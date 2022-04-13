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«Интер» планирует купить Паредеса

13 апреля 2022, 21:10

Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес может перейти в «Интер». Предполагаемая стоимость сделки составляет 15 миллионов евро. Итальянский клуб до этого уже интересовался игроком и планирует совершить трансфер ближайшим летом. Сам Паредес не против трансфера. Ожидается, что аргентинцу предложат четырехлетнее соглашение с зарплатой 5 миллионов евро в год.

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Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
14 апреля в 03:52
Надо договариваться.
A.S.A
A.S.A
13 апреля в 22:16
Чесно говоря лично я не понимаю что в нем такого находят клубы приобретающие его...ни в Роме, ни в Зените, ни в ПСЖ ничего нормального он не показывал....один заметный плюс у него -это хороший дальний удар....
Думаю Интеру стоит хорошенечко подумать прежде чем подписывать его....если хотят реальное усиление в центр поля то пусть лучше купят Вератти
beefs
beefs
13 апреля в 21:16
Не против, начит перейдёт...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 апреля в 21:16
А ПСЖ его продаст?
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