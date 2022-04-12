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Левандовски хочет перейти в «Барселону», чтобы выиграть «Золотой мяч»

12 апреля 2022, 12:06

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски заинтересован в переходе в «Барселону».

По данным источника, поляк всегда мечтал выступать в чемпионате Испании. Кроме того, у Левандовски может быть больше шансов выиграть «Золотой мяч» в составе каталонского клуба.

Ранее стало известно, почему Роберт не продлевает контракт с «Баварией».

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Все комментарии
протон
протон
12 апреля в 21:49
Если даже перейдет, не уверен что он в нынешней Барселоны заполучит ЗМ, ну 40 мячей в лиге вряд ли забьёт,и тем не менее у Барсы ща игроки хорошо взаимодействуют, хорошо друг друга понимают, думаю ему лучше в Баварии остаться
По поводу Золотого мяча сомнительно, но для получения Золотой бутсы ему часто не доставало дополнительных четырёх туров.
Agamaga........
Agamaga........ ответ stanichnik (раскрыть)
12 апреля в 18:15
Не должен! Он ещё ничего не выиграл. Левандовски посильнее француза.
Agamaga........
Agamaga........
12 апреля в 18:14
Правильно Левандовски думает, ведь в составе каталонского клуба чаще выигрывают золотой мяч!
Я вчера об этом писал! Переход в Барселону - правильный выбор! В следующем сезоне Барса будет фаворитом во всех турнирах!
Carl Lewis
Carl Lewis
12 апреля в 17:34
Это смешно)))
Imrebellion
Imrebellion
12 апреля в 16:56
если придет в Барсу, поможет оформить чемпионство опередив РМ, АТМ, ВИЛЛЯЬРЕАЛ, Севилью и т.д. а не Боруссии и Айнтрахты которые и так позади, то это уже заява. Положит голы в ЭльКлассико еще огромный плюс. Если опередит Бенза по голам, который внезапно оказывается героем лиги после ухода Рона и Месси, то всё, ноль вопросов.
Romeo 777
Romeo 777 ответ shur (раскрыть)
12 апреля в 16:25
Так играя в Баварии он заслужил свой ЗМ. Только вот у «мафии» свои планы всегда.
zim289
zim289
12 апреля в 14:45, ред.
Опоздал лет на 10.
Сейчас надо оставаться в Баварии, либо переходить в топовые клубы АПЛ
VeniaminS
VeniaminS
12 апреля в 14:07
Неплохо бы было.
ЮЗИК
ЮЗИК
12 апреля в 13:47
С Баварией это будет быстрей
Futurista
Futurista
12 апреля в 13:08
и сменить фамилию на Месси...
stromshik
stromshik
12 апреля в 12:43
Ну вот сейчас Месси это прочитает и сам вернётся в Барселону, чтобы получить Золотой мяч
Bensurr
Bensurr ответ swed27 (раскрыть)
12 апреля в 12:40
Карлан же прлучал левые мячики
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
12 апреля в 12:40
... Бензема никуда не уходил, а наоборот , после ухода Рона , поднимал Реал,
от игры к игре, забивая и забивая ! И тут поляк с нуля , рассчитывая что Барса,
всё бросит и начнёт играть только на него?! Справедливо было бы бороться за
ЗМ будучи в Баварии , в клубе где проводил лучшие сезоны в своей карьере!!!
swed27
swed27
12 апреля в 12:33
А кто сказал что именно игрок Барселоны получит золотой мяч
stanichnik
stanichnik
12 апреля в 12:21
Справедливости ради Золотой мяч должен достаться Кариму Бензема
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 апреля в 12:16
Ну счастливого пкти,если срастётся!
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