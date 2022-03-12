Бабаев: «Перед ЦСКА задачи не ставятся»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о задачах команды в нынешнем сезоне после победы над «Локомотивом» (2:1).

Задачи не ставятся. Нам нужно стараться побеждать в каждом следующем матче, а по итогу посмотрим в таблице. Можно ли сказать, что стоит задача хотя бы попасть в еврокубки? Это, конечно, такая грустная шутка. Естественно, изначально ставили задачу попадания в еврокубки. Задачу не снимаем. Нет такого, что должны занять конкретное место. От матча к матча движемся.

Верить в быстрое решение ситуации надо всегда. Но, к сожалению, как мы видим, не очень воспринимаются наши доводы. Но в любом случае будем отстаивать свои права.