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Лено отвергнет предложение от «Ньюкасла». Он хочет вернуться в Германию

03 апреля 2022, 16:43

Голкипер «Арсенала» Бернд Лено отвергнет любой интерес со стороны «Ньюкасла», поскольку надеется вернуться в Германию, утверждает Daily Star.

Немецкий вратарь покинет лондонский клуб летом. По информации источника, «Арсенал» рассмотрит любые предложения по Лено на сумму до 10 млн фунтов. Интерес к игроку проявляет «Ньюкасл», однако сам Бернд хочет вернуться на родину, где он выступал за «Штутгарт» и «Байер».

Контракт Лено с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023 года.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
03 апреля 2022 в 19:52, ред.
Видимо соскучился Лено по Родине, раз не хочет больше играть в АПЛ. В бундеслиге я вижу его только в двух клубах это Байер и Лейпциг.
Возвращение в Байер самый оптимальный вариант для него, т.к там будет нужен хороший вратарь. Сейчас там основной кипер Гродецкий показывает хорошую игру, но ему уже 33 года, а вот Лунев при всем уважении к нему, явно не тянет быть основным в Байере.
Лейпциг, тоже очень интересная команда, постоянно играющая в ЕК и там основному стражу ворот тоже уже за 30, так что Лено бы подошел "Быкам".
mihaluch
mihaluch
03 апреля 2022 в 17:10
Потянуло родные пенаты.
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38. (раскрыть)
03 апреля 2022 в 17:10
Их главная задача остаться в АПЛ в этом сезоне! В следующее ТО если останутся закупки думаю будут масштабней!
Байкал-38.
Байкал-38.
03 апреля 2022 в 16:45
У Ньюкасла денег много, а вот специалистов нет.
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