Салах: «Результаты „Золотого мяча“ шокировали меня»

Нападающий «Ливерпуля» заявил, что результаты голосования за победителя «Золотого мяча» в 2021 году его шокировали. Египтянин стал 7-м по итогам голосования.

Результаты «Золотого мяча» шокировали меня. Не могу сказать многого об этом, но никто не ожидал, что я буду седьмым. Однако это произошло.

Не верю в конспирологию, но выбор может быть неточным. Многие страны далеки от футбола. Не знаю, на чем они основывались при выборе, но в теории заговора не верю.

Не могу указать на что-то, чтобы продемонстрировать, что здесь что-то не так. Я действительно не знаю, но я был в шоке от результатов.