РПЛ может остаться без легионеров. Какими будут «Спартак», «Зенит» и ЦСКА в новой реальности

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вчера, 13:07

Моделируем составы топ-клубов без иностранцев.

- На момент завершения зимнего трансферного окна в клубах РПЛ было 133 легионера. Сейчас осталось меньше, ведь украинские футболисты один за другим расторгают свои контракты: уже ушли Ракицкий, Годзюр, Кулаков, собираются последовать их примеру Полярус и Иванисеня, Ордец не играет за «Динамо» и тоже, вероятно, уйдет.

- С легионерами из дальнего зарубежья ситуации более запутанная. Известно о проблемах «Локомотива» с Пабло, а также о бунте краснодарских иностранцев под предводительством Гжегожа Крыховяка. Правда, по словам агента Кайо, клуб отпустил футболистов до дальнейшего уведомления, о разрыве контрактов речи пока не идет. Не подтвердилась информация по «Сочи», а Мартинс, Кофрие и Николсон из «Спартака» после кубкового матча против «Кубани» заявили, что намерены остаться.

- Собирается продолжать работу со «Спартаком» и итальянский тренер Паоло Ваноли, в то время как его немецкие коллеги Гисдоль («Локомотив») и Фарке («Краснодар») покинули свои посты. Пока держится и Сандро Шварц в «Динамо». Собственно, в РПЛ осталось два тренера-легионера, и они должны встретиться в ближайшем туре.

- Ситуация динамичная, поэтому прогнозировать что-либо наверняка не представляется возможным. Однако не трудно предположить, что если российский футбол останется под санкциями ФИФА и УЕФА до лета, то нас ждет массовый исход легионеров. Наверное, единицы останутся, но их сейчас не будем принимать в расчет.

- Взглянем на составы ведущих клубов РПЛ при условии, что играть будут только россияне и футболисты из стран ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия), которые и так не считаются легионерами в российском чемпионате.

- Остается открытым вопрос по натурализованным иностранцам вроде Марио Фернандеса, когда с одной стороны есть российский паспорт, а с другой — историческая родина. В случае с такими футболистами будет предложена альтернатива.

«Зенит»: Крицюк — Караваев, Чистяков, Адамов, Круговой — Оздоев, Кузяев, Мостовой, Ерохин — Сергеев, Дзюба.

Запас: М. Кержаков, Одоевский, Алип (Казахстан), Сутормин.

Легионерский блок «Зенита» состоит в основном из южноамериканцев, чьи страны не вводили санкции против России, а это упрощает дальнейшее сотрудничество. Другое дело, что содержать Малкома, Барриоса и Дугласа Сантоса в новой экономической реальности и без Лиги чемпионов будет затруднительно, поэтому даже «Зенит» не застрахован от отъезда иностранцев. Зато Дзюба в таком случае почти наверняка продлит контракт (правда, совсем не на тех условиях, на которые рассчитывал). У «Зенита» боеспособный российский состав, один из осенних капитанов сборной России Сутормин даже не попал в старт.

«Динамо»: Шунин — Паршивлюк, Евгеньев, Кутинский, Скопинцев — Фомин, Захарян, Макаров, Лесовой — Тюкавин, Смолов.

Запас: Лещук, Будачев, Сазонов, Плиев, Грулев.

Слабое место «Динамо» — центр обороны, но это в принципе характерная черта, ведь ни для кого не секрет, что центральные защитники в России в дефиците. Зато полузащита и атака «бело-голубых» выглядят весьма внушительно.

«Сочи»: Джанаев — Заика, Прохин, Юрганов, Терехов — Цаллагов, Юсупов, Жоаозиньо (Макарчук), Бурмистров — Мелкадзе, Воробьев.

Запас: Заболотный, Адамов, Маргасов.

Информация о том, что все легионеры «Сочи» якобы покинули клуб после кубкового матча с ЦСКА не подтвердилась. Тем не менее команда Владимира Федотова, как и все остальные в РПЛ , не застрахована от расставания с иностранными футболистами сейчас или чуть позже. Конечно, без Нобоа и Касьерры это будет совсем другая команда. Но так ведь в таком случае никто не останется прежним.

ЦСКА : Акинфеев — Марио Фернандес (Набабкин), Дивеев, Елеев, Щенников — Мухин, Обляков, Ахметов, Зайнутдинов (Казахстан) — Заболотный, Яковлев.

Запас: Тороп, Дзагоев.

«Армейцы» зимой подписали сразу несколько легионеров, вокруг которых братья Березуцкие собирались строить игру. Без иностранцев ЦСКА едва хватает игроков первой команды на стартовый состав. И это только количество, речи о качестве не идет.

«Краснодар»: Сафонов — Петров, Сорокин, Мартынович (Беларусь), Чернов — Черников, Газинский, Сперцян (Армения) — Кривцов, Ионов, Ильин.

Запас: Агкацев, Городов, Корнюшин.

Недаром говорят: бойтесь своих желаний. Мечта Сергея Галицкого об 11 воспитанниках академии «Краснодара» в составе может исполниться совсем не так, как он этого ожидал. Впрочем, в представленном составе не только воспитанники, есть даже парочка футболистов, выступающих за сборные ЕАЭС. На первых порах по «быкам» отъезд легионеров ударит сильнее всего, однако на дистанции у них хорошие шансы воспрянуть благодаря ресурсам академии.

«Локомотив»: Гильерме (Худяков) — Ненахов, Мампасси, Живоглядов, Тикнизян — Баринов, Магкеев — Куликов, Марадишвили, Рыбчинский — Жемалетдинов.

Запас: Савин, Петров, Бабкин, Петров, Антон Миранчук.

«Локомотив» уже остался без тренера, руководить командой будет Дмитрий Лоськов. Если «железнодорожников» покинут легионеры, то возникнет сразу две болевых точки — центр обороны и центр нападения. Зимой «Локо» отпустил Смолова и Лисаковича, сейчас линия атаки полностью состоит из иностранцев.

«Спартак»: Селихов — Литвинов, Кутепов, Джикия — Хлусевич, Зобнин, Умяров, Классен — Игнатов, Бакаев, Соболев.

Запас: Максименко, Свинов, Чернов, Маслов, Рассказов, Пруцев.

Зимой над «Спартаком» посмеивались из-за того, что Лука Каттани покупал российских футболистов в обойму, а не усиливал стартовый состав новыми лидерами, но после перезагрузки зимние ставки итальянского спортдира могут оказаться пророческими. У «Спартака» достойное сочетание молодости и опыта в российском блоке, даже сейчас можно выставить боеспособную команду без легионеров, еще и какой-никакой резерв остается. Если Федун продолжит финансировать «красно-белых», есть шанс на преодоление трудных времен.

«Рубин»: Дюпин — Игнатьев, Тесленко, Нижегородов, Самошников — Мусаев, Апшацев — Кучаев, Бакаев, Ломовицкий — Лисакович (Беларусь).

Запас: Медведев, Зотов, Кузнецов, Зуев, Костюков, Онугха.