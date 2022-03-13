Стало известно, почему Миранчук не попал в заявку на матч с «Дженоа»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал, почему его клиент не попал в заявку на матч 29-го тура Серии А против «Дженоа».
Никаких политических моментов нет. Лёши нет в заявке на матч с «Дженоа» по объективным причинам. Небольшая пауза, связанная с медицинскими показателями. Миранчуку нужно побыть под наблюдением. Тем, кто переживает за Лёшу, не надо беспокоиться. Серьёзных повреждений нет. Пожалуйста, верьте только клубу. Только он может давать точную информацию.
Думаю политика здесь точно не причём, так как Миранчука в последнее время часто выпускают как в основе, так и на замены.
Тем более в команде есть ещё и украинец (Малиновский) и у Руслана с Алексеем хорошие отношения и нет никакого конфликта.
Вот где сами спортсмены показывают, что спорт вне политики!!! Жалко, что политики это не понимают...
Думаю политика здесь точно не причём, так как Миранчука в последнее время часто выпускают как в основе, так и на замены.
Тем более в команде есть ещё и украинец (Малиновский) и у Руслана с Алексеем хорошие отношения и нет никакого конфликта.
Вот где сами спортсмены показывают, что спорт вне политики!!! Жалко, что политики это не понимают...