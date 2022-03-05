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«Рома» обыграла «Аталанту». Миранчук провёл на поле весь матч

сегодня, 21:57
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 0Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Рома» одержала победу над «Аталантой» (1:0) в матче 28-го тура Серии А.

Единственный гол в игре забил нападающий «Ромы» Тэмми Абарахам на 32-й минуте. На 94-й минуте встречи футболист «Аталанты» Мартен де Рон получил желтую карточку за фол, а через минуту голландец был удалён за неспортивное поведение. Вместе с де Роном был удалён и хавбек «Ромы» Генрих Мхитарян.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провёл на поле весь матч.

«Рома» идёт на 5-м месте (47 очков), «Аталанта» занимает 6-е место (47 очков).

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 22:41
видать Лёшу выпускать надо 1 раз в год,что бы выстрелил и прятать в сейф.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:33
Аталанта в своем репертуаре. Совсем закисла команда. Исчезла быстрая , атакующая, агрессивная игра. Наметился в этом сезоне явный регресс в игре, стабильность отсутствует напрочь. Явно напрашивается свежая кровь, пора встряхнуть команду, иначе падение вниз может стать непоправимым.
Рому с победой !!! В Аталанте ждем перемен.
4RT
4RT
сегодня в 22:31
Гасперине даёт установку Миранчуку
sv_1969
sv_1969
сегодня в 22:25
Ну это хорошо
shlomo2
shlomo2
сегодня в 22:17
Это уже положительный сигнал... давай Лёха показывай себя!
drug01
drug01
сегодня в 22:04
Счёт по игре
протон
протон
сегодня в 21:59
Моуриньо чисто тренерски обыграл Гасперини. Отдал мяч, а Аталанта не поняла, что с ним делать. Ну и Мхитарян сегодня топ. Опорника по сути отыграл.
У Аталанты сзади(опз-фз-цз) не одного игрока, который способен сделать проникающий пас. Вечно на фланги переводят. Миранчук отскакивает назад в 10 метрах нет соперников, а они дальше пасуют в закрытый фланг, где у соперника уже преимущество. В итоге столько потерь.
Браво Жозе!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:58
Рад за Лешу...
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