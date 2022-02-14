ГлавнаяНовостиОрганизация: РФСРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

С «Химок» сняли запрет на регистрацию новых футболистов

сегодня, 15:39

На заседании палаты РФС по разрешению споров с «Химок» был снят запрет на регистрацию новых футболистов. Также было утверждено мировое соглашение подмосковного клуба с экс-футболистом Аршаком Коряном, который требовал выплатить ему долги по зарплате и премиальным.

«Удовлетворить ходатайства футболиста-профессионала Аршака Коряна и АНО „ФК „Химки““ об утверждении мирового соглашения по делу (по заявлению футболиста в отношении клуба о взыскании задолженности по премиям и иным выплатам). Утвердить мировое соглашение от 10 февраля 2022 года, заключенное между футболистом и клубом по делу.

Удовлетворить заявление ФК „Химки“ о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делам ФКСКА-Хабаровск“ vs. ФК „Химки“, Тихонов vs. ФК „Химки“, ФК „Чертаново“ vs. ФК „Химки“. В связи с исполнением ФК „Химки“ решений палаты по разрешению споров снять соответствующие запреты на регистрацию новых футболистов с ФК „Химки“, наложенные в качестве обеспечительной меры. ФК „Химки“ имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — говорится в заявлении на сайте РФС.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 18:57
Больше всего мне нравилось в работе РФС, когда на клуб РПЛ накладывался запрет на регистрацию, но аккурат на день запрет снимался к концу окна и всех кого надо клуб регистрировал, после чего запрет перенакладывали.
kust07
kust07
сегодня в 16:37
Ну все ждём Кокорина
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:56
"Химкам" развязали руки - ждем перехода кореша Паши Мамаева
drug01
drug01
сегодня в 15:42
Это радует
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