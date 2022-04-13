Вериссимо: «Если забьём первыми, то сможем изменить ход противостояния»

Главный тренер «Бенфики» порассуждал о предстоящем матче против «Ливерпуля».

Мы подходим к этой игре с амбициями и верой в ту работу, которую делаем. Мы знаем, что отстаем на два гола, но все может измениться, если мы забьем. Если забьем первыми, то сможем изменить ход противостояния. Нам противостоит одна из лучших команд в мире. Нужно эффективно и целостно атаковать, а также учитывать стратегию «Ливерпуля».