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Масалитин: «ЦСКА повезло в игре с „Локомотивом“, но удача любит сильнейших»

вчера, 23:20
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мыслями о победе «армейцев» в матче 21-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).

В первом тайме лучше смотрелся «Локомотив»: выигрывали все подборы, были поострее в атаке. В итоге так и забили свой мяч. Однако в конце Марио разобрался! Фернандес всегда был бойцом — он и в масках играл.

В принципе, игра смотрелась, был хороший, динамичный темп. ЦСКА только создаётся, толком друг друга не знают. Но они заряжены на победу! Вырабатывается определённый характер, всегда хотят выигрывать на морально-волевых — это очень хорошо. Да, сегодня повезло, но удача любит сильнейших.

Ранее был определен лучший игрок матча «Локомотив» — ЦСКА.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:45
В прошлом туре вырвали победу в дополнительное время и сегодня так же.
drug01
drug01
вчера в 23:36
Везёт сильнейшим
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 23:24
Нам везёт в каждом матче, а везёт как известно сильнейшим.
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