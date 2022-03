Два Кубка чемпионов и пять побед в АПЛ. Все трофеи «Челси» при Романе Абрамовиче

1646313081

вчера, 16:11

Уходит эпоха.

Роман Абрамович решил продать «Челси», у «синих» будет новый владелец, которому будет сложно превзойти своего предшественника. 19 лет, в течение которых Абрамович владел «Челси», стали лучшим отрезком в истории лондонского клуба. За это время «синие» выиграли все турниры, в которых принимали участие, вошли в когорту сильнейших клубов Европы и стали единственным новым победителем Лиги чемпионов за последнюю четверть века. Самое время вспомнить все трофеи «Челси» при Романе Абрамовиче. А их немало — 21.

Chelsea won every possible trophy during the Abramovich era:



🏆🏆🏆🏆🏆 Premier League

🏆🏆🏆🏆🏆 FA Cup

🏆🏆🏆 EFL Cup

🏆🏆 Champions League

🏆🏆 Europa League

🏆🏆 Community Shield

🏆 Club World Cup

🏆 Super Cup pic.twitter.com/3Zu0Wf4BK0 — ESPN FC (@ESPNFC) March 2, 2022

1. Кубок Английской Лиги 2004/05 (Моуриньо)

Первый трофей эры Абрамовича был завоеван 27 февраля 2005 года. В драматичном финале Кубка Лиги «Челси» пропустил от «Ливерпуля» на первой же минуте, но перевел игру в дополнительное время автоголом Джеррарда. На 107-й минуте забил Дрогба, на 112-й Кежман, и хотя «красные» мгновенно отыграли один мяч, итоговая победа досталась команде Моуриньо — 3:2. Так начался «Золотой век» Абрамовича в «Челси».

2. Чемпионат Англии 2004/05 (Моуриньо)

Кубок Английской Лиги — хорошо, но он не относится к числу «главных трофеев». То ли дело чемпионат Англии. До Романа Абрамовича «Челси» всего лишь однажды становился лучшей командой Англии, «синие» выиграли титул по итогам сезона 1954/55. Полвека спустя Жозе Моуриньо привел «Челси» к победе в АПЛ с рекордным на тот момент количеством очков — 95. Лондонцы потерпели всего лишь одно поражение за сезон и пропустили только 15 голов. Чемпионом Англии стал Алексей Смертин.

3. Суперкубок Англии 2005 (Моуриньо)

В матче за Суперкубок Англии был повержен «Арсенал». Счет 2:1, дубль на счету Дидье Дрогба, который не раз забивал важнейшие голы в исторических матчах «Челси».

4. Чемпионат Англии 2005/06 (Моуриньо)

«Челси» удалось защитить титул в АПЛ . По цифрам вторая кряду победа в чемпионате получилась не столь феноменальной, хотя команда Моуриньо по-прежнему была сильнее всех на голову. Занявший второе место «Манчестер Юнайтед» с сэром Алексом Фергюсоном у руля отстал на 8 очков. Впрочем, за год до этого у манкунианцев было «минус 18» от «Челси».

5. Кубок Английской Лиги 2006/07 (Моуриньо)

Снова битва за трофей, снова в соперниках «Арсенал», снова счет 2:1 и дубль Дидье Дрогба. На этот раз победа над командой Арсена Венгера получилась еще и волевой, ведь Тео Уолкотт открыл счет уже на 12-й минуте. Но главное, что Дрогба «закрыл» его на 84-й.

6. Кубок Англии 2006/07 (Моуриньо)

Роман Абрамович приобрел «Челси» в 2003-м, а четыре года спустя «синие» выиграли хотя бы по разу все внутренние английские трофеи. Дольше всех бегал от «Челси» Кубок Англии, но и он не устоял по итогам напряженной схватки с «Манчестер Юнайтед», в которой Дидье «Мистер Финал» Дрогба забил единственный гол на 116-й минуте.

7. Кубок Англии 2008/09 (Хиддинк)

В сезоне 2007/08 «Челси» стал вторым в АПЛ , отстав на 2 очка от МЮ , а до этого проиграл финалы Суперкубка Англии, Кубка Лиги и досаднейшим образом уступил тому же «Юнайтед» в московском финале Лиги чемпионов. В серии пенальти не хватило удаленного Дидье Дрогба, а Джон Терри поскользнулся. Таким образом, пауза между трофеями составила два года, но в 2009-м «синие» снова прикоснулись к кубку, выиграв в финальном матче у «Эвертона» со счетом 2:1.

8. Суперкубок Англии 2009 (Анчелотти)

В 2009-м «Челси» возглавил Анчелотти и выдал ударную трофейную серию. В первом же официальном матче у руля «синих» Папа Карло выиграл Суперкубок Англии. Основное время матча с МЮ закончилось со счетом 2:2, а в серии пенальти «синие» взяли верх — 4:1.

9. Чемпионат Англии 2009/10 (Анчелотти)

Четыре года спустя «Челси» вернул себе титул сильнейшей команды Англии. Победителем Английской Премьер-Лиги в составе «синих» стал Юрий Жирков.

Chelsea’s football under Carlo Ancelotti was something else.



A criminally undervalued era at the club. pic.twitter.com/NtBDsIlc1A — Louis Beneventi 🤌🏻⭐️⭐️ (@Louis_Beneventi) September 2, 2021

10. Кубок Англии 2009/10 (Анчелотти)

«Челси» стал седьмым английским клубом, которому удалось оформить «Золотой дубль». В финальном матче Кубка Англии лондонцы сломили сопротивление «Портсмута» — 1:0. Победный гол забил, конечно же, Дидье Дрогба.

11. Кубок Англии 2011/12 (Ди Маттео)

Угрюмо складывавшийся сезон, ознаменованный отставкой Андре Виллаша-Боаша и назначением Роберто Ди Маттео, завершился для «Челси» двойным триумфом. 5 мая «синие» выиграли у «Ливерпуля» в финале Кубка Англии (2:1).

12. Лига чемпионов 2011/12 (Ди Маттео)

Но главный матч сезона выиграли 19-го. «Челси» считался абсолютным аутсайдером противостояния с «Баварией», которая проводила финал Лиги чемпионов на своем стадионе. Мюнхенцы доминировали, создали уйму моментов, но забить сумели только на 83-й минуте. Однако у Дидье Дрогба нашелся ответ на гол Томаса Мюллера. В овертайме Арьен Роббен не реализовал пенальти, «Челси» дотянул до серии, где дождался промахов Олича и Швайнштайгера — 4:3. Очень трудная, почти невероятная и незабываемая победа.

13. Лига Европы 2012/13 (Бенитес)

В статусе действующего победителя Лиги чемпионов «Челси» не сумел преодолеть групповой этап главного турнира УЕФА . Роберто Ди Маттео отправился в отставку, зато временный тренер Бенитес привел «Челси» к победе в Лиге Европы. В финальном матче против «Бенфики» (2:1) Бранислав Иванович воткнул победный мяч на 90+3 минуте.

14. Кубок Английской Лиги 2014/15 (Моуриньо)

В 2013-м на «Стэмфорд Бридж» вернулся Жозе Моуриньо. На этот раз португалец не смог выиграть трофеи в первом сезоне, зато во втором привел «Челси» к двум титулам. В финале Кубка Лиги «синие» разобрались с «Тоттенхэмом» — 2:0.

15. Чемпионат Англии 2014/15 (Моуриньо)

В АПЛ «Челси» разобрался со всеми, оставив «Манчестер Сити» в 8 очках позади. «Арсенал» отстал на 12 баллов, МЮ — на 17.

Chelsea won 40% of their trophies under the management of José Mourinho, in the Roman Abramovich era. pic.twitter.com/xikKk8AyUt — Iconic Mourinho🇵🇹 (@Iconic_Mourinho) March 3, 2022

16. Чемпионат Англии 2016/17 (Конте)

Кто бы мог подумать, что после чемпионства Моуриньо потеряет контроль над командой, и сезон 2015/16 превратится в сущий кошмар. Даже придется звать на помощь «пожарного» Хиддинка. Зато потом пришел Конте и вернул «Челси» на трон. Пятое и последнее чемпионство эры Романа Абрамовича.

17. Кубок Англии 2017/18 (Конте)

Следующий сезон сложился неоднозначно, но Антонио Конте напоследок все-таки выиграл еще один трофей: судьбу решающего матча Кубка Англии решил гол Эдена Азара с пенальти.

18. Лига Европы 2018/19 (Сарри)

Эксперимент с назначением Сарри в целом был признан неудачным, но все же Маурицио принес «Челси» трофей. «Синие» выиграли Лигу Европы, разгромив в финале «Арсенал» со счетом 4:1.

19. Лига чемпионов 2020/21 (Тухель)

Смена тренера по ходу сезона является неотъемлемым атрибутом европейского триумфа «Челси». В 2011/12 Ди Маттео заменил Виллаша-Боаша и привел «синих» к победе в Лиге чемпионов, в сезоне 2020/21 такой финт проделал Тухель, сменивший на мостике Фрэнка Лэмпарда. И снова «Челси» не был фаворитом в финале, но выиграл с минимальным счетом у «Манчестер Сити» благодаря голу Кая Хаверца.

20 и 21. Суперкубок УЕФА 2021 и Клубный чемпионат мира 2021 (Тухель)