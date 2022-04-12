Два футболиста «Аякса» близки к переходу в «Баварию»

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12 апреля 2022, 11:07

«Бавария» планирует подписать сразу двух игроков «Аякса».

Мюнхенский клуб собирается достичь устного соглашения об условиях личного контракта на пять лет с полузащитником . Сейчас чемпионы Германии обсуждают потенциальную сумму трансфера с «Аяксом».

Ещё одной целью «Баварии» является защитник . Агентом обоих игроков является Мино Райола.