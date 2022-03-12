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Роналду побил мировой рекорд Бицана по голам в официальных матчах

вчера, 22:15
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду установил мировой рекорд по голам в официальных матчах.

Португалец сделал хет-трик в матче 29-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом». Теперь в его активе 807 голов в играх на клубном уровне и за сборную Португалии, что является лучшим результатом в истории футбола.

Ранее рекорд принадлежал Йозефу Бицану – 805 голов по подсчетам Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF).

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Все комментарии
Fury_Pitt
Fury_Pitt
сегодня в 02:01
Не каждому выпадает честь пронаблюдать событие подобного масштаба, это поистине захватывающее, монументальное событие, Криш уже не раз смог за свою феноменальную карьеру войти в историю, ставя все новые и новые рекорды, но этот рекорд смело можно причислять к рекордам наивысшей категории первого порядка, сколько у него уже таких;)) Какой же все-таки великий футболист🥇👑🐐
Agamaga........
Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:35
Набрал 5 мячей всё - таки! А всё остальное это слабые сборные. Месси против Роналду сколько встреч выиграл и громил? Статистика личных встреч за кем?) Ты ещё отмененные считаешь? Молодец! У Месси таких вообще нет.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 00:43
Катар, Лихтенштейн?
Хет-трик в ворота Испании, дубль в ворота Франции, гол сборной Германии, в матче с которой полностью потерялся Месси. Даже в годы лучшей сборной Испании, Роналду очень хороший гол забивал, которого отменили из-за глупости Нани, который тронул мяч находясь в офсайде. Пеле и Марадона? Ну ты сравнил! Назови хотя бы одного достойного соперника в южной Америке, кроме Бразилии (и они тоже одна из самых слабых сборной в истории Бразилии)!
Agamaga........
Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:34
Смотрю и вижу, что у Роналду по сборной партнёры играют в топ командах. В чём разница? Ты так рассказываешь, что он будто на горбу тащит Польшу, или играет за Наполи и делает их чемпионом.
Громить с пенальти Катар, Лихтенштейн, ну да, сильные сборные, ничего не скажешь)
На своём континенте Месси больше всех забил, там где Пеле и Марадона играл, и на ЧМ выводил, и из группы тоже, и в финале ЧМ удалось поиграть.
Но у вас всегда своя правда! Он никогда не будет считаться лучшим даже в своём поколении! Одним из лучших это да!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 00:15
А ты смотри и на уровень сборных Португалии и Аргентины. И посмотри, сколько голов забивал Роналду в очень важных моментах, когда в таких случаях Месси в большинстве теряется на поле. Если сравнить уровень сборной Португалии с соперниками, которым забивал Роналду, то это очень хорошая статистика. А если посмотришь на уровень сборной Аргентины, то Месси должен был забивать очень сильным сборным.
Agamaga........
Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:10
    faneng
    faneng
    сегодня в 00:09
    Ну общее количество голов - дело темное. Пеле и Ромарио думают, что у них по 1000 голов.

    Меня опять бесит другое. Левандовски - рвет и мечет на поле. Салах хорош. Бензема и Мбаппе божественны. Роналду в 37 лет забивает голы в сложнейшей АПЛ (несмотря на тухлую тактику Рангика).
    Но никто из них не получил Золотого мяча! А кто получил семь липовых Золотых мячей??? А получил их маленький робкий гномик, который кроме родной Барселоны вообще нигде играть не может. С Аргентиной с десятой попытки выиграл никому не интересный Кубок Америки. И теперь во Франции ничего не делает, еле ноги по полю передвигает. Но именно ему - Золотой мяч!!!
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 00:01
    У Месси золотых бутс больше потому, что он набивал статистику на слабых командах и играл за такую команду, которая выдаст такие передачи, что невозможно не набивать статистику. Ещё нужно учесть то, сколько забивает топ-командам.
    FERIS
    FERIS
    вчера в 23:56
    Рона с очередным мировым рекордом!
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 23:26
    Золотые бутсы и ЗМ Месси им никогда покоя не дадут, да и титулов у Месси больше! 😂
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 23:25
    А почему у Лионеля Месси золотых бутс больше?!) Тем более он их выиграл, когда Роналду был на пике!
    Много рекордов, который он не побьёт! За счёт футбольного долголетия удалось столько забить, но нужно учесть, что Месси почти 140 матчей меньше сыграл в карьере. А средний показатель по голам вроде за аргентинца. И у него как раз таки с английскими командами лучше получается, особенно в ЛЧ.
    Ибра и в 40 забивает неплохо!
    Bensurr
    Bensurr
    вчера в 23:19
    А гном пешком ходит пока Рон делает хет-трик и это в 37 лет ташер так сказать.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 22:58
    ,Дайвер уникален и это так! Но почему то персофаны его не уймутся и каждый раз вспоминают Лео! Мне пох на них ( Рона и Лео) но вот их все никак не отпустит! Это болезнь!
    V For Vendeta
    V For Vendeta
    вчера в 22:49
    Это было делом времени .
    NOVA
    NOVA
    вчера в 22:47
    очередной раз доказал что он лучший в мире снайпер!!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 22:45
    Вот это у человека бомбардирские качества. Интересно, придумают ли ещё кого-то, чей рекорд по голам ещё не побил этот португальский супер-бомбардир? В отличие от Леонеля Месси, Криштиану Роналду перешёл в один из самых сложных национальных чемпионатов, вместо того чтоб перейти в самый слабый чемпионат из топ-5 Европы и в самый сильный клуб этого чемпионата, как тот же Месси. А до этого тоже играл в чемпионате (Серия А), где очень трудно нападающим, и там рекорды ставил. И тут теперь делает хет-трик. Сколько там Месси забил в самом слабом Лиге из топ-5 за почти сезон? Кажется, что мы больше не увидим такого бомбардира, как Роналду Криштиану старший. Не удивлюсь, если он в ворота Атлетико Мадрид сделает хет-трик.
    Абдурахман Джантемиров
    Абдурахман Джантемиров
    вчера в 22:44
    Значимый рекорд, тут и не поспоришь
    particular
    particular
    вчера в 22:39
    Достижение на годы и десятилетия...
    Кто бы что не говорил, но это солидно и внушительно...
    KLINSI
    KLINSI ответ DЕАDPOОL (раскрыть)
    вчера в 22:36
    Но это не помешает плаксе урвать очередной золотой мячик(((
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 22:34
    Не удивлюсь если Сейчас фермер из кофейный плантации скажеть что у меня 1000голов в карьере.
    manutd navsegda
    manutd navsegda ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 22:31
    Никто там ничего не сломает, 1200 голов Пиле это версия и подсчёты самого Пеле а не статистов!
    RoArt
    RoArt ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 22:30
    1200 у Пеле это с учетом забитых в дворовых играх)))
    Suriand
    Suriand
    вчера в 22:26
    В первом тайме был только дубль,хет-трик уже во втором,ошибочка)
    DЕАDPOОL
    DЕАDPOОL
    вчера в 22:24
    Роналду за один матч забил больше(3), чем пешеход за 8 месяцев😂
    beefs
    beefs
    вчера в 22:21
    вот это достижение вписано в историю футбола, ппоздравляем...
    Elliada
    Elliada
    вчера в 22:21
    В этой статистике черт ногу сломает. Например, у Пеле то 767 голов, то 1200.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 22:21
    Вот это рекорд!!!
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