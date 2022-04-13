Хави: «Левандовски — прекрасный футболист»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал слухи об интересе «сине-гранатовых» к нападающему «Баварии» .

Левандовски в «Барселоне»? Безусловно, Роберт – прекрасный футболист, однако на данный момент мы думаем только о матче Лиге Европы против «Айнтрахта». Мне понятен ваш вопрос, однако сейчас не лучший момент, чтобы на него давать ответ.