Салах: «Результаты „Золотого мяча“ шокировали меня»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что результаты голосования за победителя «Золотого мяча» в 2021 году его шокировали. Египтянин стал 7-м по итогам голосования.
Результаты «Золотого мяча» шокировали меня. Не могу сказать многого об этом, но никто не ожидал, что я буду седьмым. Однако это произошло.
Не верю в конспирологию, но выбор может быть неточным. Многие страны далеки от футбола. Не знаю, на чем они основывались при выборе, но в теории заговора не верю.
Не могу указать на что-то, чтобы продемонстрировать, что здесь что-то не так. Я действительно не знаю, но я был в шоке от результатов.
Напомним, что «Золотой мяч» по итогам прошлого года получил Лионель Месси.
Наверное вся беда этой премии, что её по большей степени выбирают люди, а у них есть симпатии.
К примеру Месси выиграл последний «Золотой мяч», только благодаря победе со сборной в кубке Америки. Многие посчитали, что наконец то инопланетный Месси выиграл со сборной большой турнир и решили его поддержать голосом.
Скандалу добавило ещё и отмена прошлой премии из-за пандемии, которую по праву должен был получить Левандовский. И многие решили, что именно ему отдадут приз, хотя этот год вышел у него провальным. Даже Роналду вошёл в претенденты, хотя его и близко не должно быть и тоже на всех обиделся.
Салах наверное должен быть в пятёрке, но явно не в тройке.
Наверное вся беда этой премии, что её по большей степени выбирают люди, а у них есть симпатии.
К примеру Месси выиграл последний «Золотой мяч», только благодаря победе со сборной в кубке Америки. Многие посчитали, что наконец то инопланетный Месси выиграл со сборной большой турнир и решили его поддержать голосом.
Скандалу добавило ещё и отмена прошлой премии из-за пандемии, которую по праву должен был получить Левандовский. И многие решили, что именно ему отдадут приз, хотя этот год вышел у него провальным. Даже Роналду вошёл в претенденты, хотя его и близко не должно быть и тоже на всех обиделся.
Салах наверное должен быть в пятёрке, но явно не в тройке.