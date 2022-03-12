Шварц: «Доволен первой с 2014 года победой „Динамо“ в Туле»

Главный тренер «Динамо» поделился мыслями о матче с «Арсеналом» (4:1) в 21-м туре РПЛ .

Эту встречу можно разделить на два тайма: в первом мы хорошо вошли в игру, забили гол, после чего стали действовать пассивнее и принимать сложные решения, немного упустив нить игры.

В раздевалке мы рассказали ребятам, как надо действовать во втором тайме. Я очень доволен их реакцией: парни действовали очень целеустремленно, и три гола стали плодом их работы во второй половине. Я доволен сегодняшней победой, которая стала первой в Туле с 2014 года.

Почему команда все-таки упустила инициативу в первом тайме? Сегодня в первом тайме «Арсенал» пытался показать свою игру. Во второй половине же мы очень хорошо сыграли в обороне, а в атаке грамотно находили свободные зоны.

Какая позиция является для Захаряна наиболее комфортной? Мы знаем, что Арсен может сыграть на разных позициях как в центре поля, так и на любом из флангов. Сегодня он создавал хорошие моменты, но я бы хотел выделить всю команду, которая проявила себя с лучшей стороны.

Что скажу по поводу чемпионской гонки с «Зенитом»? Мы не забиваем себе этим голову и фокусируемся на своей игре. В эти непростые времена мы должны думать только о том, как ее улучшить и провести свои лучшие матчи.