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Головин и Алексей Миранчук не получат вызов в сборную России

вчера, 18:46

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук не получат вызов в национальную команду на ближайший сбор.

Буду вызывать тех, кто лучше себя проявляет на данный момент. Нет смысла вызывать на будущее кого-то, потому что не известно, какая ситуация будет потом.

Планирую ли вызывать Миранчука и Головина? Не планирую, из-за логистики. Им бы предстояло лететь непонятно сколько, непонятно через какие страны и вообще как. Да и ради тренировочного сбора, назовем его так, думаю не стоит дергать ребят.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:07
Странное решение главного тренера. Головин и Миранчук просто мечтают приехать на сборы, поиграть в квадратик и в двухсторонке, а затем проявить себя в матче с молодёжкой.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:46
На чтото серьёзное прилетят,а так пусть сидят в клубах!
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:23
Очень даже правильное решение.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:20
Ну не летят сейчас к нам самолёты, и не едут даже поезда.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:19
Правильно, не надо их сейчас трогать.
izrafel
izrafel
вчера в 19:13
Валере виднее ситуация
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:08
Наконец-то наша сборная будет фаворитом) Хотя с нее станется и своей молодежке проиграть)
Cat01
Cat01
вчера в 18:59
А зачем игр нет
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 18:59
Мы все вместе - ОДОБРЯМ ! ))
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:56
абсолютно правильное решение
112910415
112910415
вчера в 18:55
пожалуй, верно
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:55
Валера прав на все сто!!! Да и меньше тявкать на них будут!
beefs
beefs
вчера в 18:50
это совершенно правильное решение...
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