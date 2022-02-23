«Ливерпуль» больше всех в АПЛ заработал пенальти в ворота соперника

Английский «Ливерпуль» отметился статистическим достижением. Клуб вышел на первое место по количеству заработанных пенальти в ворота соперника. Их теперь у клуба 170.
1. «Ливерпуль» –170
2. «Манчестер Юнайтед» –169
3. «Челси» –157
4. «Арсенал» –156
5. «Манчестер Сити» –137
У "Ливерпуля" в истории АПЛ в нападении традиционно играют не только дуболомы или атлеты, а быстрые и техничные парни, вроде Оуэна, Фаулера, Суареса, Салаха, Манэ. Такие ребята собирают фолы с завидной регулярностью. То, что в АПЛ многие клубы лишь недавно научились играть в защите быстро, почему-то забывается.
Такая статистика говорит не о "Ливерпуле", а о его соперниках, которые выставляли в качестве защитников каких-то альтернативно одарённых или просто костоломов. А тот же "Сити" вообще активно пылил в Шипе до 2002 года.
Но, в принципе, хейтеры и с сухой статистики могут покормиться и понабрасывать :)
У "Ливерпуля" в истории АПЛ в нападении традиционно играют не только дуболомы или атлеты, а быстрые и техничные парни, вроде Оуэна, Фаулера, Суареса, Салаха, Манэ. Такие ребята собирают фолы с завидной регулярностью. То, что в АПЛ многие клубы лишь недавно научились играть в защите быстро, почему-то забывается.
Такая статистика говорит не о "Ливерпуле", а о его соперниках, которые выставляли в качестве защитников каких-то альтернативно одарённых или просто костоломов. А тот же "Сити" вообще активно пылил в Шипе до 2002 года.
Но, в принципе, хейтеры и с сухой статистики могут покормиться и понабрасывать :)