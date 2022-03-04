Головин и Алексей Миранчук не получат вызов в сборную России

Главный тренер сборной России сообщил, что полузащитник «Монако» и хавбек «Аталанты» не получат вызов в национальную команду на ближайший сбор.

Буду вызывать тех, кто лучше себя проявляет на данный момент. Нет смысла вызывать на будущее кого-то, потому что не известно, какая ситуация будет потом.

Планирую ли вызывать Миранчука и Головина? Не планирую, из-за логистики. Им бы предстояло лететь непонятно сколько, непонятно через какие страны и вообще как. Да и ради тренировочного сбора, назовем его так, думаю не стоит дергать ребят.