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Конте: «Отстранение российских спортсменов — это несправедливо»

вчера, 18:54

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о российских спортсменах, которым запретили участвовать в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Повторяю, очень печально, что эта серьезная ситуация между Россией и Украиной влияет на футбол и спортивный мир. Знать, что российских спортсменов отстраняют от соревнований, очень грустно. Я думаю, это несправедливо. Я очень хорошо знаю работу, которую они проделывают каждый день, чтобы соревноваться.

За эту ситуацию нужно платить, я считаю, что это неправильно. Честно говоря, я надеялся, что ситуация разрешится, потому что она наносит большой ущерб. Мы живем в 2022 году, и видеть это ужасно для всех.

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