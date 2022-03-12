Масалитин: «ЦСКА повезло в игре с „Локомотивом“, но удача любит сильнейших»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мыслями о победе «армейцев» в матче 21-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).
В первом тайме лучше смотрелся «Локомотив»: выигрывали все подборы, были поострее в атаке. В итоге так и забили свой мяч. Однако в конце Марио разобрался! Фернандес всегда был бойцом — он и в масках играл.
В принципе, игра смотрелась, был хороший, динамичный темп. ЦСКА только создаётся, толком друг друга не знают. Но они заряжены на победу! Вырабатывается определённый характер, всегда хотят выигрывать на морально-волевых — это очень хорошо. Да, сегодня повезло, но удача любит сильнейших.
Ранее был определен лучший игрок матча «Локомотив» — ЦСКА.