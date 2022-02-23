«Ливерпуль» больше всех в АПЛ заработал пенальти в ворота соперника

1645649212

вчера, 23:46

Английский «Ливерпуль» отметился статистическим достижением. Клуб вышел на первое место по количеству заработанных пенальти в ворота соперника. Их теперь у клуба 170.

1. «Ливерпуль» –170

2. «Манчестер Юнайтед» –169

3. «Челси» –157

4. «Арсенал» –156

5. «Манчестер Сити» –137