«Ливерпуль» уступил дома впервые за год

«Ливерпуль» потерпел поражение дома впервые за год.
Английская команда уступила «Интеру» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Беспроигрышная серия «Ливерпуля» на «Энфилде» во всех турнирах составила 28 матчей (21 победа, 7 ничьих). Последний раз «красные» уступали на своем поле 7 марта 2021 года – в матче АПЛ с «Фулхэмом» (0:1).
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