Маттеус: «Вылет „Баварии“ вредит немецкому футболу»

Экс-игрок «Баварии» раскритиковал команду за вылет из Лиги Чемпионов.

Вылет «Баварии» вредит немецкому футболу, но это не особо удивляет, ведь команда показывала не лучшую игру в последнее время. Она не была нацеленной, не было интересных решений. Даже гол дал ощущение покоя лишь на миг, и они пропустили после контратаки. Все та же неопределенность, которую я вижу в играх в исполнении «Баварии».

В «Баварии» не очень хорошая атмосфера. Дело даже не только в футболе, вокруг слишком много слухов. Возможный трансфер Левандовски снова стал главной темой. За последние годы я почти не видел такого беспорядка в «Баварии». «Вильярреал» – это не тот оппонент, от которого можно вылетать.