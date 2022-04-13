Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2021/2022

Вериссимо: «Если забьём первыми, то сможем изменить ход противостояния»

13 апреля 2022, 12:47
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 3Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Главный тренер «Бенфики» Нельсон Вериссимо порассуждал о предстоящем матче против «Ливерпуля».

Мы подходим к этой игре с амбициями и верой в ту работу, которую делаем. Мы знаем, что отстаем на два гола, но все может измениться, если мы забьем. Если забьем первыми, то сможем изменить ход противостояния. Нам противостоит одна из лучших команд в мире. Нужно эффективно и целостно атаковать, а также учитывать стратегию «Ливерпуля».

Все новости
Петржела: «„Зенит“ уже стопроцентный чемпион»
Вчера, 23:24
Мальдини высказался о возможном чемпионстве «Милана»
Вчера, 22:06
Черчесов: «Полностью доволен периодом в Венгрии»
Вчера, 19:36
Тчуамени: «Мы пожинаем плоды проделанной работы, но это ещё не конец»
Вчера, 18:53
Стерлинг: «Мы являемся клубом, который борется за все трофеи»
Вчера, 18:43
Лам: «Борьба в Бундеслиге должна быть более плотной»
Вчера, 17:54
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 апреля в 15:16
Челси забили первыми...вторыми и третьими....
И не смогли ничего изменить...
И вам не светит...
BENFICA
BENFICA
13 апреля в 14:09
В футболе может произойти всё что угодно и мы с вами не раз в этом убеждались.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
13 апреля в 13:53
команда Эмери вчера показала как можно проходить явных фаворитов, поэтому красным надо отнестись к игре ответственно, сыграть в свой футбол
ДСА
ДСА
13 апреля в 13:48
Есть большие сомнения в успехе Бенфики.
mihaluch
mihaluch
13 апреля в 13:05
Навряд ли что получится.
lotsman
lotsman
13 апреля в 12:50
Надо постараться. А вообще то Ливерпуль сильнее.
Ironigor
Ironigor
13 апреля в 12:50
Я думаю против Клоппа вы ничего не сможет противопоставить. Таковы реалии !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 апреля в 12:50
Мечтать не вредно...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 