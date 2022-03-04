Президент «Ювентуса» Аньелли считает создание Суперлиги необходимостью

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли высказался о проекте Суперлиги Европы.

Если мы не создадим что-то устойчивое, то все в конечном итоге рухнет. Я очень уверен в судьях Евросоюза, которые будут решать, действует ли УЕФА в условиях монополии. Должна быть возможность выйти на рынок и продвигать свой бизнес.

Вопрос в том, почему мы продолжаем нести убытки со всеми нашими доходами. Для многих клубов непопадание в Лигу чемпионов может их обанкротить. Мы достигли момента, когда поляризация велика, а система не работает.

Где я вижу «Ювентус» через пять лет? Я вижу, как «Ювентус» играет в лучшем соревновании в мире.