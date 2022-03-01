«Лучшая команда, которую я тренировал». Клопп сделал большой комплимент сегодняшнему «Ливерпулю»

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сегодня, 21:34

Цифры подтверждают его правоту.

После победы в финале Кубка Английской Лиги Юрген Клопп был в настроении. Дал подержать трофей какому-то мальчику и ответил на в целом некорректный вопрос, согласившись, что «Ливерпуль» образца сезона 2021/22 — сильнейшая команда, которая когда-либо была в его распоряжении:

Пожалуйста, давайте вы перестанете спрашивать меня об этом. Думайте об этом сами, пишите об этом, делайте, что хотите. Нужно мое мнение? Окей. Да, это лучший состав. Лучший из тех, что когда-либо был в моем распоряжении.

А ведь Клопп выигрывал с дортмундской «Боруссией» два чемпионата Германии подряд и доходил до финала Лиги чемпионов. С «Ливерпулем» выигрывал Лигу чемпионов и АПЛ . Он точно не преувеличивает? Давайте проверять. Есть ряд статистических выкладок, которые нам помогут оценить команду, претендующую на квадрупл.

+50. Разница забитых и пропущенных голов в АПЛ

По очкам бывало и лучше, причем совсем недавно: в чемпионском сезоне 2019/20 «Ливерпуль» одержал 25 побед в 26 первых турах АПЛ , набрал 76 очков. Сейчас на счету «красных» 60 баллов, и это 19-й лучший результат в истории лиги на данной отсечке сезона. Но речь о чистой силе команды, а не только о турнирной таблице, поэтому превосходство над соперниками в отдельных матчах нельзя не учитывать.

Так вот, в 26 матчах у «Ливерпуля» 70 забитых голов и 20 пропущенных в АПЛ . Разница составляет «+50», и это результат, который входит в топ-3 за всю историю Премьер-Лиги. Больше было только у «Ман Сити» в сезонах 2017/18 и 2018/19 — «+55» и «+52» соответственно. В сезоне 2019/20, когда «красные» выиграли свое долгожданное чемпионство, у них за весь сезон разница голов составляла «+52». Тот «Ливерпуль» был эффективен, но нынешний мощнее.

+46,60 xG. Разница ожидаемых голов

Чтобы исключить случайный оверперформинг, проверим настоящие голы ожидаемыми, которые фактически отражают качество действий команды в атаке (созданные моменты) и обороне (допущенные моменты). Такая статистика ведется в Премьер-Лиге с сезона 2009/10, и вот десятка лучших результатов в истории после 26 сыгранных матчей:

10. «Ливерпуль» (2019-20) = +31,25

9. «Манчестер Сити» (2020–21) = +31,33

8. «Челси» (2009-10) = +33,47

7. «Манчестер Сити» (2012-13) = +33,76

6. «Манчестер Сити» (2011-12) = +33,88

5. «Манчестер Сити» (2018-19) = +42,16

4. «Манчестер Сити» (2021-22) = +43,35

3. «Манчестер Сити» (2019-20) = +44,02

2. «Манчестер Сити» (2017-18) = +44,82

1. «Ливерпуль» (2021-22) = +46,60

Таким образом, «Ливерпуль» образца сезона 2021/22 выдал лучший результат в истории АПЛ по итогам 26 сыгранных матчей, превзойдя шесть мощнейших результатов «Манчестер Сити», достигнутых при Гвардиоле и Манчини.

112 офсайдов у соперников

Возможно, не самый очевидный статистический компонент, но весьма характерный. 112 офсайдов у соперников — рекорд на текущей отметке сезона, до этого лучший результат принадлежал «Ньюкаслу» из сезона 2010/11 — 109 офсайдов. Идущий вторым по этому показателю в текущей кампании «Манчестер Сити» загонял противников во «вне игры» всего лишь 64 раза. Против 112 у «Ливерпуля». Это говорит о том, что команда Клоппа играет рискованно, высоко поднимая свою оборонительную линию. Но этот риск сполна вознаграждается.

+7,13. Спаситель Алиссон

Болельщики обращают внимание на как будто бы участившиеся ошибки Алиссона, но должны отметить и феноменальный вклад вратаря в результаты команды. Специализирующийся на работе голкиперов аналитик Джон Харрисон утверждает, что Алиссон с начала сезона столкнулся с 38 ситуациями «один на один» (больше только у вратаря «Лидса» Мелье — 49). Но никто не был лучше Алиссона в нейтрализации таких ситуаций.

Согласно использованной Харрисоном формуле подсчета на основе статистических показателей, Алиссон пропустил на 7.13 меньше, чем средний вратарь, столкнувшийся с аналогичным количеством ситуаций «один на один». Бразилец всегда был хорош в этом компоненте, и он неслучайно оказался в «Ливерпуле», чей стиль игры предполагает возникновение таких эпизодов в обороне.

2.41. Влияние ван Дейка

Еще одна причина, по которой абсурдно высокая линия «Ливерпуля» работает, это наличие в составе одного из лучших защитников за всю историю АПЛ . Трудно оценить качественное влияние Вирджила на результаты, тем более речь здесь не только о классе, но и о менталитете. Впрочем, кое-что все-таки есть. Среднее количество очков за игру, набранное «Ливерпулем» с ван Дейком в составе — 2.41. Это 92 балла за сезон. Только шесть команд в истории Премьер-Лиги набирали больше за один чемпионат. В двух из них играл сам Вирджил («Ливерпуль»-2018/19 и «Ливерпуль»-2019/20). В текущем сезоне «Ливерпуль» с голландским защитником в составе набирает 2.33 балла.

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