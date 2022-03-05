«Рома» обыграла «Аталанту». Миранчук провёл на поле весь матч

«Рома» одержала победу над «Аталантой» (1:0) в матче 28-го тура Серии А.
Единственный гол в игре забил нападающий «Ромы» Тэмми Абарахам на 32-й минуте. На 94-й минуте встречи футболист «Аталанты» Мартен де Рон получил желтую карточку за фол, а через минуту голландец был удалён за неспортивное поведение. Вместе с де Роном был удалён и хавбек «Ромы» Генрих Мхитарян.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провёл на поле весь матч.
«Рома» идёт на 5-м месте (47 очков), «Аталанта» занимает 6-е место (47 очков).
У Аталанты сзади(опз-фз-цз) не одного игрока, который способен сделать проникающий пас. Вечно на фланги переводят. Миранчук отскакивает назад в 10 метрах нет соперников, а они дальше пасуют в закрытый фланг, где у соперника уже преимущество. В итоге столько потерь.
Браво Жозе!
У Аталанты сзади(опз-фз-цз) не одного игрока, который способен сделать проникающий пас. Вечно на фланги переводят. Миранчук отскакивает назад в 10 метрах нет соперников, а они дальше пасуют в закрытый фланг, где у соперника уже преимущество. В итоге столько потерь.
Браво Жозе!
Рому с победой !!! В Аталанте ждем перемен.
Рому с победой !!! В Аталанте ждем перемен.