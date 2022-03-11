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Вандерсон не хочет уходить из «Краснодара»

вчера, 16:32

Форвард «Краснодара» Вандерсон пока не хочет разрывать контракт с клубом.

На данный момент футболист сейчас находится в Бразилии. Там он поддерживает физическую форму.

Впрочем, Вандерсон не исключает, что может договориться об аренде с одним из бразильских клубов.

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Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 20:45
Ну честно говоря, никто насильно никого не выгонял,ну ладно европейцы разбежались,но латиносы могли бы спокойно себе играть. Краснодар откровенно жаль,очень ногообещающая команда после перерыва была. В матче с мясом шансов очень мало,но будем посмотреть,молодеж понравилась,надеюсь пацаны будут расти.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:21
Его никто и не гонит
ДСА
ДСА
вчера в 18:13
Здесь платят хорошо и вполне спокойно.
протон
протон
вчера в 17:52
Очень его не хватало в этом сезоне. С ним и Кордобой атака была бы просто устрашающей... Оставайся, Масиэл!
Уверен, что в следующем сезоне все будет ок. Падишах не вечный.
я так понимаю, что разрывать контракты хотят только европейцы и их в целом зарплата не волнует, а вот южноамериканцы понимают, что им такую з/п нигде больше платить не будут
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:44
Его насильно что ли выгнали? Я ничего не пойму.
lotsman
lotsman
вчера в 17:23
Все бразильцы не хотят уходить из РПЛ.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:46
Бразильцы с нами надолго.
Cat01
Cat01
вчера в 16:41
Так играй....
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:33
Молодец.... оставайся...ситуация изменится
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