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Рангник: «Роналду готов сыграть против „Тоттенхэма“»

вчера, 18:27
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм20:30 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подтвердил, что он не знал, что нападающий Криштиану Роналду летал в Португалию во время матча против «Манчестер Сити» (1:4). Кроме того, немецкий специалист заявил, что Роналду может сыграть в предстоящей игре против «Тоттенхэма».

Нет, я не знал об этом. Нет смысла оглядываться на то, что произошло за последние шесть или семь дней, важно то, что произойдет завтра [против «Тоттенхэма»]. Роналду и Кавани готовы сыграть завтра. Криштиану возобновил тренировки вчера, он провёл всю тренировку, и я ожидаю, что он будет тренироваться сегодня. Я думаю, что Роналду будет доступен на завтрашний матч.

Я не спрашивал у Криштиану, доволен ли он игрой за «Манчестер Юнайтед». Главное, что он снова в форме, а вчера возобновил тренировки.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:58
Но баки полные у самолёта, и в случае чего может улететь.
Если тренер неуверенно говорит, что игрок вроде тренируется, он не совсем владеет ситуацией.
Сколько не бегай, а команда падает всё ниже.
DЕАDPOОL
DЕАDPOОL
вчера в 23:48
Как же приятно это говорить)))) Пешеход вылетел с позором из ЛЧ-9 матчей против Реал полный нуль…)))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 21:21
ну не совсем так... Всё таки побывать в объятиях Роналду,мечта каждого манка,а это стимул забить гол.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 21:19
он то и аутсайдерам забил когда забивал. Ему бы в ПСЖ к Месси,может на пару что то в Лиге1 и сообразят.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:03
Тоттенхэму не забьет. Это ему не аутсайдер какой то. Потом прикроется, скажет что с травмой играл.
Jake Fallop
Jake Fallop
вчера в 19:36
Если не забьет, то придумает травму головы. После матча это все увидят..
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:27
Роналду уже отрезанный ломоть.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 19:25
Если «Манчестер Юнайтед» проиграет «Тоттенхэму», то их гости обгонят их, а команда Ральфа Рангника опустится на седьмое место, если «Вест Хэм» выиграет в воскресенье. Именно на этой позиции «Юнайтед» финишировал в сложной серии из 34 игр под руководством Дэвида Мойеса, кампании, которая является самой плохой из всех предыдущих восьми с тех пор, как «Юнайтед» выиграл последний титул. Но кто знает, какие «Шпоры» появятся. Команда, которая проиграла «Бернли» или обыграла «Манчестер Сити»?

Роналду будет готов, ладно, а вопрос - МЮ будет готов? Хотя, и Тоттенхэм играет нестабильно, так что трудно сказать кто победит. Будет жарко!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:25
Сегодня готов, завтра нет, даже не удивляйтесь
particular
particular
вчера в 19:14
Немец чем-то напоминает Псаки или Захарову... Говорит то, что от него ждут и никакой отсебятины...
Elliada
Elliada
вчера в 18:58
Временный игрок не поставил в известность временного тренера об отъезде.
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 18:57
Не поспоришь
drug01
drug01
вчера в 18:45
Будем ждать игру
112910415
112910415
вчера в 18:42
всё неустойчиво и зыбко
Байкал-38.
Байкал-38. ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:37
Скорее всего Рангнику сказали, что он не имеет право больше критиковать Роналду, так как очень важен для рекламных контрактов, а сам он только временный. Можно только пожалеть болельщиков МЮ, что у них есть эти двое.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:33
По ходу немец не знает чего и сказать
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:33
Что то не идет у него в МЮ
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:32
Молодцы . Спасибо , выручили !!!)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:29
Да он что есть, что его нет!
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