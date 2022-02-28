«Ливерпуль» сделал первый шаг к квадруплу. «Красные» могут выиграть 4 трофея по итогам сезона

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сегодня, 16:49

Один из четырех уже в копилке.

«Ливерпуль» в Кубке Английской Лиги — победа

Первый трофей английского сезона был разыгран воскресным вечером на «Уэмбли». «Ливерпуль» и «Челси» очень долго выясняли отношения, пройдя сквозь основное и дополнительное время, пережили упущенные шансы и четыре отмененных гола, а серия пенальти, которая стала последним испытанием для команд, стартовала с 21 забитого удара подряд. И только Кепа Аррисабалага, вратарь «Челси», вышедший на поле специально под серию, остановил безумие ударом в небеса.

Юрген Клопп выиграл десятый трофей в тренерской карьере и пятый с «Ливерпулем». В течении трех следующих месяцев немецкий специалист может добавить еще три титула в свою коллекцию, а у «красных» есть шанс провести самый выдающийся сезон в своей истории. «Ливерпуль» может стать первой английской командой, собравшей квадрупл. Победа в Кубке Лиги уже оформлена, теперь дело за малым: выиграть АПЛ , Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Конечно, сделать это будет нелегко, но мы сейчас не рассуждаем о вероятностях, просто подчеркиваем факт: по состоянию на конец зимы/начало весны у «Ливерпуля» есть шанс выиграть все четыре трофея клубного сезона, что станет беспрецедентным достижением. В Англии уже бывали случаи тройного успеха: «Манчестер Юнайтед» в 1999-м выиграл АПЛ , Кубок Англии и Лигу чемпионов, через два года «Ливерпуль» оформил требл, выиграв внутренние кубки и Кубок УЕФА , а «Ман Сити» в 2019-м стал победителем всех английских турниров. Но четырех побед не было пока ни у кого.

Кубок Англии — впереди встреча с «Норвичем» в 1/8 финала

На пути к победе в Кубке Английской Лиги «Ливерпуль» оказался сильнее «Норвича», «Престона», «Лестера», «Арсенала» и «Челси». В Кубке Англии команда Юргена Клоппа прошла уже двух соперников из низших лиг («Шрюсбери Таун» и «Кардифф Сити») и готовится к встрече с «Норвичем» в пятом раунде (1/8 финала).

Игра с «канарейками» пройдет на «Энфилде» в ближайшую среду, 2-го марта, и «Ливерпуль» считается абсолютным фаворитом этого матча. В этом сезоне «красные» уже трижды встречались с аутсайдером АПЛ (дважды в чемпионате и в Кубке Лиги) и выиграли с общим счетом 9:1, забивая по три мяча в каждой встрече. Вряд ли «Норвич» станет серьезным препятствием в Кубке Англии, тем более у команды Дина Смита в приоритете сейчас борьба за выживание.

Скорее всего, в среду «Ливерпуль» оформит выход в четвертьфинал турнира, а вот дальше прогнозировать что-либо не представляется возможным: многое зависит от успехов других претендентов на победу и жеребьевки. Как бы то ни было, «красные» входят в список главных фаворитов Кубка Англии наравне с «Манчестер Сити» и «Челси», то есть шансы на итоговый успех довольно весомые.

Английская Премьер-Лига — 60 очков после 26 матчей

В АПЛ , как и в Кубке Англии, все самое интересное впереди, причем в чемпионате турнирная ситуация такова, что очевидным фаворитом является другая команда. С другой стороны, в последний месяц произошли благоприятные для «Ливерпуля» перемены в таблице: осечки «Манчестер Сити» вкупе с победами мерсисайдцев оживили чемпионскую интригу, которая еще недавно выглядела мертвой.

На сегодняшний день «Ливерпуль» отстает от «горожан» на 6 очков, имея матч в запасе. Кроме того, в апреле лидеры АПЛ проведут очный матч на «Этихаде». Да, у команды Юргена Клоппа больше нет права на ошибку, но «красные» при немецком тренере уже не раз выдавали шикарные победные серии в Премьер-Лиге.

Как минимум, «Ливерпуль» должен чувствовать подъем не только из-за победы в Кубке Лиги, но и благодаря полноценному возвращению в чемпионскую гонку АПЛ . Более того, мерсисайдцы, несмотря на сложность задачи, держат судьбу «золота» в своих руках: если «Ливерпуль» выиграет все оставшиеся 12 матчей, то прибудет к финишу в худшем случае вровень с «Ман Сити». В таком случае будут считать разницу голов, и здесь сейчас преимущество у «красных» — «+50» против «+47» при наличии матча в запасе.

Лига чемпионов — одной ногой в четвертьфинале

АПЛ и Лига чемпионов — две самых больших горы, на которые пытается взобраться «Ливерпуль», и если в чемпионате задача сложная, но понятная, то в главном клубном турнире Старого Света то или иное стечение обстоятельств может повысить или понизить шансы «красных» на итоговый успех. Жребий может свести прямых конкурентов в четвертьфинале или полуфинале или, напротив, создать сложнейшую цепочку соперников для «Ливерпуля».

Впрочем, нет сомнений, что команда Юргена Клоппа будет иметь хорошие шансы против любого соперника. В 1/8 финала мерсисайдцам не то чтобы очень повезло со жребием, но стартовали в плей-офф с уверенной гостевой победы 2:0 над «Интером». Не должны упускать такое преимущество на «Энфилде», а дальше будут новые испытания. Как бы то ни было, специалисты, букмекеры и аналитики включают «Ливерпуль» в число главных фаворитов Лиги чемпионов наравне с «Баварией», «Манчестер Сити» и «Челси».

Понятно, что для завоевания квадрупла нужна не только футбольная мощь и удача. Как вы считаете, сколько трофеев выиграет «Ливерпуль» по итогам сезона?