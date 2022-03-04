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Салах: «Результаты „Золотого мяча“ шокировали меня»

сегодня, 11:51

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что результаты голосования за победителя «Золотого мяча» в 2021 году его шокировали. Египтянин стал 7-м по итогам голосования.

Результаты «Золотого мяча» шокировали меня. Не могу сказать многого об этом, но никто не ожидал, что я буду седьмым. Однако это произошло.

Не верю в конспирологию, но выбор может быть неточным. Многие страны далеки от футбола. Не знаю, на чем они основывались при выборе, но в теории заговора не верю.

Не могу указать на что-то, чтобы продемонстрировать, что здесь что-то не так. Я действительно не знаю, но я был в шоке от результатов.

Напомним, что «Золотой мяч» по итогам прошлого года получил Лионель Месси.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:07
Я лично тоже не верю в заговор и подтасовки «Золотого мяча».
Наверное вся беда этой премии, что её по большей степени выбирают люди, а у них есть симпатии.
К примеру Месси выиграл последний «Золотой мяч», только благодаря победе со сборной в кубке Америки. Многие посчитали, что наконец то инопланетный Месси выиграл со сборной большой турнир и решили его поддержать голосом.
Скандалу добавило ещё и отмена прошлой премии из-за пандемии, которую по праву должен был получить Левандовский. И многие решили, что именно ему отдадут приз, хотя этот год вышел у него провальным. Даже Роналду вошёл в претенденты, хотя его и близко не должно быть и тоже на всех обиделся.
Салах наверное должен быть в пятёрке, но явно не в тройке.
berda2003
berda2003
сегодня в 16:06
он, что недоволен или рад, что седьмой, а не восьмой?
протон
протон
сегодня в 15:49
Вообще странно, когда вес голосов условной островной страны с Тихого океана равен весу таких футбольных стран как Италия, Испания, Франция и т.д.
Elliada
Elliada
сегодня в 15:22
Салах ничего не выиграл в 2021 году, не стал лучшим бомбардиром. Какое еще место у него должно быть?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:22
Результаты голосования справедливы. Египтянин был хорош в двух предыдущих сезонах, а вот в указанном был совершенно незаметен из-за наступившего спада.
Gahi
Gahi
сегодня в 13:12
Конечно обидно, кто-то играет и забивает голы, а кто-то просто получает "Золотые мячи". Салаха в этой ситуации понять можно. Удачи
ОПС
ОПС
сегодня в 12:52
В наше время удивляться ничему нельзя.
faneng
faneng
сегодня в 12:41
Результаты шокировали всех - седьмой липовый Золотой мяч Месси. Но проблема в том, что планета Земля в последние годы вообще живет в постоянном шоке - то от Месси, то от коронавируса, теперь от вооруженных действий в Восточной Европе.
STVA 1
STVA 1 ответ Bensurr (раскрыть)
сегодня в 12:35
Не надо за всех!Мне лично фиолетово))
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:20
Ну что теперь говорить "мячик " никто не отберет и не отдаст другому
Bensurr
Bensurr
сегодня в 12:19
Весь мир в шоке
drug01
drug01
сегодня в 12:03
Нас тоже
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