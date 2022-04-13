Маттеус: «Вылет „Баварии“ вредит немецкому футболу»

Экс-игрок «Баварии» Лотар Маттеус раскритиковал команду за вылет из Лиги Чемпионов.
Вылет «Баварии» вредит немецкому футболу, но это не особо удивляет, ведь команда показывала не лучшую игру в последнее время. Она не была нацеленной, не было интересных решений. Даже гол дал ощущение покоя лишь на миг, и они пропустили после контратаки. Все та же неопределенность, которую я вижу в играх в исполнении «Баварии».
В «Баварии» не очень хорошая атмосфера. Дело даже не только в футболе, вокруг слишком много слухов. Возможный трансфер Левандовски снова стал главной темой. За последние годы я почти не видел такого беспорядка в «Баварии». «Вильярреал» – это не тот оппонент, от которого можно вылетать.
Бавария должна созидать, каждую минуту создавать моменты, и пофиг что кто-то тому мешает, этоих проблемы. так играли при Хайнкесе, так играли при Флике и разносили всех. По минималке играть у Баварии не получится.
Сейчас только один такой на горизонте - это Тен Хааг..
Бавария должна созидать, каждую минуту создавать моменты, и пофиг что кто-то тому мешает, этоих проблемы. так играли при Хайнкесе, так играли при Флике и разносили всех. По минималке играть у Баварии не получится.
Сейчас только один такой на горизонте - это Тен Хааг..