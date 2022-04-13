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Фернандиньо: «Надеюсь, мы снова сможем выйти в финал Лиги чемпионов»

13 апреля 2022, 10:39
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо готовится к матчу против «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Поражение в прошлогоднем финале задело всех. Со временем мы стали гордиться выходом в финал и особенно нашей игрой в прошлом сезоне. Сейчас у нас есть новый шанс.

Футбол тебя многому учит. Будучи самым возрастным игроком в команде, я смог ее защитить. Мы продолжили движение и перезапустили этот сезон. Начало сезона получилось не из лучших, но мы сумели вернуться на пик формы. Надеюсь, мы снова сможем выйти в финал.

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Все комментарии
протон
протон
13 апреля в 16:52
Сити и Гвардиола давно заслужили свой кубок ЛЧ. В этом сезоне выиграют
УЕСКА
УЕСКА
13 апреля в 15:14
Должны не только выйти в финал, но и выиграть его. Болельщики заждались. Пора бы уже.
Romeo 777
Romeo 777
13 апреля в 13:30
Скорее всего сегодня МС пройдёт Атлетико.
А по поводу игры в 1/2 с Реалом, то МС если не будет допускать глупых ошибок, как санкционный Челси, то пройдёт в финал. Оборона у МС лучше и слаженнее, чем у Челси. Да и в целом построение игры в этом сезоне.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
13 апреля в 12:55, ред.
Самомнение у людей выше крыши: в финал он уже надеется выйти! Пусть пройдут для начала Атлетов (!)... и про Румменигге заодно вспомнят, - немец позавчера на пафосе проорал на всю Европу, что дескать Вильярреал - туфта..., теперь сидит в Мюнхене и молча тролли хавает .
lotsman
lotsman
13 апреля в 11:00
Вполне возможно.
berda2003
berda2003
13 апреля в 10:55
надейтесь, гордитесь, но не зазнавайтесь, немцы...
nikoladolgov
nikoladolgov
13 апреля в 10:50
Конечно без комментариев !
Байкал-38
Байкал-38
13 апреля в 10:47
Фернандиньо провёл хорошую европейскую карьеру, собрал много трофеев национальных первенств и кубок УЕФА, но не хватает только кубка лиги чемпионов. Бразилец уже объявил, что летом вернётся на Родину и продолжит карьеру там. И Победа в лиге чемпионов будет венец его европейской карьеры.
Удачи Фернандиньо и пусть твоя мечта осуществится!!!
swed27
swed27
13 апреля в 10:44
А ведь шансы неплохие
allemz
allemz
13 апреля в 10:42
Пеп сказал же, что ДОЛЖНЫ
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