Лено отвергнет предложение от «Ньюкасла». Он хочет вернуться в Германию

Голкипер «Арсенала» Бернд Лено отвергнет любой интерес со стороны «Ньюкасла», поскольку надеется вернуться в Германию, утверждает Daily Star.
Немецкий вратарь покинет лондонский клуб летом. По информации источника, «Арсенал» рассмотрит любые предложения по Лено на сумму до 10 млн фунтов. Интерес к игроку проявляет «Ньюкасл», однако сам Бернд хочет вернуться на родину, где он выступал за «Штутгарт» и «Байер».
Контракт Лено с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023 года.
Возвращение в Байер самый оптимальный вариант для него, т.к там будет нужен хороший вратарь. Сейчас там основной кипер Гродецкий показывает хорошую игру, но ему уже 33 года, а вот Лунев при всем уважении к нему, явно не тянет быть основным в Байере.
Лейпциг, тоже очень интересная команда, постоянно играющая в ЕК и там основному стражу ворот тоже уже за 30, так что Лено бы подошел "Быкам".
Возвращение в Байер самый оптимальный вариант для него, т.к там будет нужен хороший вратарь. Сейчас там основной кипер Гродецкий показывает хорошую игру, но ему уже 33 года, а вот Лунев при всем уважении к нему, явно не тянет быть основным в Байере.
Лейпциг, тоже очень интересная команда, постоянно играющая в ЕК и там основному стражу ворот тоже уже за 30, так что Лено бы подошел "Быкам".