Лено отвергнет предложение от «Ньюкасла». Он хочет вернуться в Германию

1648993436

03 апреля 2022, 16:43

Голкипер «Арсенала» отвергнет любой интерес со стороны «Ньюкасла», поскольку надеется вернуться в Германию, утверждает Daily Star.

Немецкий вратарь покинет лондонский клуб летом. По информации источника, «Арсенал» рассмотрит любые предложения по Лено на сумму до 10 млн фунтов. Интерес к игроку проявляет «Ньюкасл», однако сам Бернд хочет вернуться на родину, где он выступал за «Штутгарт» и «Байер».

Контракт Лено с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023 года.