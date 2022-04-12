Левандовски хочет перейти в «Барселону», чтобы выиграть «Золотой мяч»

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12 апреля 2022, 12:06

Нападающий «Баварии» заинтересован в переходе в «Барселону».

По данным источника, поляк всегда мечтал выступать в чемпионате Испании. Кроме того, у Левандовски может быть больше шансов выиграть «Золотой мяч» в составе каталонского клуба.

Ранее стало известно, почему Роберт не продлевает контракт с «Баварией».