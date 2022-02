С «Химок» сняли запрет на регистрацию новых футболистов

1644842341

сегодня, 15:39

На заседании палаты РФС по разрешению споров с «Химок» был снят запрет на регистрацию новых футболистов. Также было утверждено мировое соглашение подмосковного клуба с экс-футболистом , который требовал выплатить ему долги по зарплате и премиальным.

«Удовлетворить ходатайства футболиста-профессионала Аршака Коряна и АНО „ ФК „Химки““ об утверждении мирового соглашения по делу (по заявлению футболиста в отношении клуба о взыскании задолженности по премиям и иным выплатам). Утвердить мировое соглашение от 10 февраля 2022 года, заключенное между футболистом и клубом по делу.