Лоськов: «ЦСКА поздравляю с победой. Им чуть повезло»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» поделился мыслями о матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).

ЦСКА поздравляю с победой. Игра была интересная, с интригой. Сопернику чуть повезло, забили на последних минутах. А так — ничейная игра.

Мы тренируемся, не стоим на месте. От игры к игре будем прибавлять. Рыбус по травме попросил замену.

Наша команда не такая высокорослая, отсюда наши проблемы на стандартных положениях. Поэтому стараемся меньше фолить.

Жемалетдинову надо забить гол. Два пенальти не забил, в пустые не забил. Хочу его поддержать. Ребята работают. С Комппером получается взаимодействие или нет — будет видно.