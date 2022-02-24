Орлов: «Если „Зенит“ не проявит себя с „Бетисом“, надо менять полкоманды»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о предстоящем матче плей-офф Лиги Европы между «Бетисом» и «Зенитом».
Шансов на выход «Зенита» в следующий этап мало. Соперник идёт на третьем месте в испанском чемпионате — это намного выше в рейтинге, чем «Зенит» на первом в РПЛ. Да и по игрокам и мастерству они лучше… «Зенит» может рассчитывать лишь на какое-то чудо. Но самое главное, это самоотдача. Но учитывая, как играла оборона в первом матче, — всё это ненадёжно. Хотя с 0:2 ушли, стало 2:2 — могли и вничью сыграть.
Пускай ребята, которые играют за «Зенит», покажут мастерство. Они живут очень хорошо с точки зрения бытовой культуры, у них прекрасные контракты, всем обеспечены. Болельщик ждёт, что они могут выступать на уровне. Сегодня — момент истины. Должны себя проявить. Если нет — надо менять полкоманды не задумываясь.
Спрашиваю заранее, так как Вы обещались подготовится заранее, что бы опять не получилось как всегда, то есть как в прошлом розыгрыше.
Напомню, сначала появился в сетке один матч, потом сказали, что больше матчей не будет, но потом всплыл ещё матч, причём когда уже пол страны спали.
Спрашиваю заранее, так как Вы обещались подготовится заранее, что бы опять не получилось как всегда, то есть как в прошлом розыгрыше.
Напомню, сначала появился в сетке один матч, потом сказали, что больше матчей не будет, но потом всплыл ещё матч, причём когда уже пол страны спали.