С «Химок» сняли запрет на регистрацию новых футболистов

На заседании палаты РФС по разрешению споров с «Химок» был снят запрет на регистрацию новых футболистов. Также было утверждено мировое соглашение подмосковного клуба с экс-футболистом Аршаком Коряном, который требовал выплатить ему долги по зарплате и премиальным.
«Удовлетворить ходатайства футболиста-профессионала Аршака Коряна и АНО „ФК „Химки““ об утверждении мирового соглашения по делу (по заявлению футболиста в отношении клуба о взыскании задолженности по премиям и иным выплатам). Утвердить мировое соглашение от 10 февраля 2022 года, заключенное между футболистом и клубом по делу.
Удовлетворить заявление ФК „Химки“ о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делам ФК „СКА-Хабаровск“ vs. ФК „Химки“, Тихонов vs. ФК „Химки“, ФК „Чертаново“ vs. ФК „Химки“. В связи с исполнением ФК „Химки“ решений палаты по разрешению споров снять соответствующие запреты на регистрацию новых футболистов с ФК „Химки“, наложенные в качестве обеспечительной меры. ФК „Химки“ имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — говорится в заявлении на сайте РФС.