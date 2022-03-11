Рангник: «Роналду готов сыграть против „Тоттенхэма“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» подтвердил, что он не знал, что нападающий летал в Португалию во время матча против «Манчестер Сити» (1:4). Кроме того, немецкий специалист заявил, что Роналду может сыграть в предстоящей игре против «Тоттенхэма».

Нет, я не знал об этом. Нет смысла оглядываться на то, что произошло за последние шесть или семь дней, важно то, что произойдет завтра [против «Тоттенхэма»]. Роналду и Кавани готовы сыграть завтра. Криштиану возобновил тренировки вчера, он провёл всю тренировку, и я ожидаю, что он будет тренироваться сегодня. Я думаю, что Роналду будет доступен на завтрашний матч.

Я не спрашивал у Криштиану, доволен ли он игрой за «Манчестер Юнайтед». Главное, что он снова в форме, а вчера возобновил тренировки.