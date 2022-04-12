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Подписной бонус Мбаппе при переходе в «Реал» составит 100 млн евро

12 апреля 2022, 09:31

«Реал» намерен подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

«Сливочные» планируют заполучить форварда на правах свободного агента этим летом.

Мадридский клуб предлагает Мбаппе контракт на 50 млн евро за сезон и подписной бонус в размере 100 млн евро.

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Все комментарии
FANLIVE
FANLIVE ответ FenixSL (раскрыть)
18 апреля в 09:54
Когда Реал играет плохо ему дают 3-4 пенальти - это королевский клуб.
FenixSL
FenixSL ответ FANLIVE (раскрыть)
16 апреля в 13:33
ты видать привык все на судей валить, глядя чемпионат России))
попробуй отключить это мышление и наслаждаться игрой
было здорово ведь))
FANLIVE
FANLIVE ответ FenixSL (раскрыть)
16 апреля в 12:58
Включал. Челси 0-4. Судья реал спас .. ))))
протон
протон
12 апреля в 20:01
Вот она любовь с детства к клубу, красивая история. Правда с подписным бонусом 100 млн только работает все это
FenixSL
FenixSL ответ FANLIVE (раскрыть)
12 апреля в 18:34
ты хоть матчи включай, прежде чем говорить
благодаря этой связке, Реал пропускает даже от Леванте и Гранад, уже как два сезона точно)
отбора нет, не хватает скорости и силенок добежать

по отдельности еще ладно
и то провалы явные

Вальверде и Камавинга хавают все в центре поля
и это очень здорово
FANLIVE
FANLIVE
12 апреля в 18:25, ред.
Мешок! Уйдет Старый Модрич с Кроссом и вам даже два Мбаппе не помогут.
Agamaga........
Agamaga........
12 апреля в 18:10
Он ждёт предложения от Барселоны, а Реал умоляет его переходить за огромные деньги.
uj7tavfznj6r
uj7tavfznj6r
12 апреля в 14:27
Лауреатам Нобелевской премии дают лям :) А в футболе все с ума посходили.. Какие накрен 50, 60, 70 лям в год.. Какие подписные бонусы на бюджет африканской страны.. Опоментайтесь люди... Клубный футбол превратился в базар.. А ведь задумывался не так.. Клубы должна были растить своих и соревноваться с другими за честь клуба, города, страны.. А теперь что..?? Всем начхать за кого играет, коли платят. И играют там, где платят больше. Поэтому я лично люблю турниры сборных, где играют не из за денег, а из любви к родине и нац. гордости.. Никогда никакая ЛЧ, никакая суперлига не перевесит эти ценности, пока существуют страны и мир не стал одной страной..
SHMEL
SHMEL
12 апреля в 14:07
Решили не совратить, а развратить черепашку ниндзя такими нереальными цифрами. Дойдёт до того, что он сойдёт с ума от счастья и не будет вообще нигде играть...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
12 апреля в 13:43
Не приятный этот человек Мбаппе,Левандовски совсем другое дело,скромный,без показухи,нарциссизма человек.
Баппе напоминает Роналду,такой же недоразвитый в мозгах,как он,кроме денег и футбола ни о чем думать нормально не могут.
sv_1969
sv_1969 ответ Маг_тм (раскрыть)
12 апреля в 13:41
Реалу нужен классный цербер на подмену Каземиро! Иначе центр будет проходным двором!
sv_1969
sv_1969 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
12 апреля в 13:40
Я думаю что ещё тема в контракте!Что он подходит к концу! А может и нет!
Romeo 777
Romeo 777 ответ GHOST ОF TSUSHIMA (комментарий удален) (раскрыть)
12 апреля в 13:14
Если бы Роналду был свободным агентом и переходил в Реал в таком статусе (как Мбаппе), то был бы подписной бонус по любому, как и у всех свободных агентов.
А Мбаппе (агент, родители, да и сам тоже) хотят получить по максимуму с Переса, если дают, то почему бы и нет.
Маг_тм
Маг_тм ответ STVA 1 (раскрыть)
12 апреля в 12:47
Может он и не продаст, у него контракт еще пол года. Хоть млрд даже реал предложит, он должен отработать контракт
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ sv_1969 (раскрыть)
12 апреля в 12:40
Открыл! Он стоил даже 200 лямов! Потому упал до 1880, потом сейчас уже упал до 160 . Но не потому что хуже играть стал, а потому что цены пересмотрели изза ковида.
STVA 1
STVA 1 ответ Маг_тм (раскрыть)
12 апреля в 12:35
если мечта настоящая то её не продают! Тем более деньгами он не обижен!
sv_1969
sv_1969 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
12 апреля в 12:33
я это 77 не пью! Лучше самогоночки своей)))
sv_1969
sv_1969 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
12 апреля в 12:31
Может быть! Если открыть профиль на трансфермаркете того или инго игрока и там есть график!Такая кривая привязанная ко времени то может увидеть как изменяется цена игрока!
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
12 апреля в 12:31
...25 000 руб, лучше водочки!
Маг_тм
Маг_тм ответ GHOST ОF TSUSHIMA (комментарий удален) (раскрыть)
12 апреля в 12:28
Он хочет и мечтает там играть. Но я думаю что шейхи предлагают ему 200 а то и 300 млн $ если он останется и продлит контракт. Ты бы разве не задумывался отказаться от своей мечты когда тебе такие деньги дают? Поэтому ему трудно даётся выбор. Уверен Владельцы Псж будут до конца контракта уговаривать Его и предлагать чуть ли не 500 млн$ чтоб он остался. Для них это всего лишь бумага. Ты посмотри состояние этой компании в интернете. Они бы все клубы топ 5 лиг купили бы если захотели
swed27
swed27
12 апреля в 11:27
Не хилый бонус
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
12 апреля в 10:58
круто конечно
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ sv_1969 (раскрыть)
12 апреля в 10:37
Могу ошибаться, кажется в один момент до 180 поднималась. Может снизили
Romeo 777
Romeo 777
12 апреля в 10:27
Ну и суммы...будет прикол, если не заиграет как другие звёздные игроки.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sv_1969 (раскрыть)
12 апреля в 10:24, ред.
"БОЛЬШЕ" для Мбаппе - это выпить Dom Perignon Brut Champagne из "ушастого". И это, увы, ПСЖ сделать не даст.
sv_1969
sv_1969 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
12 апреля в 10:21
160 его цена на маркете
sv_1969
sv_1969 ответ ДАША Д (раскрыть)
12 апреля в 10:20
Да ладно! ПСЖ и больше даст
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
12 апреля в 10:17
Много это или мало... Игрок стоит 180 на трансфермаркете. Фактически его и за 200 не продавали. Если вспомнить о Погба за 100 лямов, Жоао Фелише за 127, Азаре за 150, Барселонской банде (Дембеле и Коутиньо) по 150 лямов, то цена норм
ДАША Д
ДАША Д
12 апреля в 10:17
Тут ПСЖ крыть нечем - уж очень хорош подписной бонус.
berda2003
berda2003
12 апреля в 10:12
вот из-за таких 56ов и обезьян - деньги превращаются в мусор...
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