Левандовски хочет перейти в «Барселону», чтобы выиграть «Золотой мяч»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски заинтересован в переходе в «Барселону».
По данным источника, поляк всегда мечтал выступать в чемпионате Испании. Кроме того, у Левандовски может быть больше шансов выиграть «Золотой мяч» в составе каталонского клуба.
Ранее стало известно, почему Роберт не продлевает контракт с «Баварией».
По поводу Золотого мяча сомнительно, но для получения Золотой бутсы ему часто не доставало дополнительных четырёх туров.
По поводу Золотого мяча сомнительно, но для получения Золотой бутсы ему часто не доставало дополнительных четырёх туров.
Я вчера об этом писал! Переход в Барселону - правильный выбор! В следующем сезоне Барса будет фаворитом во всех турнирах!
Я вчера об этом писал! Переход в Барселону - правильный выбор! В следующем сезоне Барса будет фаворитом во всех турнирах!
Сейчас надо оставаться в Баварии, либо переходить в топовые клубы АПЛ
Сейчас надо оставаться в Баварии, либо переходить в топовые клубы АПЛ
от игры к игре, забивая и забивая ! И тут поляк с нуля , рассчитывая что Барса,
всё бросит и начнёт играть только на него?! Справедливо было бы бороться за
ЗМ будучи в Баварии , в клубе где проводил лучшие сезоны в своей карьере!!!
от игры к игре, забивая и забивая ! И тут поляк с нуля , рассчитывая что Барса,
всё бросит и начнёт играть только на него?! Справедливо было бы бороться за
ЗМ будучи в Баварии , в клубе где проводил лучшие сезоны в своей карьере!!!