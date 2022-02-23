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«Ливерпуль» больше всех в АПЛ заработал пенальти в ворота соперника

вчера, 23:46

Английский «Ливерпуль» отметился статистическим достижением. Клуб вышел на первое место по количеству заработанных пенальти в ворота соперника. Их теперь у клуба 170.

1. «Ливерпуль» –170

2. «Манчестер Юнайтед» –169

3. «Челси» –157

4. «Арсенал» –156

5. «Манчестер Сити» –137

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:47
Почему-то у хейтеров "Ливерпуля" память коротковата... Если она вообще есть.
У "Ливерпуля" в истории АПЛ в нападении традиционно играют не только дуболомы или атлеты, а быстрые и техничные парни, вроде Оуэна, Фаулера, Суареса, Салаха, Манэ. Такие ребята собирают фолы с завидной регулярностью. То, что в АПЛ многие клубы лишь недавно научились играть в защите быстро, почему-то забывается.
Такая статистика говорит не о "Ливерпуле", а о его соперниках, которые выставляли в качестве защитников каких-то альтернативно одарённых или просто костоломов. А тот же "Сити" вообще активно пылил в Шипе до 2002 года.
Но, в принципе, хейтеры и с сухой статистики могут покормиться и понабрасывать :)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:25
Скоро Манчестер Сити может обогнать их в этом компоненте.
L. F. С.
L. F. С.
сегодня в 00:40
В манчестере бомбит))
Elliada
Elliada
сегодня в 00:25
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 00:21
    Ливерпуль самый блатной клуб АПЛ ....
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 00:11
      edubokom
      edubokom
      сегодня в 00:09, ред.
      Однако.... 🤔. Не думал, что настолько малое количество пенальти. А, ну да, не за всю историю английского футбола. Так то, наверно, Роналду пробивал пенальти больше ста. Или нееет. (слепаков)😁
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 23:53
      Естественно, чем больше в атаке у ворот соперника, тем больше вероятность фолов !)
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      вчера в 23:51
      Чудеса)
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