У Лаутаро самая длинная серия без голов с момента перехода в «Интер»

Нападающий «Интера» не забивает во всех соревнованиях за миланский клуб уже 624 минуты.

Это является самой длинной серией без голов для аргентинца с момента его перехода в «Интер» в 2018 году.

624 — Lautaro Martínez has failed to score a goal in all the last 624 minutes he played for #Inter in all competitions: this is the longest run without scoring for him since he joined the Nerazzurri. Blear. pic.twitter.com/8T7haj0uRM