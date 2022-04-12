Подписной бонус Мбаппе при переходе в «Реал» составит 100 млн евро

«Реал» намерен подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
«Сливочные» планируют заполучить форварда на правах свободного агента этим летом.
Мадридский клуб предлагает Мбаппе контракт на 50 млн евро за сезон и подписной бонус в размере 100 млн евро.
«Реал» намерен подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
«Сливочные» планируют заполучить форварда на правах свободного агента этим летом.
Мадридский клуб предлагает Мбаппе контракт на 50 млн евро за сезон и подписной бонус в размере 100 млн евро.
попробуй отключить это мышление и наслаждаться игрой
было здорово ведь))
попробуй отключить это мышление и наслаждаться игрой
было здорово ведь))
благодаря этой связке, Реал пропускает даже от Леванте и Гранад, уже как два сезона точно)
отбора нет, не хватает скорости и силенок добежать
по отдельности еще ладно
и то провалы явные
Вальверде и Камавинга хавают все в центре поля
и это очень здорово
благодаря этой связке, Реал пропускает даже от Леванте и Гранад, уже как два сезона точно)
отбора нет, не хватает скорости и силенок добежать
по отдельности еще ладно
и то провалы явные
Вальверде и Камавинга хавают все в центре поля
и это очень здорово
Баппе напоминает Роналду,такой же недоразвитый в мозгах,как он,кроме денег и футбола ни о чем думать нормально не могут.
Баппе напоминает Роналду,такой же недоразвитый в мозгах,как он,кроме денег и футбола ни о чем думать нормально не могут.
А Мбаппе (агент, родители, да и сам тоже) хотят получить по максимуму с Переса, если дают, то почему бы и нет.
А Мбаппе (агент, родители, да и сам тоже) хотят получить по максимуму с Переса, если дают, то почему бы и нет.