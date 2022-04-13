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Тухель раскритиковал работу арбитров в матче с «Реалом»

13 апреля 2022, 17:22
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиЗакончился в доп. время

Главный тренер «Челси» Томас Тухель выступил с критикой в адрес арбитров матча Лиги чемпионов против «Реала» (2:3).

Это было и в первой игре. Когда ты выходишь против «Реала», то, скорее всего, ждать смелости от арбитров не следует. Я заметил эти мелкие решения и в первом, и в ответном матче.

Помимо этого, Тухель высказался по поводу отмены гола игрока «синих» Маркоса Алонсо.

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Все комментарии
протон
протон
14 апреля в 01:09
Ну началось , я был бы удивлён если бы он ничего не сказал бы о судьях, достойно признать поражение как это делал тот же Зидан ни на кого не пеняя , характера мало у кого хватает. Наверное Марчиняк к своему левому угловому , после которого забил Рюдигер, должен был ещё засчитать и левый гол Алонсо , чтобы Тухель остался им довольным.
Нигде не подсуживали. Рука была. А челси забил после не правильно назначенного углового. Почему то по этому поводу не ноет Тухель.
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
13 апреля в 20:52
Поставить судить польскую соб.. ку в такой ситуации это надо иметь намерения определенные
Romeo 777
Romeo 777
13 апреля в 19:36
Чисто эмоции, он и сам прекрасно понимает, что Челси сделал все от себя зависящее, но то Менди дарит голы, то Канте с Лофтус-Чиком. Вчера были вопросы к судейству, и от Челси, и от Реала (но все же ошибочный угловой, это не пенальти). В первую очередь Челси сам виноват, нелепо сыграв в первой игре на Стамфорд Бридже.
bublikyo
bublikyo
13 апреля в 19:33
Тухель, надо достойнее принимать поражения, или посмотреть на правомерность назначения углового перед вторым голом
Romeo 777
Romeo 777 ответ Hamman (раскрыть)
13 апреля в 19:32
Можно и по другому трактовать, зеркально «В том, что Реал смог забить 3 гола в первой игре виноват только лишь Челси и подарок Менди».
Вчера же Реал включил «обороты» после того, как Челси подсел физически после 75-ой минуты. Команда играет через каждые 3 дня, и к слову, ни один клуб из ТОП 5 лиг не сыграл больше матчей в этом сезоне, чем Челси.
А так, Реал в целом заслуженно в полуфинале, пока его тащит Бензема на своём горбу.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 апреля в 18:30
Тухель дллжен быть доволен судеййством, второй гол в ворота Реала принесли именно судьи.
FenixSL
FenixSL
13 апреля в 18:10
ага
а три мяча дали челси забить чисто для отвода глаз
Carl Lewis
Carl Lewis
13 апреля в 17:53
Не согласен.
David Young
David Young ответ Hamman (раскрыть)
13 апреля в 17:36
Согласен, они уже легенды клуба. Как и ещё некоторые действующие футболисты.
Hamman
Hamman
13 апреля в 17:34
В том что Челси смог забить три гола виноват только лишь Реал. Некоторые игроки команды придумали что всё решили в первой игре. Включили обороты только когда запахло позорным вылетом. И в том что Реал забил два в ответ, абсолютная заслуга Реала. Индивидуальное мастерство игроков сливочных, всегда было визитной карточкой Реал Мадрид.
Бензема , Модрич несомненно стали в один ряд с легендами команды.
Байкал-38
Байкал-38
13 апреля в 17:31
В этом противостоянии я болел за Челси, но так получилось, что дальше прошёл Реал. Тухеля я в принципе уважаю, но сейчас я думаю не совсем корректно обвинять в проигрыше только судей. Даже если и были какие то моменты, всё равно надо прежде всего делать претензии своим игрокам и то на собрании, а не в прессе.
Надо достойно принимать поражение.
Ironigor
Ironigor
13 апреля в 17:28
Не вы первые и не вы последние.
Поздно пить Боржоми. Счёт на табло.
амурец
амурец
13 апреля в 17:25
Плак плак
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