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Маттеус: «Вылет „Баварии“ вредит немецкому футболу»

13 апреля 2022, 17:47
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 1Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Экс-игрок «Баварии» Лотар Маттеус раскритиковал команду за вылет из Лиги Чемпионов.

Вылет «Баварии» вредит немецкому футболу, но это не особо удивляет, ведь команда показывала не лучшую игру в последнее время. Она не была нацеленной, не было интересных решений. Даже гол дал ощущение покоя лишь на миг, и они пропустили после контратаки. Все та же неопределенность, которую я вижу в играх в исполнении «Баварии».

В «Баварии» не очень хорошая атмосфера. Дело даже не только в футболе, вокруг слишком много слухов. Возможный трансфер Левандовски снова стал главной темой. За последние годы я почти не видел такого беспорядка в «Баварии». «Вильярреал» – это не тот оппонент, от которого можно вылетать.

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Все комментарии
minai
minai
13 апреля в 21:34
Надо было просто не вылетать, и тогда Бавария была бы полезна немецкому футболу, 14ок.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
13 апреля в 19:34, ред.
Дешёвыми отмазками , вроде хреновой атмосферы в клубе, Маттеус пытается выгородить Нагельсманна, не сумевшего сделать правильные выводы из первого матча. Налицо чисто тренерский прокол рулевого Баварии, стоивший клубу вылета из ЛЧ.
David Young
David Young
13 апреля в 18:26
"«Вильярреал» – это не тот оппонент, от которого можно вылетать."

Технически вылететь можно от любого клуба. Другое дело в каких случаях вылететь является форменным провалом, а в каких нет.
rain07
rain07
13 апреля в 18:25, ред.
Согласен на все 100. Но главная причина тренер, а вернее его отсутсвие. Игроки похожи на пацанов, которые арендовали поле и решили поиграть в кайф себе. Получится, накидаем по 6-7, нет, так и ладно, пойдём потом кальян подуем, PS поиграем. Это совершенно не тот тренер кторый нужен Баварии, он такой же автобусник, так он и поднялся с Лейпцигом, терпя весь матч и забивая в контрах. Бавария просто не может так играть. Одного Ковача им мало было. И вот опять такого же взяли.

Бавария должна созидать, каждую минуту создавать моменты, и пофиг что кто-то тому мешает, этоих проблемы. так играли при Хайнкесе, так играли при Флике и разносили всех. По минималке играть у Баварии не получится.
Сейчас только один такой на горизонте - это Тен Хааг..
David Young
David Young ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
13 апреля в 18:24, ред.
Смысл есть. Борьба за еврокубковые места, борьба за право остаться в высшей лиге, отдельные противостояния. Кому это интересно и какой уровень интереса в среднем относительно других лиг - это уже другой вопрос. Но сказать что это никому не нужно и не интересно нельзя. Точнее можно, конечно, сказать, но точным отображением действительности это не будет.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
13 апреля в 18:19
Господи, упоротые немцы. "Бавария" и есть главная угроза немецкого футбола. Как можно продать трансляции чемпионата, где нет смысла?
Байкал-38
Байкал-38
13 апреля в 18:04
Это ваши проблемы.
sv_1969
sv_1969
13 апреля в 18:02, ред.
Но в 1/2 испанцы... И в е твои слова что это не тот оппонент от которого можно вылетать туфта Лотар
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
13 апреля в 17:59
Бавария вредит немецкому футболу сильнее, чем её вылет
a7z53mv2jkq6
a7z53mv2jkq6
13 апреля в 17:59
А вылет Вильяреала пошел бы на пользу Ла Лиге???
Какой-то 14ок.
Cat01
Cat01
13 апреля в 17:53
Это большой минус
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
13 апреля в 17:50
Виновата Бавария.
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