«Интер» планирует купить Паредеса

Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес может перейти в «Интер». Предполагаемая стоимость сделки составляет 15 миллионов евро. Итальянский клуб до этого уже интересовался игроком и планирует совершить трансфер ближайшим летом. Сам Паредес не против трансфера. Ожидается, что аргентинцу предложат четырехлетнее соглашение с зарплатой 5 миллионов евро в год.
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Думаю Интеру стоит хорошенечко подумать прежде чем подписывать его....если хотят реальное усиление в центр поля то пусть лучше купят Вератти
Думаю Интеру стоит хорошенечко подумать прежде чем подписывать его....если хотят реальное усиление в центр поля то пусть лучше купят Вератти