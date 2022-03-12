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Хохлов: «„Локомотиву“ не хватило забитого мяча в матче с ЦСКА»

вчера, 23:27
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший игрок ЦСКА и «Локомотива» Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями от победы «армейцев» над «железнодорожниками» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ.

«Локомотиву» не хватило забитого мяча, моменты были. Просто, как и в любой игре, тем более в дерби, все решают эпизоды. Чтобы выигрывать, нужно забивать, «Локомотив» свои моменты не использовал. ЦСКА, на мой взгляд, в концовке прибавил и имел несколько подходов, и с одного как раз забил.

Не знаю, может ли Языджи играть еще лучше, но очевидно, что он показывает очень хороший уровень. Игрок, который сразу показывает свой класс, несмотря на то, что нужно время на адаптацию.

Ранее был определен лучший игрок матча «Локомотив» — ЦСКА.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 00:44
Это ещё судья проглядел вместе с Вар что должен был быть пенальти в ворота Локо когда защитник за майку завалил Карраскаля...
Gahi
Gahi
вчера в 23:46
Вот в этом и заключается результат, умение использывать свои моменты. Одни смогли, а вот другие нет, этим и отличаются качественные легионеры от паспортистов. Удачи в следующей игре всем тем, кто промахивался из выгодных позиций чтобы забить гол.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:38
Хохлов: «„Локомотиву“ не хватило забитого мяча в матче с ЦСКА»
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А лучше еще бы парочку.
Cat01
Cat01
вчера в 23:35
Счёт по игре
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 23:30
В игре важно забить на один мяч больше соперника...
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