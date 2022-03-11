Колосков: «Расширение РПЛ может превратить лигу в ФНЛ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о возможном расширении Российской Премьер-Лиги.

Если сейчас заняться расширением РПЛ , то мы превратим ее в ФНЛ . В нашем чемпионате должно быть максимум 16 команд, куда больше-то? Мы же только недавно говорили о том, что количество команд нужно наоборот сократить, чтобы была нормальная конкуренция. А расширение — это точно неправильно, российскому футболу это ничего не даст, только повредит нам.

Таким образом появится риск повторения ситуации с «Тамбовом», такие команды будут стабильно появляться в лиге. На мой взгляд, расширять лигу — нелогично, сейчас нет никаких предпосылок для этого.