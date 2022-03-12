Хохлов: «„Локомотиву“ не хватило забитого мяча в матче с ЦСКА»

Бывший игрок ЦСКА и «Локомотива» поделился впечатлениями от победы «армейцев» над «железнодорожниками» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ .

«Локомотиву» не хватило забитого мяча, моменты были. Просто, как и в любой игре, тем более в дерби, все решают эпизоды. Чтобы выигрывать, нужно забивать, «Локомотив» свои моменты не использовал. ЦСКА , на мой взгляд, в концовке прибавил и имел несколько подходов, и с одного как раз забил.

Не знаю, может ли Языджи играть еще лучше, но очевидно, что он показывает очень хороший уровень. Игрок, который сразу показывает свой класс, несмотря на то, что нужно время на адаптацию.