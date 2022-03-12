А. Березуцкий: «У ЦСКА было больше моментов, мы заслужили победу»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал результат матча 21-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).

Игра была интересная для болельщиков. Обилие неплохих моментов. У нас их было больше, заслужили победу. Радует, что вторую игру подряд вытаскиваем концовку, проявляем характер. Надеюсь, это превратится в тенденцию

У нас тяжёлый график, большая группа игроков имеет мышечные повреждения. У Заболотного было повреждение, смог играть 20 минут, выпустили его на этот период.