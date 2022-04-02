Открыта охота не только на Мбаппе и Холанда. Помогаем «Реалу» потратить 300 миллионов евро

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вчера, 17:59

У «Королевского клуба» впереди горячее лето.

«Реал» скромно ведет себя на рынке с 2019-го

У мадридского «Реала» слава щедрого и не всегда расчетливого покупателя, но Флорентино Перес давненько не безумствовал на рынке. «Реал» вложил в состав 350 миллионов евро летом 2019-го, большие траты стали реакций не провальный сезон 2018/19, а вернувшийся на тренерский мостик Зинедин Зидан получил королевские полномочия в клубе, которыми распорядился не вполне эффективно. Главная ставка француза оказалась провальной: Зизу восхищался талантом Эдена Азара, который при ближайшем рассмотрении оказался футболистом со странным менталитетом и гамбургером за пазухой. Йович тоже не сумел стать внятной альтернативой Бензема, в результате чего развитие атаки «Реала» превратилось в деградацию.

Быстрее всех из той партии новичков оправдал свое приобретение Ферлан Менди, молодому центральному защитнику Эдеру Милитао потребовалось время, чтобы заявить о своих сильных качествах. Юный Родриго сходу стал игроком ротации, но за следующие три года повысить свою значимость в команде так и не сумел. И это при том, что «Реал» законсервировал свой состав на три года. Единственным приобретенным за деньги новичком на этом отрезке стал Эдуардо Камавинга, купленный прошлым летом у «Ренна» за 31 миллион евро. Давид Алаба перешел из «Баварии» на правах свободного агента.

Перес собирается потратить в три раза больше, чем за прошедшие три года

Дон Флорентино готов был выложить 200 миллионов евро за Мбаппе прошлым летом, но в целом его устраивает переход Килиана свободным агентом. Это дальше лучше вписывается в стратегию. Не первый месяц и даже год ходят слухи, что лето-2022 станет для «Реала» началом эпохи «Галактикос 3.0». Клуб располагает средствами на приобретение звезд, а окончание реконструкции «Сантьяго Бернабеу» рассматривает как важная веха в истории клуба. Осовременив свою арену, «Мадрид» планирует запустить новый спортивный проект с молодыми суперзвездами мирового футбола в сердцевине.

По слухам, Флорентино Перес планирует потратить около 300 миллионов евро на трансферы футболистов, которые должны будут олицетворять «Королевский клуб» в ближайшее десятилетие. Самая шокирующая часть идеи предприимчивого президента заключается в том, чтобы объединить в «Реале» Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда. И хотя на первый взгляд это кажется чем-то фантастическим, есть все основания полагать, что оба форварда начнут следующий сезон на «Сантьяго Бернабеу».

Мбаппе уже на крючке, над трансфером Холанда кипит работа

Уже никто не сомневается, что у Мбаппе есть подписанный контракт с «Реалом», о котором будет объявлено в конце сезона. Главная интрига сегодня — удастся ли подписать Холанда? И если сопоставлять просачивающуюся в прессу информацию от разных и не связанных друг с другом источников, то все идет к приобретению норвежца. Во-первых, он сам обронил, что продолжит карьеру в Испании. Во-вторых, между «Реалом» и дортмундской «Боруссией» идеальные отношения, по линии клубов никаких проблем не будет. В-третьих, отложенный с прошлого лета трансфер Мбаппе способствует подписанию Холанда.

В 2021-м «Реал» был готов выложить 200 миллионов за Килиана, но ПСЖ пошел в отказ. Сейчас за автограф француза придется выложить около 80 миллионов евро в качестве подписного бонуса, но экономия на лицо, высвобожденные 120 млн почти полностью покрывают сделку по Холанду, которая оценивается в 150. Пожалуй, «Реал» выгоднее было пригласить Эрлинга в 2023-м, чтобы не сталкивать его лбами с Бензема, но конкуренты не дремлют, так что приходится действовать на опережение. Если все получится, линию атаки «Мадрида» в сезоне 2022/23 составят Бензема, Винисиус, и Холанд. Бэйл и Иско уйдут, от Азара постараются избавиться, так что это не чтобы сенсация, да и сумма зарплат будет не выше, чем сейчас.

Нужны стратегические трансферы и в другие линии

Легко потратить 300 миллионов евро, если собираешься подписать Мбаппе и Холанда. Эти двое потянут в сумме примерно на 230-250 с учетом первичных выплат всех заинтересованным лицам. Зарплаты в расчет сейчас не берем. Таким образом, остается еще 50-70 миллионов евро обозначенного трансферного бюджета. На такую сумму особенно не развернешься, но еще одну важную задачу решить можно.

Основные позиции из трансферного виш-листа «Реала» известны. Помимо уже набивших оскомину фамилий Мбаппе и Холанда, там Тчуамени, Беллингхэм, Порро, а с недавних пор со «сливочными» стали связывать Сержа Гнабри, у которого в 2023 году истекает контракт с «Баварией». Очень сомневаюсь, что будет попытка подписать Гнабри этим летом, максимум Серж может быть интересен «Реалу» в качестве свободного агента в 2023-м, когда уже уйдет Бензема, а возможно, и Родриго с Асенсио.

Что касается молодых центральных полузащитников, то план примерно тот же. Волшебному трио Каземиро-Кроос-Модрич осталось провести один сезон в полном составе, но на подмене уже есть Вальверде и Камавинга. Логично подписать еще одного сильного хавбека в 2023-м, когда Модрич, как ожидается, покинет команду. Тчуамени и Беллингхэм — очевидные кандидаты, но трансфер нужно планировать на 2023 год. Предполагаемый полузащитников на следующий сезон: Каземиро, Модрич, Кроос, Вальверде, Камавинга и Антонио Бланко из «Кастильи», которому обещают место в первой команде.

Впрочем, у «Реала» есть кадровая проблемка, которую можно решить в рамках трансферного бюджета на лето-2022. Нужен правый защитник, ведь Дани Карвахаль не может вернуться на прежний уровень после бесконечной череды травм, ошибки испанца в больших матчах дорого обходятся «Мадриду». Скорее всего, будет попытка подписать Педро Порро, которого даже искусственный интеллект называет идеальным правым защитником для «Реала».

Порро завершает двухлетнюю аренду в лиссабонском «Спортинге» из «Манчестер Сити», у португальского клуба есть опция на выкуп испанца за довольно скромную сумму, а «Реал», в свою очередь, заплатит «Спортингу» рыночную стоимость (40-50 миллионов евро). Флорентино Перес уже знает, что на одних атакующих звездах далеко не уедешь, помимо форвардов, «Реалу» нужны молодые, голодные и энергичные игроки на позиции, которые требуют обновления.