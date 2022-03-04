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Президент УЕФА: «Создатели Суперлиги живут в параллельном мире»

сегодня, 12:45

Президент УЕФА Александер Чеферин подверг критике идею о создании Суперлиги Европы.

Дело в том, что говорить о Суперлиге — это говорить не о футболе. Я устал от этого. Когда мы объединяемся и работаем вместе, они приходят к нам с этим. Все это ерунда.

Мне надоело говорить об этом проекте, который не имеет ничего общего с футболом. Сначала они начали с этой бессмысленной идеи в разгар пандемии, и теперь я не успеваю читать статьи о том, что они планируют что-то еще в разгар войны.

Они живут в параллельном мире. Они могут играть в свои собственных соревнованиях, но, если они это сделают, они не смогут играть в наших.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 15:45
Этого Чеферина послушать - такое ощущение, будто УЕФА придумал и запатентовал футбол, и все остальные обязаны спрашивать разрешение, чтобы в него играть
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 15:04
Все по делу говорит Чеферин. Суперлига не пройдет!
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
сегодня в 14:53
Будь ты проклят чеферин и твое уефа
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:24
Большие деньги сделают свое черное дело.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 14:18
Супер лига нужна,может быть Спартак там будет играть.
karnager
karnager
сегодня в 14:14
Мне надоело говорить об этом проекте, который не имеет ничего общего с футболом.
--
Зато быстро Россию и клубы выкинули отовсюду, там так-то тоже не футбол. Двойные стандарты в чистом виде
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:58
А какое нам дело на соккере до уефа? зачем нам новости про неё сегодня?
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 13:55
Все деды живут в параллельном мире
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 13:48
В параллельном мире живёт как раз ФИФА и УЕФА. Дали команду и сразу выполнили.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 13:33, ред.
Пора забыть об этой утопичной идее суперлиги, делящей футбол на белых и чёрных не по спортивному принципу, а принципу денег, известности и протектората, этакий закрытый клуб для элиты.
lotsman
lotsman
сегодня в 13:32
А о каком футболе говорит сам президент, лишая футбола целую страну? Где принцип ФИФА и УЕФА - спорт вне политики?
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:01
Когда, что - о не то скушаешь, всегда возникает хорошая мысль Посетить WC...
shlomo
shlomo
сегодня в 12:53
Все правильно сказал...
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