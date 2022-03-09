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«Ливерпуль» уступил дома впервые за год

09 марта 2022, 09:46
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Ливерпуль» потерпел поражение дома впервые за год.

Английская команда уступила «Интеру» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Беспроигрышная серия «Ливерпуля» на «Энфилде» во всех турнирах составила 28 матчей (21 победа, 7 ничьих). Последний раз «красные» уступали на своем поле 7 марта 2021 года – в матче АПЛ с «Фулхэмом» (0:1).

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Все комментарии
протон
протон
10 марта 2022 в 01:03
О лучшем прекращении серии нельзя и мечтать
112910415
112910415
09 марта 2022 в 21:43
да не беда
Loko57
Loko57 ответ David Young (раскрыть)
09 марта 2022 в 14:16
Нет. Всё по правилам. С компа работает, с мобильной версии нет. Даже значки для репоста различаются. Видимо в этом суть.
Zhgoon
Zhgoon
09 марта 2022 в 14:01
Я думал, красные на энфилде будут утюжить «Интер» на удовольствие своих болельщиков, а они как-то на расслабоне вышли играть.
David Young
David Young ответ Loko57 (раскрыть)
09 марта 2022 в 11:41
Возможно Вы пытались более одного раза в день сделать экспорт материала в одну и ту же соцсеть?
"8) Экспорт материала в соц. сеть: 50 очков. Начисление через час после экспорта (три раза в день и раз в день в одну соц. сеть — vk, twitter, facebook, ok). Репост запрещено удалять до конца месяца."
ОПС
ОПС
09 марта 2022 в 11:34
Бывает иногда.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 марта 2022 в 11:06
Установки выиграть наверное не было!
Loko57
Loko57 ответ David Young (раскрыть)
09 марта 2022 в 11:03
Не знаю как у товарища, но у меня за репост в контакт с компа начисляется бонус, а с телефона нет
Loko57
Loko57
09 марта 2022 в 10:59
Но Интеру это, к сожалению, не помогло!
Cat01
Cat01
09 марта 2022 в 10:08
Результат не ожидал
David Young
David Young ответ VeniaminS (раскрыть)
09 марта 2022 в 09:53
Здравствуйте, о какой именно соцсети речь?
VeniaminS
VeniaminS
09 марта 2022 в 09:52
не срабатывает репост материала в соц.сеть
ДСА
ДСА
09 марта 2022 в 09:48
Уступил, но в итоге победил.
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