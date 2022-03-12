Роналду побил мировой рекорд Бицана по голам в официальных матчах

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вчера, 22:15

Форвард «Манчестер Юнайтед» установил мировой рекорд по голам в официальных матчах.

Португалец сделал хет-трик в матче 29-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом». Теперь в его активе 807 голов в играх на клубном уровне и за сборную Португалии, что является лучшим результатом в истории футбола.

Ранее рекорд принадлежал Йозефу Бицану – 805 голов по подсчетам Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF).