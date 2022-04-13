Тухель раскритиковал работу арбитров в матче с «Реалом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель выступил с критикой в адрес арбитров матча Лиги чемпионов против «Реала» (2:3).
Это было и в первой игре. Когда ты выходишь против «Реала», то, скорее всего, ждать смелости от арбитров не следует. Я заметил эти мелкие решения и в первом, и в ответном матче.
Помимо этого, Тухель высказался по поводу отмены гола игрока «синих» Маркоса Алонсо.
Бензема , Модрич несомненно стали в один ряд с легендами команды.
Бензема , Модрич несомненно стали в один ряд с легендами команды.