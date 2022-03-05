«Рома» обыграла «Аталанту». Миранчук провёл на поле весь матч

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сегодня, 21:57

«Рома» одержала победу над «Аталантой» (1:0) в матче 28-го тура Серии А.

Единственный гол в игре забил нападающий «Ромы» Тэмми Абарахам на 32-й минуте. На 94-й минуте встречи футболист «Аталанты» Мартен де Рон получил желтую карточку за фол, а через минуту голландец был удалён за неспортивное поведение. Вместе с де Роном был удалён и хавбек «Ромы» Генрих Мхитарян.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провёл на поле весь матч.

«Рома» идёт на 5-м месте (47 очков), «Аталанта» занимает 6-е место (47 очков).