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Нагельсманн: «Не надо винить игроков, у них идут переговоры по контрактам»

13 апреля 2022, 18:37
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 1Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался по поводу вылета команды из Лиги чемпионов.

В футболе часто находится место оправданиям, я считаю. Только мне стоит брать на себя вину и нести полную ответственность. Некоторые скрываются от этого, однако я так делать не собираюсь. Не хочу на кого-то перекладывать всю вину.

Я извлеку урок из этого опыта: в плане тактики и прочих футбольных аспектов. Даже если бы я не сделал этого, не стоит винить игроков, у них сейчас идут переговоры по контрактам.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
13 апреля в 20:30
Типа оправдал игроков.
Птица Феникс
Птица Феникс
13 апреля в 19:08
Люди туполобы
FenixSL
FenixSL ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
13 апреля в 18:53
именно!
в этом и сарказм его)
Bensurr
Bensurr
13 апреля в 18:49
Вас надо винить только это его последний сезон в Баварии я думаю
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
13 апреля в 18:48
Думать о контрактах нужно не на поле.
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