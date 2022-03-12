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А. Березуцкий: «У ЦСКА было больше моментов, мы заслужили победу»

вчера, 21:22
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат матча 21-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).

Игра была интересная для болельщиков. Обилие неплохих моментов. У нас их было больше, заслужили победу. Радует, что вторую игру подряд вытаскиваем концовку, проявляем характер. Надеюсь, это превратится в тенденцию

У нас тяжёлый график, большая группа игроков имеет мышечные повреждения. У Заболотного было повреждение, смог играть 20 минут, выпустили его на этот период.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:32
Раз победили, значить заслужили
oFANATo
oFANATo ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 22:10, ред.
Верно...верно ...я этот момент тоже запомнил...судья 100 % пенальти не поставил в ворота Локо.
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:08, ред.
Все верно....у ЦСКА удары 17 (8). ....у Локо по-моему где-то 9(2)
makkie
makkie
вчера в 21:46
Во втором тайме на поле был лучше Локо.
И только после 85 минуты у цска стали появляться опасные моменты, ну и гол Фернандеса.
Абсолютно ничейный матч!
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 21:44
Главное, что победили. Игра есть, игроки хорошие, можно с оптимизмом смотреть в будущее.
isamsn
isamsn
вчера в 21:32
Интересный момент когда Караскаль в штрафной обыграл на развороте защитника, а тот его за майку от мяча отдёрнул. Разве это не пенальти?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:29
Не будем мереться моментами, победили и хорошо, все молодцы!
drug01
drug01
вчера в 21:23
Всё верно!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:22
Ну по моментам это спорный вопрос...
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