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Колосков: «Расширение РПЛ может превратить лигу в ФНЛ»

вчера, 17:53

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о возможном расширении Российской Премьер-Лиги.

Если сейчас заняться расширением РПЛ, то мы превратим ее в ФНЛ. В нашем чемпионате должно быть максимум 16 команд, куда больше-то? Мы же только недавно говорили о том, что количество команд нужно наоборот сократить, чтобы была нормальная конкуренция. А расширение — это точно неправильно, российскому футболу это ничего не даст, только повредит нам.

Таким образом появится риск повторения ситуации с «Тамбовом», такие команды будут стабильно появляться в лиге. На мой взгляд, расширять лигу — нелогично, сейчас нет никаких предпосылок для этого.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
вчера в 23:43
рпл надо увеличить обязательно: 2 команды вылетают (15,16) - 4 залетают (1,2,3,4) из фнл, 2 команды (13,14) играют переходные игры с фнл (5,6). будет интересная борьба...
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 23:03
Так-то вообще можно объединить лиги,пусть рубятся по две игры в неделю,еврокубков все равно нет.
Сп62
Сп62 ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:56, ред.
Борьба не за чемпионство, а за второе место.
ДСА
ДСА
вчера в 19:26
Этот любит поумничать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:10
Если не будет вылетевших - это полный бред...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:41
Если у нас будут такие команды как Химки, то да, это будет сводный турнир РПЛ с ФНЛ. Тогда надо лигу назвать РПЛ+
112910415
112910415
вчера в 18:21
очень сомнительное готовится решение
протон
протон
вчера в 17:56
А смысл борьбы в чемпионате? Никто не вылетает, никто не выходит никуда.... И 18 команд.... Если только распиливать деньги бюджетные и спонсорские. Ну и под букмекерские конторы ложиться за откат. Вот ради каких побед Сейчас играет Зенит на многомиллионные вливания Газпрома или же какая мотивация у ФК Уфа? Игры уровня дворовых.... Пробегали 90 мин и по домам....
протон
протон
вчера в 17:55
Если решение примут прямо сейчас, по ходу сезона, какая мотивация у тех же Химок выигрывать в оставшихся матчах? Куда удобнее будет занести букмекерам на свои же поражения и устраивать поддавки. Это касается всех команд подвала.
У нас и так наверху борьба только за чемпионство осталась, а они хотят окончательно убить спортивный принцип в лиге.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:54
Ты уже всё сделал. Вот только толку от тебя не было.
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