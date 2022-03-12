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«Он думает, что это несерьёзно». Клопп — о травме Салаха

вчера, 18:55
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по травме нападающего команды Мохамеда Салаха. Египтянин покинул поле на 63-й минуте матча с «Брайтоном» (2:0).

Посмотрим. Он думает, что это несерьезно, но можно понять, что не все в порядке на сто процентов, если Мо Салах садится на газон.

Думаю, он получил травму в ситуации до этого, когда он ударил по мячу и его заблокировали. Он хотел пробить, его заблокировали, думаю, он немного потянул ногу.

Салах стал первым игроком «Ливерпуля» с 20+ голами в 4 сезонах АПЛ.

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Все комментарии
Gahi
Gahi ответ David Young (раскрыть)
вчера в 19:31
Преимущества вип - статуса ставить дизлайки (но вип випу поставить дизлайк не может); В этом случае обладатель VIP статуса может убирать комментарий у VIP статуса из лучших при условии что у комментария менее десяти лайков? Удачи
протон
протон
вчера в 19:13
Момент игровой и дело случая. Но обычно защитники опекают Салаха ещё плотнее и порой играют против него пожестче, чем нынче "Брайтон". Сегодня Мо не выглядел сосредоточенным на игре и не демонстрировал привычной для него резкости. Скорее всего, сказывается и кубок Африки ( весь плей-офф по 120 минут / матч отбегал). И разочарование в финале. В общем, это и физическая, и психологическая усталость. Хорошо, если с "Арсеналом" он сыграет. Но в паузе на матчи сборных у Салаха не выйдет отдыха: там Сенегал и путёвка на ЧМ разыгрывается.
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:03
Проще врача спросить.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:01
Ждём возвращения Салаха
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