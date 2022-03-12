ЦСКА впервые за шесть дерби одержал победу. «Локомотив» медленный, неаккуратный и предсказуемый

1647112609

сегодня, 22:16

У «армейцев» пятая победа в РПЛ подряд.

5 выводов об игре «Локомотива»

- Команда медленная, ускоряться им сложно, устают быстро, причем не впервые в новом году. Во время сборов плодили слухи, что у москвичей слишком низкие нагрузки. Не исключаем, что Гисдоль готовил футболистов «Локомотива» так, как в лигах, где почти каждый профессионал занимается дополнительно в спортивном зале и не расслабляется, если больше работы с мячом, чем беговой нагрузки. В РПЛ такой подход не работает, соперников ведь хорошо «гоняют».

- У Жемалетдинова на 53-й минуте был шикарный момент, чтобы вывести «Локомотив» вперед. Рифат вышел один на один после ловкой передачи Кухты в разрез, успел обыгрывать Акинфеева, но стопа уже направлялась в землю, поэтому подстроиться под удар по пустым воротам атакующий хавбек не сумел. В игре с минимумом точных ударов у хозяев этот момент мог изменить многое.

- Свой гол «железнодорожники» забили после грамотного перевода на Живоглядова и удачливой подачи латераля. Мяч каким-то чудом прошел мимо ног Бийола и Дивеева, а затем Изидору дали много времени, чтобы подстроиться и спокойно пробить рядом с Акинфеевым. Мяч прошел под опорную ногу. Вспомнилась серия Игоря в Лиге чемпионов. По ходу нее таких ударов хватало. Для опытного голкипера это характерный пропущенный мяч. Со стороны может показаться, что небольшая ошибка вратаря, но на самом деле сложно успеть перенести вес на правильную ногу.

- Вся четверка атаки «Локомотива» по отдельности – перспективные, хотя Керк и быстро устал (возвращаемся к первому пункту). Но сегодня вместе сыграть в высоком темпе не сумели. Одна из причин – слабый высокий прессинг. Перехваты случались в сорока метрах от ворот Акинфеева. Причем подбирал мяч Едвай, а не один из центральных хавбеков. Хотя Баринов появился в опорной зоне, провел не лучший поединок. Особенно для перехода из обороны в атаку. А в прошлом туре с позиции центрального защитника отдал два ассиста.

- Как и говорили до матча, «Локомотив» не слабый, но главный тренер нужен срочно. Провальная концовка – как маркер, перестановки Комппера не сработали. «Локомотиву» немного не повезло, ведь могли дважды отбиться в голевых эпизодах – если бы Худяков отразил мяч иначе, а Языджи накрывал защитник. Или если бы вратаря подстраховали, когда к снаряду направился Фернандес. Но защитники неверно располагались, Мампасси может вылететь из основы в будущем – думает верно, а делает неправильно, а Баринов вернуться в защиту.

5 выводов об игре ЦСКА

- В конце поединка «железнодорожники» прозевали Эджуке на левом фланге, но нигериец пожадничал – стоило отдать пас, но вместо этого Чидера позволил защитнику подстроиться и накрыть удар. Но все-таки давление сработало – ЦСКА затолкал мяч в сетку после очередного стандарта уже в добавленное время. Худяков упал на спину от досады, ведь защитники «Локомотива» позволили Фернандесу, который в этом сезоне не отличался ранее результативными действиями, со второй попытки забить победный мяч.

- Победил тот, кто сыграл в целом лучше. ЦСКА не взвинчивал темп постоянно, но смотрелся солиднее. У Гбамена были как ошибки, так и правильные действия, но поскольку Карраскаль, Медина и Языджи добавляли техничные действия, защита «Локомотива» ошибалась. Первый мяч создал колумбийский Хорхе, и хотя потом на старте второго тайма «Локомотив» старался, индивидуальный класс снова работал на «армейцев». Языджи и Фернандес – звезды РПЛ , спасли дважды подряд.

- Отметим Березуцкого, который ради победы перестроил свою команду. В старте вышли два центральных защитника, Мухин и Гбамен сделали все, чтобы Бабкин и Баринов не смогли развить больше одной хорошей атаки. А претензия может быть разве что к работе без очевидного форварда. Языджи уютнее в оттяжке, турок лучше, когда захаживает в штрафную площадь время от времени. Заболотный вышел лишь на замену, но работу через форварда в схеме «4-2-3-1» или «3-4-2-1» пока не проработали.

- ЦСКА почти ничего не позволил «Локомотиву» у своих ворот. Акинфеева потревожили дважды, а еще два удара мимо можно выделить к опасным подходам. Но они возникли не благодаря плохой игре Дивеева или Бийола. Свою главную ошибку они сделали перед мячом Изидора, а так перестроенная защита ЦСКА с Обляковым слева в обороне и двумя опорниками снова ошибалась разово, а не постоянно. Коллектив Березуцкого классно держит удар, неслучайно пропустили в РПЛ меньше всех.

- Матч сложно назвать качественным, особенно когда говорим о защите. Но благодаря веселому второму тайму победила команда, которая этого, пожалуй, заслуживала чуть больше. Это не значит, что у «Локомотива» не было редких шансов, чтобы продлить впечатляющую серию из пяти побед в дерби над ЦСКА , но «армейцы» играли аккуратнее. Работали техничнее, постоянно искали новые подходы к чужим воротам, и в конце после замен сумели не только перестроиться, но и создать голевые моменты с победным мячом.

Цифровое измерение поединка

35% неточных передач. Это брак «Локомотива». Можно назвать такой футбол с мячом, когда неточной стала каждая третья передача, катастрофическим. В результате ЦСКА мог прощать себе мелкие огрехи, теряя мяч после каждого четвертого паса, и за счет общего контроля добрали свое, как и против «Нижнего Новгорода».

9 обводок у Медины и Карраскаля. Весь «Локомотив» смог собрать 11 удачных примеров дриблинга. Новички, конечно, сильно меняют игру ЦСКА к лучшему. На индивидуальном мастерстве Березуцкого тащат вверх в таблице. И это еще учтите, что ни один из четверки зимних пришельцев не набрал физическую форму до конца. Могут лучше.

2:8 – счет по точным ударам. «Локомотив» часто обыгрывал ЦСКА дома и в гостях. Но теперь «армейцы» прервали серию в дерби, у них всего пять побед подряд в РПЛ . Уступали «Зениту» дома еще в ноябре. Пропустили впервые за пять матчей, но не потеряли очки. Не сказать, что каждый раз было очевидное преимущество, но отрезками команда Березуцкого так хороша, как ее новые лидеры.