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Президент «Ювентуса» Аньелли считает создание Суперлиги необходимостью

сегодня, 12:11

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли высказался о проекте Суперлиги Европы.

Если мы не создадим что-то устойчивое, то все в конечном итоге рухнет. Я очень уверен в судьях Евросоюза, которые будут решать, действует ли УЕФА в условиях монополии. Должна быть возможность выйти на рынок и продвигать свой бизнес.

Вопрос в том, почему мы продолжаем нести убытки со всеми нашими доходами. Для многих клубов непопадание в Лигу чемпионов может их обанкротить. Мы достигли момента, когда поляризация велика, а система не работает.

Где я вижу «Ювентус» через пять лет? Я вижу, как «Ювентус» играет в лучшем соревновании в мире.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 15:43
Странный выход из ситуации. По сути Серия А – лига с управлением из множества клубов с президентом Аньелли. И ничего не выходит. Аналогично с Ла Лигой. Почему должно получиться здесь – загадка? Первые несколько понятно, но через 5 лет это уже будет классическая лига, где половина команд безнадежны и неинтересны
h8you
h8you ответ izrafel (раскрыть)
сегодня в 14:48
ПрЕйдут не переживайте
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 13:59
Как они уже надоели со своей суперлигой. Никак не угомонятся.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 13:50
Президент Ювентуса сильно ошибается и заблуждается, нужно ему это доходчиво объяснить, чтобы даже мыслей таких больше не возникало.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 13:23, ред.
УЕФА и ФИФА сами дали повод таким суждениям, когда отказались от своих главных спортивных принципов, сначала позволили из спорта сделать прибыльный бизнес, а потом попрали еще один - спорт вне политики. Они даже отказались от своего прицидентного права, когда отстранили сборную СССР от участия в ЧМ-1974 за отказ от отборочного матча со сборной Чили, когда там случился правительственный переворот. А за отказ поляков от игры с нами наказали россиян. Такие решения способствуют падению авторитета этих некогда уважаемых международных футбольных организаций. Болейте за своих, а не против чужих.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:48
России нужно профинансировать эту Суперлигу,и посадить всех пешек в ФИФА И УЕФА на пяткю точку! Эти редиски смешали спорт и политику, поджали хвосты и прогнулись под других редисок....
Я понимаю, что России сейчас не до этого, просто у меня зла не хватает на этих чиновников из ФИФА да и всех остальных которые смешали спорт и политику....
shlomo
shlomo
сегодня в 12:42
Надеюсь вся это ваша система рухнет.... иначе нас ждёт чудовищная концентрация финансов, кадров и возможностей в руках 10-20 гегемонов.... остальные будут сырьём и кормом для этих 20 клубов.... а вообще, тут ничего нового.... богатые хотят стать еще более богатыми и как всегда, за счёт более бедных.... история стара как мир.... ну а так что, он потери несёт из-за безграмотного управления, потому что расходы должны соответствовать доходам.... если он понимает, что доходы от Лиги Чемпионов не гарантированы, то зачем он набирает игроков с высокими зарплатами?
David Young
David Young ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:23
Здравствуйте. Первый вариант убрали.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:23
Опять неугомонный за своё взялся...
Bensurr
Bensurr
сегодня в 12:18
Пусть юве там и играет
izrafel
izrafel
сегодня в 12:18
Вы пока в Чемпионате Италии в себя прейдите....
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