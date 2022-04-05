РФС подал апелляции по делам против ФИФА, УЕФА и европейских ассоциаций

1649178572

05 апреля 2022, 20:09

РФС подал три апелляции в Спортивный арбитражный суд ( CAS ).

– РФС против ФИФА , УЕФА , а также футбольных ассоциаций Польши, Швеции, Чехии, Черногории и Мальты;

– РФС против УЕФА , футбольных федераций Греции, Беларуси, Дании, Люксембурга, Австрии, Мальты, Португалии, Англии, Испании, Ирландии и Франции;

– РФС против ФИФА , федераций футбола Польши, Швеции и Чехии.

В РФС объяснили суть обращения в CAS . Ранее суд зарегистрировал 10 апелляций от спортивных федераций на отстранение российских спортсменов.

«30 марта Российский футбольный союз отозвал один из исков, направленных в Спортивный арбитражный суд в Лозанне ( CAS ), в связи с тем, что ранее CAS отказал РФС в удовлетворении ходатайства о принятии обеспечительных мер в виде переноса матчей отборочного турнира чемпионата мира на более поздний срок. Отозванный иск относился только к этим играм и таким образом утратил свою актуальность.