Колосков: «Юридически нет основания для переноса стыковых матчей из России»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о том, что сборные Польши, Чехии и Швеции отказываются ехать в Россию для участия в стыковых поединках против России за выход в финальную стадию ЧМ -2022:

Какие основания? Я не хочу играть — это не основания. Не хочешь играть, получишь техническое поражение и до свидания. Это несерьезно, это ерунда. Эти сборные — члены ФИФА и УЕФА , у них есть обязательства, и они должны выполняться. В данном случае, это обязанность участвовать в соревнованиях, которые проводит УЕФА .

Никто не знает, по какой причине они просят перенести матчи сборных. Россия в состоянии обеспечить безопасность матчей, юридически основания для переноса нет.