в 17:06
начинать надо с тренера: игру ставит он, и на игроков крест, тоже он ставит...
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:04
Гена совсем уж рехнулся
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 16:58
Тут не менять полкоманды надо...тут игру надо построить (а менять вратаря и всю защиту)
Накир
Накир
вчера в 16:47
А может не только пол команды.... и тренера тоже...???
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:43
В свете последних событий надо дать бой.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:43
Симак ничему не научился.
David Young
David Young ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 16:42
Здравствуйте. Пока как именно будет сказать не представляется возможным, будем следить за ситуацией в финальный день, если проблемы появятся то будем исправлять.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:40
Ребята, что там с финальным днём конкурса?
Спрашиваю заранее, так как Вы обещались подготовится заранее, что бы опять не получилось как всегда, то есть как в прошлом розыгрыше.
Напомню, сначала появился в сетке один матч, потом сказали, что больше матчей не будет, но потом всплыл ещё матч, причём когда уже пол страны спали.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:37
Начинайте с эвакуации,уже и так треть команды не вернётся в Питер. Легче будет освобождаться от дорогостоящего ненужного мусора,едущего за денежными "приключениями".
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:22
Полностью Семака нужно менять, а состав довольно не плохой !
lotsman
lotsman
вчера в 16:20
Чтобы заменить полкоманды, на это время нужно.
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:07
Менять пол команды и СиРожу тоже!
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