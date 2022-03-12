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Шварц: «Доволен первой с 2014 года победой „Динамо“ в Туле»

вчера, 19:52
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 4Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мыслями о матче с «Арсеналом» (4:1) в 21-м туре РПЛ.

Эту встречу можно разделить на два тайма: в первом мы хорошо вошли в игру, забили гол, после чего стали действовать пассивнее и принимать сложные решения, немного упустив нить игры.

В раздевалке мы рассказали ребятам, как надо действовать во втором тайме. Я очень доволен их реакцией: парни действовали очень целеустремленно, и три гола стали плодом их работы во второй половине. Я доволен сегодняшней победой, которая стала первой в Туле с 2014 года.

Почему команда все-таки упустила инициативу в первом тайме? Сегодня в первом тайме «Арсенал» пытался показать свою игру. Во второй половине же мы очень хорошо сыграли в обороне, а в атаке грамотно находили свободные зоны.

Какая позиция является для Захаряна наиболее комфортной? Мы знаем, что Арсен может сыграть на разных позициях как в центре поля, так и на любом из флангов. Сегодня он создавал хорошие моменты, но я бы хотел выделить всю команду, которая проявила себя с лучшей стороны.

Что скажу по поводу чемпионской гонки с «Зенитом»? Мы не забиваем себе этим голову и фокусируемся на своей игре. В эти непростые времена мы должны думать только о том, как ее улучшить и провести свои лучшие матчи.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:28
хорошая игра
Веня диктов
Веня диктов
вчера в 20:31
У Москвы денёг вагон.И на динамо и тарпедо бабла хватит.Арсенал слив защитан!!!
beefs
beefs
вчера в 20:16
Динамо село на своего конька, удачи...
Loko57
Loko57
вчера в 20:13
Теперь особенно и смысла нет заморачиваться какое место занять, просто для себя приятно!
Gahi
Gahi ответ David Young (раскрыть)
вчера в 20:12
Понятно, удачи Вам и хорошего настроения.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:10
Да он просто доволен.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:09
Теперь можно и похвастаться...
shlomo
shlomo
вчера в 20:07
Хорошо сыграли... молодцы
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:02
Арсенал быстро сдулся.
David Young
David Young ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 20:01
Здравствуйте. Да, в этом плане ограничений нет. Нужен лишь VIP статус и чтобы у комментария попавшего в лучшие было менее десяти лайков.
drug01
drug01
вчера в 20:01
Молодцы с победой...
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:59
Победа Динамо по игре.
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