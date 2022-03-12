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Бабаев: «Перед ЦСКА задачи не ставятся»

вчера, 22:57
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о задачах команды в нынешнем сезоне после победы над «Локомотивом» (2:1).

Задачи не ставятся. Нам нужно стараться побеждать в каждом следующем матче, а по итогу посмотрим в таблице. Можно ли сказать, что стоит задача хотя бы попасть в еврокубки? Это, конечно, такая грустная шутка. Естественно, изначально ставили задачу попадания в еврокубки. Задачу не снимаем. Нет такого, что должны занять конкретное место. От матча к матча движемся.

Верить в быстрое решение ситуации надо всегда. Но, к сожалению, как мы видим, не очень воспринимаются наши доводы. Но в любом случае будем отстаивать свои права.

Могу ли назвать эту трансферное кампанию одной из самых успешных за ваше время работы в ЦСКА? Нет. Я работаю достаточно давно: выводы нужно делать по итогам достигнутого результата и вклада новичков в этот результат. Если мы вспомним футболистов, которые переходили за последние 20 лет… Даже не беру эпоху Вагнера и Карвальо. Уже позже Думбия, Хонда. Ребята выигрывали чемпионат и там можно говорить, что у них все получилось. Сейчас, безусловно, новички оставляют яркое впечатление, но окончательные выводы делать пока преждевременно.

Ранее был определен лучший игрок матча «Локомотив» — ЦСКА.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:50
Все верно говорит Бабаев.....надо играть на победу каждый матч ...а очки потом будем смотреть.
makkie
makkie
вчера в 23:31
Какие задачи, если Россия без ЛЧ и ЛЕ осталась?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:26
Вот откуда у Богданыча это....
От ЦСКА ещё багаж остался....
"Задач побеждать в ЛЧ не было"....
112910415
112910415
вчера в 23:24
в нынешних условиях можно и так
David Young
David Young ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 23:22
В случаях подобным тому что Вы привели в пример комментарий будет не в лучших если кто-то из VIP пользователей успел его убрать из лучших до того как он получил десятый лайк.

Пока что никаких временных ограничений не планируется, но за Ваше мнение по этому вопросу спасибо.
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:21
Результаты последних пяти официальных матчей меня устраивают, продолжаем в том же духе!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:04
Итоги будем подводить по окончании ЧР, там и трансферную политику обсудим заодно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:00
Железная отмазка !!!
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