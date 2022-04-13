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Хави: «Левандовски — прекрасный футболист»

13 апреля 2022, 18:19

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал слухи об интересе «сине-гранатовых» к нападающему «Баварии» Роберту Левандовски.

Левандовски в «Барселоне»? Безусловно, Роберт – прекрасный футболист, однако на данный момент мы думаем только о матче Лиге Европы против «Айнтрахта». Мне понятен ваш вопрос, однако сейчас не лучший момент, чтобы на него давать ответ.

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Все комментарии
112910415
112910415
14 апреля в 09:28
это умный тренер !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 апреля в 19:16
Даже представить себе такое не могу!
Carl Lewis
Carl Lewis
13 апреля в 18:55
Зачем дать ответ сейчас, правильно.
shur
shur
13 апреля в 18:50
...перейдёт в Барсу, будет как Галкин в Израиле ...!!!
Байкал-38
Байкал-38
13 апреля в 18:41
Если честно, то я с трудом могу представить Левандовски в Барселоне.
Ну во первых он совсем не подходит под стиль проповедуемой Барсой. Ну и самое главное его возраст. Когда подпишет контракт с каталонским клубом ему уже будет 34 года, а Барса сейчас строит молодую, озорную команду, а ветеранов и своих хватает.
Левандовски просто шантажирует Баварию, что бы клуб продлил его не на год как хочет, а на более долгий срок. да и стиль Баварии ему больше подходит.
ЮЗИК
ЮЗИК
13 апреля в 18:29
Погубят там Левандовски со своим тики таки
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