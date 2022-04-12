Два футболиста «Аякса» близки к переходу в «Баварию»

«Бавария» планирует подписать сразу двух игроков «Аякса».
Мюнхенский клуб собирается достичь устного соглашения об условиях личного контракта на пять лет с полузащитником Райаном Гравенбергом. Сейчас чемпионы Германии обсуждают потенциальную сумму трансфера с «Аяксом».
Ещё одной целью «Баварии» является защитник Нуссаир Мазрауи. Агентом обоих игроков является Мино Райола.
Гравенберг это будуший топ игрок, ну во всяком случаи у него есть все данные для этого .... Рослый, но при этом очень пластичный, с хорошей скоростью, с хорошим дальним ударо
Гравенберг это будуший топ игрок, ну во всяком случаи у него есть все данные для этого .... Рослый, но при этом очень пластичный, с хорошей скоростью, с хорошим дальним ударо
А Райола как обычно в доле 💰 💰 💰 ☝️😉
А Райола как обычно в доле 💰 💰 💰 ☝️😉