Президент УЕФА: «Создатели Суперлиги живут в параллельном мире»

Президент УЕФА Александер Чеферин подверг критике идею о создании Суперлиги Европы.

Дело в том, что говорить о Суперлиге — это говорить не о футболе. Я устал от этого. Когда мы объединяемся и работаем вместе, они приходят к нам с этим. Все это ерунда.

Мне надоело говорить об этом проекте, который не имеет ничего общего с футболом. Сначала они начали с этой бессмысленной идеи в разгар пандемии, и теперь я не успеваю читать статьи о том, что они планируют что-то еще в разгар войны.

Они живут в параллельном мире. Они могут играть в свои собственных соревнованиях, но, если они это сделают, они не смогут играть в наших.