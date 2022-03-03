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Два Кубка чемпионов и пять побед в АПЛ. Все трофеи «Челси» при Романе Абрамовиче

вчера, 16:11
Абрамович Роман
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Уходит эпоха.

Роман Абрамович решил продать «Челси», у «синих» будет новый владелец, которому будет сложно превзойти своего предшественника. 19 лет, в течение которых Абрамович владел «Челси», стали лучшим отрезком в истории лондонского клуба. За это время «синие» выиграли все турниры, в которых принимали участие, вошли в когорту сильнейших клубов Европы и стали единственным новым победителем Лиги чемпионов за последнюю четверть века. Самое время вспомнить все трофеи «Челси» при Романе Абрамовиче. А их немало — 21.

1. Кубок Английской Лиги 2004/05 (Моуриньо)

Первый трофей эры Абрамовича был завоеван 27 февраля 2005 года. В драматичном финале Кубка Лиги «Челси» пропустил от «Ливерпуля» на первой же минуте, но перевел игру в дополнительное время автоголом Джеррарда. На 107-й минуте забил Дрогба, на 112-й Кежман, и хотя «красные» мгновенно отыграли один мяч, итоговая победа досталась команде Моуриньо — 3:2. Так начался «Золотой век» Абрамовича в «Челси».

2. Чемпионат Англии 2004/05 (Моуриньо)

Кубок Английской Лиги — хорошо, но он не относится к числу «главных трофеев». То ли дело чемпионат Англии. До Романа Абрамовича «Челси» всего лишь однажды становился лучшей командой Англии, «синие» выиграли титул по итогам сезона 1954/55. Полвека спустя Жозе Моуриньо привел «Челси» к победе в АПЛ с рекордным на тот момент количеством очков — 95. Лондонцы потерпели всего лишь одно поражение за сезон и пропустили только 15 голов. Чемпионом Англии стал Алексей Смертин.

3. Суперкубок Англии 2005 (Моуриньо)

В матче за Суперкубок Англии был повержен «Арсенал». Счет 2:1, дубль на счету Дидье Дрогба, который не раз забивал важнейшие голы в исторических матчах «Челси».

4. Чемпионат Англии 2005/06 (Моуриньо)

«Челси» удалось защитить титул в АПЛ. По цифрам вторая кряду победа в чемпионате получилась не столь феноменальной, хотя команда Моуриньо по-прежнему была сильнее всех на голову. Занявший второе место «Манчестер Юнайтед» с сэром Алексом Фергюсоном у руля отстал на 8 очков. Впрочем, за год до этого у манкунианцев было «минус 18» от «Челси».

5. Кубок Английской Лиги 2006/07 (Моуриньо)

Снова битва за трофей, снова в соперниках «Арсенал», снова счет 2:1 и дубль Дидье Дрогба. На этот раз победа над командой Арсена Венгера получилась еще и волевой, ведь Тео Уолкотт открыл счет уже на 12-й минуте. Но главное, что Дрогба «закрыл» его на 84-й.

6. Кубок Англии 2006/07 (Моуриньо)

Роман Абрамович приобрел «Челси» в 2003-м, а четыре года спустя «синие» выиграли хотя бы по разу все внутренние английские трофеи. Дольше всех бегал от «Челси» Кубок Англии, но и он не устоял по итогам напряженной схватки с «Манчестер Юнайтед», в которой Дидье «Мистер Финал» Дрогба забил единственный гол на 116-й минуте.

7. Кубок Англии 2008/09 (Хиддинк)

В сезоне 2007/08 «Челси» стал вторым в АПЛ, отстав на 2 очка от МЮ, а до этого проиграл финалы Суперкубка Англии, Кубка Лиги и досаднейшим образом уступил тому же «Юнайтед» в московском финале Лиги чемпионов. В серии пенальти не хватило удаленного Дидье Дрогба, а Джон Терри поскользнулся. Таким образом, пауза между трофеями составила два года, но в 2009-м «синие» снова прикоснулись к кубку, выиграв в финальном матче у «Эвертона» со счетом 2:1.

8. Суперкубок Англии 2009 (Анчелотти)

В 2009-м «Челси» возглавил Анчелотти и выдал ударную трофейную серию. В первом же официальном матче у руля «синих» Папа Карло выиграл Суперкубок Англии. Основное время матча с МЮ закончилось со счетом 2:2, а в серии пенальти «синие» взяли верх — 4:1.

9. Чемпионат Англии 2009/10 (Анчелотти)

Четыре года спустя «Челси» вернул себе титул сильнейшей команды Англии. Победителем Английской Премьер-Лиги в составе «синих» стал Юрий Жирков.

10. Кубок Англии 2009/10 (Анчелотти)

«Челси» стал седьмым английским клубом, которому удалось оформить «Золотой дубль». В финальном матче Кубка Англии лондонцы сломили сопротивление «Портсмута» — 1:0. Победный гол забил, конечно же, Дидье Дрогба.

11. Кубок Англии 2011/12 (Ди Маттео)

Угрюмо складывавшийся сезон, ознаменованный отставкой Андре Виллаша-Боаша и назначением Роберто Ди Маттео, завершился для «Челси» двойным триумфом. 5 мая «синие» выиграли у «Ливерпуля» в финале Кубка Англии (2:1).

12. Лига чемпионов 2011/12 (Ди Маттео)

Но главный матч сезона выиграли 19-го. «Челси» считался абсолютным аутсайдером противостояния с «Баварией», которая проводила финал Лиги чемпионов на своем стадионе. Мюнхенцы доминировали, создали уйму моментов, но забить сумели только на 83-й минуте. Однако у Дидье Дрогба нашелся ответ на гол Томаса Мюллера. В овертайме Арьен Роббен не реализовал пенальти, «Челси» дотянул до серии, где дождался промахов Олича и Швайнштайгера — 4:3. Очень трудная, почти невероятная и незабываемая победа.

13. Лига Европы 2012/13 (Бенитес)

В статусе действующего победителя Лиги чемпионов «Челси» не сумел преодолеть групповой этап главного турнира УЕФА. Роберто Ди Маттео отправился в отставку, зато временный тренер Бенитес привел «Челси» к победе в Лиге Европы. В финальном матче против «Бенфики» (2:1) Бранислав Иванович воткнул победный мяч на 90+3 минуте.

14. Кубок Английской Лиги 2014/15 (Моуриньо)

В 2013-м на «Стэмфорд Бридж» вернулся Жозе Моуриньо. На этот раз португалец не смог выиграть трофеи в первом сезоне, зато во втором привел «Челси» к двум титулам. В финале Кубка Лиги «синие» разобрались с «Тоттенхэмом» — 2:0.

15. Чемпионат Англии 2014/15 (Моуриньо)

В АПЛ «Челси» разобрался со всеми, оставив «Манчестер Сити» в 8 очках позади. «Арсенал» отстал на 12 баллов, МЮ — на 17.

16. Чемпионат Англии 2016/17 (Конте)

Кто бы мог подумать, что после чемпионства Моуриньо потеряет контроль над командой, и сезон 2015/16 превратится в сущий кошмар. Даже придется звать на помощь «пожарного» Хиддинка. Зато потом пришел Конте и вернул «Челси» на трон. Пятое и последнее чемпионство эры Романа Абрамовича.

17. Кубок Англии 2017/18 (Конте)

Следующий сезон сложился неоднозначно, но Антонио Конте напоследок все-таки выиграл еще один трофей: судьбу решающего матча Кубка Англии решил гол Эдена Азара с пенальти.

18. Лига Европы 2018/19 (Сарри)

Эксперимент с назначением Сарри в целом был признан неудачным, но все же Маурицио принес «Челси» трофей. «Синие» выиграли Лигу Европы, разгромив в финале «Арсенал» со счетом 4:1.

19. Лига чемпионов 2020/21 (Тухель)

Смена тренера по ходу сезона является неотъемлемым атрибутом европейского триумфа «Челси». В 2011/12 Ди Маттео заменил Виллаша-Боаша и привел «синих» к победе в Лиге чемпионов, в сезоне 2020/21 такой финт проделал Тухель, сменивший на мостике Фрэнка Лэмпарда. И снова «Челси» не был фаворитом в финале, но выиграл с минимальным счетом у «Манчестер Сити» благодаря голу Кая Хаверца.

20 и 21. Суперкубок УЕФА 2021 и Клубный чемпионат мира 2021 (Тухель)

Последние два трофея, который выиграл «Челси», стали первыми для клуба в эру Абрамовича. Хорошо, что Томас Тухель закрыл эти гештальты, в тех же матчах за Суперкубок УЕФА «Челси» проиграл три раза подряд («Атлетико», «Баварии» и «Ливерпулю»), да и первая поездка на Клубный чемпионат мира в 2012 году получилась неудачной. На этот раз разобрались с «Вильярреалом» в серии пенальти, а на КЧМ минимально обыграли «Аль-Хиляль» и «Палмейрас», причем решающий гол в финале забит на 117-й минуте. Так «Челси» выиграл 21-й трофей при Абрамовиче и собрал в своей коллекции все возможные кубки.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 17:10
Единственный олигарх которому есть симпатии за вклад Челси
DXTK
DXTK
сегодня в 14:18, ред.
Челси без Абрамовича превратится в то кем они были до 2003 года клубом претендентом, уже проиграли после этих известий кубок лиги Ливерпулю, дальше их будет ждать аналог современного МЮ, может даже Арсенала...... есть люди которые заряжены побеждать и достигать, все зависит от амбиций, поэтому если Челси купит какой-нибудь тюфяк на подобе Майка Эшли....... сами понимаете чем все закончится.....а он вроде Дерби не купил деньги с продажи Ньюкасла есть.......тем более англичанин свой.............Эшли новый владелец Челси - как звучит!!!
3ton
3ton ответ Bensurr (раскрыть)
вчера в 18:54
В Сауд.Аравии людей казнят каждую неделю и на все это нефть закрывает глаза.
Станет ненужна - станут изгоями
3ton
3ton
вчера в 18:52
Теперь разбежится русскоязычная армия болельщиков Челси.
После покупки Абрамовичем , резко у Челси появились болельщики.
Bensurr
Bensurr
вчера в 18:34
Надеюсь и шейхов выгонят из Англии
Bensurr
Bensurr
вчера в 18:31
Сити теперь твоя очередь
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:43
В Челси всегда будут помнить Рому, и он когда-нибудь вернётся!!!
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