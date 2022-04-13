Фернандиньо: «Надеюсь, мы снова сможем выйти в финал Лиги чемпионов»

Полузащитник «Манчестер Сити» готовится к матчу против «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Поражение в прошлогоднем финале задело всех. Со временем мы стали гордиться выходом в финал и особенно нашей игрой в прошлом сезоне. Сейчас у нас есть новый шанс.

Футбол тебя многому учит. Будучи самым возрастным игроком в команде, я смог ее защитить. Мы продолжили движение и перезапустили этот сезон. Начало сезона получилось не из лучших, но мы сумели вернуться на пик формы. Надеюсь, мы снова сможем выйти в финал.