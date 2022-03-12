Бензема о хет-трике: «Это был волшебный вечер для всех нас»

Нападающий мадридского «Реала» прокомментировал свой хет-трик в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ .

Не знаю, была ли это одна из моих лучших игр за «Реал». Считаю финал Лиги чемпионов с «Ливерпулем» также одним из лучших. Это был очень важный матч не только для меня, но и для всех. Возможно, сейчас мой лучший сезон. Я всегда хочу, чтобы каждый год был лучше, чем предыдущий. Я горжусь, но это произошло благодаря всей команде, всем на поле и тем, кто не смог выйти на него — всем товарищам по команде, всем тренерам. Это был волшебный вечер для всех нас.