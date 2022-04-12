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Два футболиста «Аякса» близки к переходу в «Баварию»

12 апреля 2022, 11:07

«Бавария» планирует подписать сразу двух игроков «Аякса».

Мюнхенский клуб собирается достичь устного соглашения об условиях личного контракта на пять лет с полузащитником Райаном Гравенбергом. Сейчас чемпионы Германии обсуждают потенциальную сумму трансфера с «Аяксом».

Ещё одной целью «Баварии» является защитник Нуссаир Мазрауи. Агентом обоих игроков является Мино Райола.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
12 апреля в 15:26
Рабовладельчество вроде давно отменили, а Райола все еще наживается на футболистах....
Гравенберг это будуший топ игрок, ну во всяком случаи у него есть все данные для этого .... Рослый, но при этом очень пластичный, с хорошей скоростью, с хорошим дальним ударо
Маг_тм
Маг_тм
12 апреля в 12:19
Ниче се райола в деле как всегда. Он наверное уже долларовый млардер. Скоро наверное свой клуб купит)
sv_1969
sv_1969
12 апреля в 11:27
У Мазрауи контракт вроде заканчивается. Хороший правый защитник. Гравенбех молодой талантище
mihaluch
mihaluch
12 апреля в 11:25
Баварии вечно кого-то не хватает.
stanichnik
stanichnik
12 апреля в 11:20
Аякс продолжает поставлять молодые таланты в европейские гранды
Ironigor
Ironigor
12 апреля в 11:19, ред.
Аякс как лучший поставщик молодых дарований , продолжает свою работу !!!
А Райола как обычно в доле 💰 💰 💰 ☝️😉
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 апреля в 11:09
Ну удачного им перехода!
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