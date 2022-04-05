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РФС подал апелляции по делам против ФИФА, УЕФА и европейских ассоциаций

05 апреля 2022, 20:09

РФС подал три апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS).

РФС против ФИФА, УЕФА, а также футбольных ассоциаций Польши, Швеции, Чехии, Черногории и Мальты;

РФС против УЕФА, футбольных федераций Греции, Беларуси, Дании, Люксембурга, Австрии, Мальты, Португалии, Англии, Испании, Ирландии и Франции;

РФС против ФИФА, федераций футбола Польши, Швеции и Чехии.

В РФС объяснили суть обращения в CAS. Ранее суд зарегистрировал 10 апелляций от спортивных федераций на отстранение российских спортсменов.

«30 марта Российский футбольный союз отозвал один из исков, направленных в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), в связи с тем, что ранее CAS отказал РФС в удовлетворении ходатайства о принятии обеспечительных мер в виде переноса матчей отборочного турнира чемпионата мира на более поздний срок. Отозванный иск относился только к этим играм и таким образом утратил свою актуальность.

При этом основные требования о допуске сборных команд России к участию во всех международных матчах под эгидой ФИФА и УЕФА, в том числе чемпионатах мира, по-прежнему содержатся в других исках к организациям, рассмотрение которых по существу начнется в CAS в ближайшее время», – сообщили в РФС.

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
06 апреля 2022 в 09:05
В свое время му..даки поддержали фифа и уефа против супер лиги теперь получите пливок в лицо
Locomotive Breath
Locomotive Breath
06 апреля 2022 в 07:23
Это правильно! Скажем нет гей-парадам на футбольных полях!!!)
Futurista
Futurista
05 апреля 2022 в 22:20
Если только инопланетяне какие-нибудь рассмотрят)...из созвездия альфа центавра...
Землянин
Землянин
05 апреля 2022 в 21:25
По медалям в олимпиаде в Сочи много удалось отбить и отстоять
lotsman
lotsman
05 апреля 2022 в 21:23
Толку сейчас не будет никакого.
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
05 апреля 2022 в 20:53
Бей своих, чтобы чужие боялись!
cska1948
cska1948
05 апреля 2022 в 20:52
Конечно, результат будет нулевым, но и молчать тоже нельзя.
Ironigor
Ironigor
05 апреля 2022 в 20:42
А я что-то не понял, а против федерации Белоруссии за какие такие грехи ??? Или это может описка ???
beefs
beefs
05 апреля 2022 в 20:39
раньше нужно было это делать, опоздали, ребята...
stanichnik
stanichnik
05 апреля 2022 в 20:32
CAS и ФИФА одна шайка-лейка.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 апреля 2022 в 20:21
Вот это правильно...
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