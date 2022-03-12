Роналду побил мировой рекорд Бицана по голам в официальных матчах

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду установил мировой рекорд по голам в официальных матчах.
Португалец сделал хет-трик в матче 29-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом». Теперь в его активе 807 голов в играх на клубном уровне и за сборную Португалии, что является лучшим результатом в истории футбола.
Ранее рекорд принадлежал Йозефу Бицану – 805 голов по подсчетам Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF).
Меня опять бесит другое. Левандовски - рвет и мечет на поле. Салах хорош. Бензема и Мбаппе божественны. Роналду в 37 лет забивает голы в сложнейшей АПЛ (несмотря на тухлую тактику Рангика).
Но никто из них не получил Золотого мяча! А кто получил семь липовых Золотых мячей??? А получил их маленький робкий гномик, который кроме родной Барселоны вообще нигде играть не может. С Аргентиной с десятой попытки выиграл никому не интересный Кубок Америки. И теперь во Франции ничего не делает, еле ноги по полю передвигает. Но именно ему - Золотой мяч!!!
Меня опять бесит другое. Левандовски - рвет и мечет на поле. Салах хорош. Бензема и Мбаппе божественны. Роналду в 37 лет забивает голы в сложнейшей АПЛ (несмотря на тухлую тактику Рангика).
Но никто из них не получил Золотого мяча! А кто получил семь липовых Золотых мячей??? А получил их маленький робкий гномик, который кроме родной Барселоны вообще нигде играть не может. С Аргентиной с десятой попытки выиграл никому не интересный Кубок Америки. И теперь во Франции ничего не делает, еле ноги по полю передвигает. Но именно ему - Золотой мяч!!!