Хави: «Левандовски — прекрасный футболист»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал слухи об интересе «сине-гранатовых» к нападающему «Баварии» Роберту Левандовски.
Левандовски в «Барселоне»? Безусловно, Роберт – прекрасный футболист, однако на данный момент мы думаем только о матче Лиге Европы против «Айнтрахта». Мне понятен ваш вопрос, однако сейчас не лучший момент, чтобы на него давать ответ.
Ну во первых он совсем не подходит под стиль проповедуемой Барсой. Ну и самое главное его возраст. Когда подпишет контракт с каталонским клубом ему уже будет 34 года, а Барса сейчас строит молодую, озорную команду, а ветеранов и своих хватает.
Левандовски просто шантажирует Баварию, что бы клуб продлил его не на год как хочет, а на более долгий срок. да и стиль Баварии ему больше подходит.
Ну во первых он совсем не подходит под стиль проповедуемой Барсой. Ну и самое главное его возраст. Когда подпишет контракт с каталонским клубом ему уже будет 34 года, а Барса сейчас строит молодую, озорную команду, а ветеранов и своих хватает.
Левандовски просто шантажирует Баварию, что бы клуб продлил его не на год как хочет, а на более долгий срок. да и стиль Баварии ему больше подходит.