Нагельсманн: «Не надо винить игроков, у них идут переговоры по контрактам»

Главный тренер «Баварии» высказался по поводу вылета команды из Лиги чемпионов.

В футболе часто находится место оправданиям, я считаю. Только мне стоит брать на себя вину и нести полную ответственность. Некоторые скрываются от этого, однако я так делать не собираюсь. Не хочу на кого-то перекладывать всю вину.

Я извлеку урок из этого опыта: в плане тактики и прочих футбольных аспектов. Даже если бы я не сделал этого, не стоит винить игроков, у них сейчас идут переговоры по контрактам.