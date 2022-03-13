Стало известно, почему Миранчук не попал в заявку на матч с «Дженоа»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Аталанты» , рассказал, почему его клиент не попал в заявку на матч 29-го тура Серии А против «Дженоа».

Никаких политических моментов нет. Лёши нет в заявке на матч с «Дженоа» по объективным причинам. Небольшая пауза, связанная с медицинскими показателями. Миранчуку нужно побыть под наблюдением. Тем, кто переживает за Лёшу, не надо беспокоиться. Серьёзных повреждений нет. Пожалуйста, верьте только клубу. Только он может давать точную информацию.