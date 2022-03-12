Бабаев: «Перед ЦСКА задачи не ставятся»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о задачах команды в нынешнем сезоне после победы над «Локомотивом» (2:1).
Задачи не ставятся. Нам нужно стараться побеждать в каждом следующем матче, а по итогу посмотрим в таблице. Можно ли сказать, что стоит задача хотя бы попасть в еврокубки? Это, конечно, такая грустная шутка. Естественно, изначально ставили задачу попадания в еврокубки. Задачу не снимаем. Нет такого, что должны занять конкретное место. От матча к матча движемся.
Верить в быстрое решение ситуации надо всегда. Но, к сожалению, как мы видим, не очень воспринимаются наши доводы. Но в любом случае будем отстаивать свои права.
Могу ли назвать эту трансферное кампанию одной из самых успешных за ваше время работы в ЦСКА? Нет. Я работаю достаточно давно: выводы нужно делать по итогам достигнутого результата и вклада новичков в этот результат. Если мы вспомним футболистов, которые переходили за последние 20 лет… Даже не беру эпоху Вагнера и Карвальо. Уже позже Думбия, Хонда. Ребята выигрывали чемпионат и там можно говорить, что у них все получилось. Сейчас, безусловно, новички оставляют яркое впечатление, но окончательные выводы делать пока преждевременно.
Ранее был определен лучший игрок матча «Локомотив» — ЦСКА.
От ЦСКА ещё багаж остался....
"Задач побеждать в ЛЧ не было"....
От ЦСКА ещё багаж остался....
"Задач побеждать в ЛЧ не было"....
Пока что никаких временных ограничений не планируется, но за Ваше мнение по этому вопросу спасибо.
Пока что никаких временных ограничений не планируется, но за Ваше мнение по этому вопросу спасибо.