Фернандиньо: «Надеюсь, мы снова сможем выйти в финал Лиги чемпионов»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо готовится к матчу против «Атлетико» в Лиге чемпионов.
Поражение в прошлогоднем финале задело всех. Со временем мы стали гордиться выходом в финал и особенно нашей игрой в прошлом сезоне. Сейчас у нас есть новый шанс.
Футбол тебя многому учит. Будучи самым возрастным игроком в команде, я смог ее защитить. Мы продолжили движение и перезапустили этот сезон. Начало сезона получилось не из лучших, но мы сумели вернуться на пик формы. Надеюсь, мы снова сможем выйти в финал.
А по поводу игры в 1/2 с Реалом, то МС если не будет допускать глупых ошибок, как санкционный Челси, то пройдёт в финал. Оборона у МС лучше и слаженнее, чем у Челси. Да и в целом построение игры в этом сезоне.
А по поводу игры в 1/2 с Реалом, то МС если не будет допускать глупых ошибок, как санкционный Челси, то пройдёт в финал. Оборона у МС лучше и слаженнее, чем у Челси. Да и в целом построение игры в этом сезоне.
Удачи Фернандиньо и пусть твоя мечта осуществится!!!
Удачи Фернандиньо и пусть твоя мечта осуществится!!!