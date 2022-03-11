Конте: «Отстранение российских спортсменов — это несправедливо»

Главный тренер «Тоттенхэма» высказался о российских спортсменах, которым запретили участвовать в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Повторяю, очень печально, что эта серьезная ситуация между Россией и Украиной влияет на футбол и спортивный мир. Знать, что российских спортсменов отстраняют от соревнований, очень грустно. Я думаю, это несправедливо. Я очень хорошо знаю работу, которую они проделывают каждый день, чтобы соревноваться.

За эту ситуацию нужно платить, я считаю, что это неправильно. Честно говоря, я надеялся, что ситуация разрешится, потому что она наносит большой ущерб. Мы живем в 2022 году, и видеть это ужасно для всех.