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Стало известно, почему Миранчук не попал в заявку на матч с «Дженоа»

сегодня, 12:12
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)-:-Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа20:00 Не начался

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал, почему его клиент не попал в заявку на матч 29-го тура Серии А против «Дженоа».

Никаких политических моментов нет. Лёши нет в заявке на матч с «Дженоа» по объективным причинам. Небольшая пауза, связанная с медицинскими показателями. Миранчуку нужно побыть под наблюдением. Тем, кто переживает за Лёшу, не надо беспокоиться. Серьёзных повреждений нет. Пожалуйста, верьте только клубу. Только он может давать точную информацию.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 16:28
а если нет-то и не пиши НИЧЕГО!
альсато
альсато
сегодня в 16:26
Вадим, -ты ИДИОТ?
ДСА
ДСА
сегодня в 13:26
Это такой дипломатический ответ.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:02
Алексею скорейшего возвращения на поле.
beefs
beefs
сегодня в 12:50
будем надеяться что это так...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:34
Здоровья Алексею!!!
Думаю политика здесь точно не причём, так как Миранчука в последнее время часто выпускают как в основе, так и на замены.
Тем более в команде есть ещё и украинец (Малиновский) и у Руслана с Алексеем хорошие отношения и нет никакого конфликта.
Вот где сами спортсмены показывают, что спорт вне политики!!! Жалко, что политики это не понимают...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:22
Да просто он не в форме.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:16
Причина всегда найдётся...
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