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Бензема о хет-трике: «Это был волшебный вечер для всех нас»

сегодня, 08:31
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал свой хет-трик в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ.

Не знаю, была ли это одна из моих лучших игр за «Реал». Считаю финал Лиги чемпионов с «Ливерпулем» также одним из лучших. Это был очень важный матч не только для меня, но и для всех. Возможно, сейчас мой лучший сезон. Я всегда хочу, чтобы каждый год был лучше, чем предыдущий. Я горжусь, но это произошло благодаря всей команде, всем на поле и тем, кто не смог выйти на него — всем товарищам по команде, всем тренерам. Это был волшебный вечер для всех нас.

Ранее футболист был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:36
В него поверили и он отплатил за это сполна.
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ протон (раскрыть)
сегодня в 10:08
Не знаю, не знаю, лично я до сих пор как страшный сон помню чудовищные промахи Карима, причём пачками. Я, правда, не «хейтер», но бесил тогда жутко. Более того, у Реала трофеев не так уж и много за время, пока Карим в старте. Полтора десятилетия Барселона была на внутренней арене все время чуть лучше (иногда Атлетико, конечно). Думаю, что будь Карим таким же стабильным форвардом, как сейчас, Реал бы добыл несколько лишних чемпионатов и кубков Испании.

А в подыгрыше, командной позиционной игре, прессинге, нетравматичности - да, всегда был хорош.

Все же играл он всю карьеру не в середняке, а в гранде. С великолепной полузащитой, создававшей огромное количество моментов для нападающих. Страйкером Бензема много сезонов был не выдающимся.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 09:31
Бензема безусловно хорош.
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 09:28
Не поспоришь с вами
протон
протон
сегодня в 09:13
Помнится года три назад как его хейтили даже самые так называемые болельщики с детства за Реал. Когда сольют это бревно , он наверное её в брачный сын Переса итд . Даже в те времена человек который реально понимает футбол, видел как Карим пахал на поле ,выполнял так сказать чёрную работу. Не зря же Левандовски еще в те времена его выбирал в свою команду мечты
Alex12357
Alex12357
сегодня в 09:12
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 09:10
    Неплохо выстрелил. Может записать себе в историю.))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 09:04, ред.
    Особенно волшебный для Парижа...вечер...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 08:47
    Молодец, порадовал фанатов!
    David Young
    David Young
    сегодня в 08:43
    Думаю что многие могут с этим согласиться.
    karnager
    karnager
    сегодня в 08:40
    Два дня бухал? только сейчас комментарий дал
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    сегодня в 08:32
    Может так говорить по праву.
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