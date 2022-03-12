«Он думает, что это несерьёзно». Клопп — о травме Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» дал комментарий по травме нападающего команды . Египтянин покинул поле на 63-й минуте матча с «Брайтоном» (2:0).

Посмотрим. Он думает, что это несерьезно, но можно понять, что не все в порядке на сто процентов, если Мо Салах садится на газон.

Думаю, он получил травму в ситуации до этого, когда он ударил по мячу и его заблокировали. Он хотел пробить, его заблокировали, думаю, он немного потянул ногу.