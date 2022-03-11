Вандерсон не хочет уходить из «Краснодара»

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вчера, 16:32

Форвард «Краснодара» пока не хочет разрывать контракт с клубом.

На данный момент футболист сейчас находится в Бразилии. Там он поддерживает физическую форму.

Впрочем, Вандерсон не исключает, что может договориться об аренде с одним из бразильских клубов.