Вандерсон не хочет уходить из «Краснодара»

Форвард «Краснодара» Вандерсон пока не хочет разрывать контракт с клубом.
На данный момент футболист сейчас находится в Бразилии. Там он поддерживает физическую форму.
Впрочем, Вандерсон не исключает, что может договориться об аренде с одним из бразильских клубов.
Уверен, что в следующем сезоне все будет ок. Падишах не вечный.
я так понимаю, что разрывать контракты хотят только европейцы и их в целом зарплата не волнует, а вот южноамериканцы понимают, что им такую з/п нигде больше платить не будут
Уверен, что в следующем сезоне все будет ок. Падишах не вечный.
я так понимаю, что разрывать контракты хотят только европейцы и их в целом зарплата не волнует, а вот южноамериканцы понимают, что им такую з/п нигде больше платить не будут