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Колосков: «Юридически нет основания для переноса стыковых матчей из России»

вчера, 20:25

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о том, что сборные Польши, Чехии и Швеции отказываются ехать в Россию для участия в стыковых поединках против России за выход в финальную стадию ЧМ-2022:

Какие основания? Я не хочу играть — это не основания. Не хочешь играть, получишь техническое поражение и до свидания. Это несерьезно, это ерунда. Эти сборные — члены ФИФА и УЕФА, у них есть обязательства, и они должны выполняться. В данном случае, это обязанность участвовать в соревнованиях, которые проводит УЕФА.

Никто не знает, по какой причине они просят перенести матчи сборных. Россия в состоянии обеспечить безопасность матчей, юридически основания для переноса нет.

Ранним утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине.

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