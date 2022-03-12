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Лоськов: «ЦСКА поздравляю с победой. Им чуть повезло»

вчера, 21:34
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Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Дмитрий Лоськов поделился мыслями о матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).

ЦСКА поздравляю с победой. Игра была интересная, с интригой. Сопернику чуть повезло, забили на последних минутах. А так — ничейная игра.

Мы тренируемся, не стоим на месте. От игры к игре будем прибавлять. Рыбус по травме попросил замену.

Наша команда не такая высокорослая, отсюда наши проблемы на стандартных положениях. Поэтому стараемся меньше фолить.

Жемалетдинову надо забить гол. Два пенальти не забил, в пустые не забил. Хочу его поддержать. Ребята работают. С Комппером получается взаимодействие или нет — будет видно.

Ранее был определен лучший игрок матча «Локомотив» — ЦСКА.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 22:54
Ну, если по справедливости, то ЦСКА взял своё, а вот ЛОКО именно и везло всю игру, кроме двух голов с неудачных отскоков. За то, что не схлопотали больше, должны быть благодарны юному Худякову. Он истинно лучший игрок этого матча. Плохо, что его не поощрили этим званием.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:30
Кто больше хотел выиграть,тот и выиграл!
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 22:20
Локо на удивление был хорош, честно говоря не ожидал, но гол забили шальной, а так за всю игру 1 момент у локо, как раз у Жамалетдинова и он его не забил...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 22:20
Дима прав игра была равной. ЦСКА может и бил чаще, но явных голевых небыло. Забей Рифат возможно и праздновали бы победу, а так приходится поздравлять армейцев.
Что тут скажешь, счёт на табло.
izrafel
izrafel
вчера в 22:07
Тяжелый матч для обоих клубов...
112910415
112910415
вчера в 22:01
держись, Дима !
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:50, ред.
Естественно, что Лоськову трудно признать, что соперник был лучше, пусть немного, но лучше, и по моментам, и по владению. Победа закономерна. Но в Локо тоже не всё потеряно, игроки неплохие, в пятёрке думаю будут.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:47
Может и повезло. Только ЦСКА нанесли 8 ударов по воротам, а Локо всего 2. Повезло, что только 2 влетело, а не 4 из 8.? А потом везет тому, кто везет. ЦСКА бьется до последней секунды в каждом матче. По этому критерию им сейчас равных в РПЛ нет.
протон
протон
вчера в 21:44
Лоськов мегаадекватный, удачи ему в дальнейшем!!
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:42
Игроки ЦСКА до конца играли....и были вознаграждены.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:40
Лоськову Респект, а Локомотиву Удачи !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:37
Локо был хорош.
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